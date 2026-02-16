Τα 5 ζώδια που θα δουν βελτίωση στις σχέσεις τους έως τις 22 Φεβρουαρίου

Οι σχέσεις επιτέλους βελτιώνονται για πέντε ζώδια κατά την εβδομάδα από 16 έως 22 Φεβρουαρίου 2026. Στις 17 Φεβρουαρίου, η Νέα Σελήνη και η Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο δημιουργούν ένα σπάνιο αστρολογικό σκηνικό, καθώς συμπίπτουν με την Κινεζική Πρωτοχρονιά και την αυγή του Έτους του Πύρινου Αλόγου.

Πρόκειται για μια μνημειώδη ενεργειακή αλλαγή που στρέφει την προσοχή σας σε νέους τομείς της ζωής σας. Αν και η επίδραση είναι θετική, οι Ηλιακές Εκλείψεις έχουν την τάση να φέρνουν στην επιφάνεια το απροσδόκητο, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να παραμείνετε προσγειωμένοι αυτή την περίοδο.

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας σχηματίζουν σύνοδο στον Κριό, αμέσως μετά την είσοδο του Ήλιου στους Ιχθύες την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Αυτή η σύνοδος είναι μια από τις πιο επιδραστικές όψεις ολόκληρου του 2026. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να ρίξετε τους ρυθμούς και να μη βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις. Μείνετε συγκεντρωμένοι στο παρόν και συνεχίστε να εμπιστεύεστε ότι όλα συμβαίνουν για το ανώτερο καλό σας.

Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται

Λέων,

Ζυγός,

Παρθένος,

Σκορπιός,

Ιχθύες

Λέων

Προετοιμαστείτε, αγαπητοί Λέοντες. Η Νέα Σελήνη και η Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο εμφανίζονται την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, αλλάζοντας τη δυναμική της υπάρχουσας σχέσης σας και προσφέροντας ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Η έκλειψη πραγματοποιείται στον Υδροχόο, το ζώδιο που καθορίζει τα αισθηματικά σας, και αποτελεί την πρώτη από μια σειρά ανάλογων φαινομένων που θα λάβουν χώρα σε αυτό το σημείο του χάρτη σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι προκύπτει στη σχέση σας και μέσα σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, γιατί πρόκειται για μια νέα κατεύθυνση για εσάς μέχρι το 2028.

Η Νέα Σελήνη και η Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο φέρνουν κάποιες εκπληκτικές αποκαλύψεις στη ζωή σας, αν είστε ελεύθεροι. Η Νέα Σελήνη αφορά τις αρχές, ενώ η Ηλιακή Έκλειψη αντιπροσωπεύει ένα απρόβλεπτο γεγονός που φέρνει περαιτέρω μεταμόρφωση. Στον Υδροχόο, αφορά το πώς προσεγγίζετε την αγάπη και τις πεποιθήσεις σας γύρω από τις σχέσεις.

Αυτή η Έκλειψη είναι ακόμη πιο ισχυρή, καθώς συμπίπτει και με την Κινέζικη Πρωτοχρονιά και την αρχή του Έτους του Αλόγου. Πρόκειται για μια φρέσκια αρχή στη ρομαντική σας ζωή, γεμάτη νέες δυνατότητες και πρόοδο. Απλώς βεβαιωθείτε ότι κάνετε μια παύση και ότι οι επιλογές που κάνετε προέρχονται πραγματικά από την καρδιά σας.

Ζυγός

Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, Ζυγοί. Αν βρίσκεστε ήδη σε μια σχέση, είναι σημαντικό να «ριζωθείτε» και να κάνετε ένα διάλειμμα πριν αντιδράσετε σε οτιδήποτε, ειδικά την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, όταν ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας σχηματίζουν σύνοδο στον Κριό.

Αυτή η σύνοδος είναι μια από τις πιο σημαντικές όψεις του 2026, και για εσάς, αφορά τις σχέσεις και την αγάπη. Αυτή η ενέργεια έχει σκοπό να σας κατευθύνει σε μια νέα πορεία θεραπείας, αλλά μπορεί να υπάρξει κάποια σύγχυση γύρω από ό,τι συμβαίνει αυτή την εβδομάδα.

