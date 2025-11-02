Τα δύο πιο άτυχα ζώδια της εβδομάδας – Ο Νοέμβριος ξεκινά με συγκρούσεις και οικονομικές δυσκολίες

Ο Νοέμβριος φέρνει δυναμικές αλλαγές και έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Ενώ αρκετά ζώδια ευνοούνται από το πλανητικό σκηνικό, δύο χρειάζεται να κινηθούν με προσοχή και ψυχραιμία.

Ο Παρθένος και οι Ιχθύες θεωρούνται τα πιο άτυχα ζώδια του μήνα και το σύμπαν τους καλεί να κάνουν ένα βαθύτερο ξεκαθάρισμα.

Ο Νοέμβριος ξεκινά με δυσκολίες για τον Παρθένο και τους Ιχθύες. Ωστόσο, οι δυσκολίες που εμφανίζονται αυτήν την εβδομάδα είναι ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό και «ξεκαθάρισμα». Με λίγη πίστη, εσωτερική δουλειά και αποδοχή, και τα δύο ζώδια θα βγουν από αυτή τη φάση πιο δυνατά, πιο γειωμένα και πιο έτοιμα για τις ευκαιρίες που φέρνει ο χειμώνας.

Τα δύο πιο άτυχα ζώδια της εβδομάδας

Παρθένος

Για τους Παρθένους, ο Νοέμβριος φέρνει προκλήσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση. Επαγγελματικά, μπορεί να νιώσετε πως οι προσπάθειές σας δεν αναγνωρίζονται όσο θα έπρεπε. Μην απογοητεύεστε. Το πλανητικό τοπίο δεν σας μπλοκάρει, σας δοκιμάζει για να σας προετοιμάσει για κάτι μεγαλύτερο.

Η τάση σας να αναλύετε τα πάντα ίσως ενταθεί. Όμως, αυτός είναι και ο μήνας που χρειάζεται να αφήσετε πίσω την υπερ-ανάλυση και να εμπιστευτείτε περισσότερο τη ροή των πραγμάτων. Οι συγκρούσεις στον χώρο εργασίας ή στην προσωπική σας ζωή μπορούν να αποφευχθούν αν μείνετε ψύχραιμοι και δεν παίρνετε τα πάντα προσωπικά.

Στις σχέσεις, το Σύμπαν σας υπενθυμίζει τη σημασία της ισορροπίας. Μην προσπαθείτε να έχετε τον έλεγχο των πάντων, αφήστε χώρο και στους άλλους να δείξουν πώς νιώθουν. Ένα ήσυχο διάλειμμα, μια βόλτα στη φύση ή λίγες ώρες αποσύνδεσης από τα social media θα σας βοηθήσουν να επαναφέρετε την ηρεμία σας.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες βιώνουν τον Νοέμβριο σαν μια συναισθηματική παλίρροια. Οι σχέσεις, ειδικά οι ερωτικές ή οικογενειακές, δοκιμάζονται. Μικρές παρεξηγήσεις ή αποστάσεις ίσως προκύψουν, όμως λειτουργούν ως καθρέφτης για να δείτε τι χρειάζεται φροντίδα και τι αφήνετε να σας εξαντλεί.

Οικονομικά, απαιτείται προσοχή -αποφύγετε παρορμητικές κινήσεις και ακούστε τη διαίσθησή σας πριν δεσμευτείτε σε κάτι νέο. Αντί να φοβηθείτε τη στασιμότητα, εκμεταλλευτείτε την για να επαναξιολογήσετε τους στόχους σας.

Παρόλο που η περίοδος δεν είναι εύκολη, φέρνει πολύτιμα δώρα αυτογνωσίας. Είναι η στιγμή να κλείσετε κύκλους, να αφήσετε πίσω συναισθηματικά βάρη και να ετοιμαστείτε για μια πιο φωτεινή φάση που ξεκινά σύντομα.

Πηγή: bovary.gr