Τα 4 ζώδια που ξοδεύουν χωρίς τύψεις και τα 3 που μετράνε κάθε ευρώ

Τα χρήματα για κάποιους είναι ασφάλεια, για άλλους ελευθερία και για άλλους απλώς… κάτι που έρχεται και φεύγει.

Στον κόσμο της αστρολογίας, υπάρχουν ζώδια που δεν σκέφτονται πολύ πριν ανοίξουν το πορτοφόλι τους, αλλά και εκείνα που θα υπολογίσουν μέχρι και το τελευταίο κέρμα πριν ξοδέψουν. Και κάπου στη μέση, οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία. Ας δούμε ποιοι ανήκουν σε κάθε κατηγορία.

Λέων

Ο Λέων είναι ίσως ο πιο χαρακτηριστικός. Του αρέσει να ζει με στυλ, να απολαμβάνει την πολυτέλεια και να προσφέρει τόσο στον εαυτό του όσο και στους άλλους. Δεν θα σκεφτεί δεύτερη φορά αν κάτι του τραβήξει το ενδιαφέρον, ειδικά αν αυτό ενισχύει την εικόνα και την αυτοπεποίθησή του.

Τοξότης

Ο Τοξότης βλέπει συνήθως τα χρήματα σαν μέσο για εμπειρίες. Τα ταξίδια, οι δραστηριότητες και οι αυθόρμητες αποφάσεις είναι προτεραιότητά του. Δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα η αποταμίευση, γιατί πιστεύει ότι οι εμπειρίες αξίζουν περισσότερο από τα χρήματα στην τράπεζα.

Ζυγός

Ο Ζυγός, από την άλλη, έχει αδυναμία στην αισθητική και την ομορφιά. Ρούχα, διακόσμηση, καλό φαγητό. Όλα αυτά είναι για εκείνον μικρές απολαύσεις που αξίζουν κάθε ευρώ. Δεν είναι απαραίτητα σπάταλος χωρίς λόγο, αλλά δύσκολα θα αντισταθεί σε κάτι που του φαίνεται όμορφο ή ποιοτικό.

Κριός

Τέλος, ο Κριός λειτουργεί παρορμητικά και αυτό φαίνεται και στα οικονομικά του. Αν θέλει κάτι, το θέλει τώρα. Δεν έχει πολλή υπομονή για σκέψη ή προγραμματισμό, κι έτσι συχνά ξοδεύει χωρίς να το πολυσκεφτεί, απλώς επειδή το ένιωσε τη στιγμή εκείνη.

Οι προσεκτικοί και οικονόμοι

Αιγόκερως

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται τα ζώδια που έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με τα χρήματα. Ο Αιγόκερως είναι ίσως ο πιο προσεκτικός από όλους. Βλέπει τα οικονομικά σαν εργαλείο για σταθερότητα και επιτυχία. Δεν θα ξοδέψει αν δεν υπάρχει λόγος και συνήθως έχει πλάνο για κάθε του κίνηση.

Ταύρος

Ο Ταύρος, αν και αγαπά την άνεση, έχει έντονη ανάγκη για ασφάλεια. Μπορεί να ξοδέψει για κάτι που πραγματικά αξίζει, αλλά θα το κάνει μετά από σκέψη. Δεν του αρέσουν τα ρίσκα και προτιμά να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο των οικονομικών του.

Παρθένος

Τέλος, ο Παρθένος είναι αυτή που θα αναλύσει τα πάντα. Θα συγκρίνει τιμές, θα ψάξει προσφορές και θα σκεφτεί αν όντως χρειάζεται κάτι πριν το αγοράσει. Δεν πρόκειται να παρασυρθεί εύκολα και συνήθως καταφέρνει να διαχειρίζεται πολύ σωστά τα χρήματά της.