Φροντίστε να σταματάτε και να σκέφτεστε πριν αντιδράσετε, κυρίως για να εμποδίσετε τον εκνευρισμό ή τον θυμό σας να σας παρασύρει. Αντιμετωπίστε τα ζητήματα καθώς προκύπτουν και φροντίστε να εκφράζετε τις ανάγκες και τα συναισθήματά σας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωση της απρόβλεπτης ενέργειας. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας βοηθούν τη σχέση σας να εξελιχθεί και να γίνει πιο σοβαρή και σταθερή, αλλά πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσετε όσα αποφεύγατε.

Αν είστε ελεύθεροι κατά τη διάρκεια αυτής της ευθυγράμμισης, βεβαιωθείτε ότι εξετάζετε μέσα σας τι θεωρείτε αληθινό. Ο Κρόνος αντιπροσωπεύει τον θείο timing και τα καρμικά μαθήματα, όμως ο Ποσειδώνας κυβερνά τον κόσμο των ονείρων, πράγμα που σημαίνει ότι συχνά συσκοτίζει την αλήθεια. Αν υπάρχει κάποιος που βγαίνετε μαζί του, αναλογιστείτε τα «σημάδια» (θετικά και αρνητικά) που έχετε δει μέχρι τώρα.

Αφιερώστε χρόνο για να έρθετε σε επαφή με τα τραύματα της παιδικής σας ηλικίας, ώστε να είστε σίγουροι ότι η απόφαση που θα πάρετε θα σας οδηγήσει στο να αγαπηθείτε με τους τρόπους που σας αξίζουν. Αυτή η εβδομάδα είναι ιδανική για εσωτερική αναζήτηση που θα βοηθήσει την προσωπική σας εξέλιξη. Με αυτόν τον τρόπο, όταν γνωρίσετε το ξεχωριστό αυτό άτομο, θα είστε σε θέση να επιλέξετε την αγάπη με αυτοπεποίθηση.

Παρθένος

Η αγάπη είναι διάχυτη στην ατμόσφαιρα, Παρθένοι. Η εποχή των Ιχθύων ξεκινά την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στρέφοντας όλη την προσοχή στη ρομαντική σας σχέση. Αυτή είναι μια περίοδος για να μοιραστείτε όσα νιώθετε από καρδιάς και να επιτρέψετε στον εαυτό σας να απολαύσει πραγματικά τον δεσμό σας. Ενώ ο Ήλιος περνά στους Ιχθύες στις 18 Φεβρουαρίου, εστιάζοντας το ενδιαφέρον σας στην αγάπη, η τάση αυτή θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή κατά τη διάρκεια του μήνα.

Στις 26 Φεβρουαρίου έρχεται ένας ανάδρομος Ερμής, καθώς και ένα Στελλιούμ (σύνοδος πολλών πλανητών) στους Ιχθύες στις αρχές Μαρτίου. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον χρόνο για να σκεφτείτε πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη σχέση με τον σύντροφό σας, λειτουργώντας προληπτικά. Δείξτε ευελιξία αντί να κολλάτε σε συγκεκριμένα σχέδια. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι χρειάζεται να επανεξετάσετε κάποια ζητήματα στο τέλος του μήνα, αλλά όλο αυτό είναι μέρος της διαδικασίας που θα φέρει εσάς και το άτομο που αγαπάτε πιο κοντά.

Με το ξεκίνημα της εποχής των Ιχθύων, μπαίνετε σε μια υπέροχη περίοδο για να γνωρίσετε κάποιον νέο άνθρωπο, αρκεί να μη βιαστείτε. Ο Ήλιος στους Ιχθύες σάς βοηθά να γίνετε πιο κοινωνικοί και να δημιουργήσετε νέες επαφές. Παρόλο που η στιγμή είναι ιδανική για γνωριμίες, πάρτε τον χρόνο σας με κάθε νέα σύνδεση. Μπορείτε να πείτε «ναι» σε ένα ραντεβού, αλλά μη βιάζεστε να προδιαγράψετε το μέλλον. Το ίδιο ισχύει αν γνωρίσετε κάποιο υπέροχο άτομο και φαίνεται πως «χάνεστε» συνεχώς μεταξύ σας. Μην απογοητεύεστε. Εμπιστευτείτε ότι τυχόν καθυστερήσεις είναι μέρος μιας ανώτερης παρέμβασης.

Σκορπιός

Η διαύγεια θέλει τον χρόνο της, Σκορπιοί. Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο Ήλιος περνά στους Ιχθύες, εγκαινιάζοντας μια εποχή μεγαλύτερης δέσμευσης και καθαρότητας στην ερωτική σας ζωή. Για εσάς, οι Ιχθύες κυβερνούν τις μακροχρόνιες σχέσεις και τον γάμο, γεγονός που σημαίνει ότι εκεί θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον σας μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Η ενέργεια των Ιχθύων σάς υπενθυμίζει να αποδέχεστε τον σύντροφό σας αντί να τον κρίνετε άσκοπα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια περίοδο μεγαλύτερης γαλήνης και σύνδεσης στη σχέση σας. Παρόλο που ο ανάδρομος Ερμής θα φέρει την ευκαιρία να συζητήσετε ζητήματα του παρελθόντος προς το τέλος του μήνα, συνολικά, αυτή η εβδομάδα φέρνει μια ανανεωμένη αίσθηση ρομαντισμού στη ζωή σας.

Η εποχή των Ιχθύων κρύβει την υπόσχεση της παντοτινής αγάπης. Ο Ήλιος στους Ιχθύες σάς βοηθά να προσελκύσετε κάποιο άτομο με μεγάλες προοπτικές. Είναι σημαντικό να προκαλέσετε τον εαυτό σας να προσεγγίσει αυτή τη νέα γνωριμία μέσα από την προσωπική σας εξέλιξη και όχι μέσα από παλιά τραύματα. Αυτός ο έρωτας μπορεί να είναι ξαφνικός, γι’ αυτό να θυμάστε ότι η αγάπη συμβαίνει στον χρόνο του σύμπαντος και όχι στον δικό σας. Μην απορρίψετε έναν υπέροχο άνθρωπο απλώς και μόνο λόγω άλλων παραγόντων της ζωής σας.

Ιχθύες

Μια νέα ευκαιρία για αγάπη έρχεται, γλυκοί Ιχθύες. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, η Αφροδίτη στο ζώδιό σας σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Δία στον Καρκίνο. Αυτή η διέλευση ενισχύει τη γοητεία σας και βελτιώνει την εικόνα σας, αλλά και τον τρόπο που παρουσιάζεστε μέσα στη σχέση σας. Η ενέργεια αυτή σας βοηθά να προσφέρετε από ένα «γεμάτο ποτήρι», αντί να περιμένετε από τον σύντροφό σας να σας δώσει κάτι που δεν έχετε προσφέρει ακόμα εσείς στον εαυτό σας.

Ο Δίας κινείται στον Καρκίνο από το καλοκαίρι του 2025, βοηθώντας στην επέκταση της ερωτικής σας ζωής και φέρνοντας τύχη στις σχέσεις σας. Με αυτή την ενέργεια, μια νέα σύνδεση είναι πιθανή, όπως και μια βαθύτερη αίσθηση συναισθηματικής οικειότητας. Καθώς ο Δίας είναι αυτή τη στιγμή ανάδρομος, ίσως επανεξετάσετε έναν χωρισμό ή καταφέρετε επιτέλους να ξεπεράσετε μια ταραχώδη περίοδο στη σχέση σας. Εμπιστευτείτε την αγάπη που έχετε χτίσει και αφήστε τον εαυτό σας να αδράξει αυτή την ευκαιρία για έναν βαθύτερο έρωτα.

Αν είστε ελεύθεροι, η ευθυγράμμιση της Αφροδίτης στους Ιχθύες με τον ανάδρομο Δία στον Καρκίνο φέρνει την ευκαιρία για μια σοβαρή σχέση. Αυτή η ενέργεια σας βοηθά να προσελκύσετε κάποιο άτομο από το παρελθόν σας ή ένα νέο πρόσωπο στη ζωή σας. Όπως και να έχει, συμβαίνει κάτι σημαντικό που επιβεβαιώνει αυτή τη σύνδεση. Νιώθετε ότι σας βλέπουν και σας εκτιμούν πραγματικά, και με τη βαθιά αίσθηση αυτοαγάπης που διαθέτετε, γνωρίζετε ότι αυτό είναι ακριβώς ό,τι σας αξίζει. Αν δώσετε χρόνο σε αυτή τη γνωριμία, θα εξελιχθεί καλύτερα απ’ ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

