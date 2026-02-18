Τα 3 ζώδια που θα δουν αλλαγές στη ζωή τους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου

Με την είσοδο του 2026, πολλοί πλανήτες που επηρεάζουν ολόκληρες γενιές αλλάζουν ζώδια, και οι αστρολόγοι προειδοποιούν ότι αυτή θα είναι μια χρονιά μεγάλων μεταμορφώσεων. Σύμφωνα με την αστρολόγο Amy Demure, αυτή η αλλαγή ξεκινά ήδη για τέσσερα συγκεκριμένα ζώδια, των οποίων η ζωή πρόκειται να αλλάξει ριζικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2026.

Αυτά τα ζώδια έχουν περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα αφήνουν πίσω τους τις παλιές εκδοχές του εαυτού τους. «Αναγεννιούνται σε εντελώς νέους ανθρώπους», εξήγησε η Demure. Από καλύτερες σχέσεις μέχρι περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες, φαίνεται πως θα αποκτήσουν όλα όσα ήθελαν και ακόμα περισσότερα!

Τα 3 ζώδια που θα απογειωθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2026

Υδροχόος,

Κριός,

Ιχθύες,

Λέων

Υδροχόος

Υδροχόοι, μετά την ηλιακή έκλειψη στο ζώδιό σας στις 17 Φεβρουαρίου, η ζωή σας αλλάζει δραστικά. Σύμφωνα με την Demure, αυτό σηματοδοτεί την αρχή «μιας μεταμόρφωσης δύο χρόνων, κατά την οποία τελικά θα μπορέσετε να αποκτήσετε δύναμη, κύρος και αναγνώριση για τη δουλειά σας, τα ταλέντα σας και τις προσπάθειές σας».

Με τον Πλούτωνα επίσης στο ζώδιό σας, «ανακαλύπτετε ξανά τον εαυτό σας», εξήγησε η Demure, και οι άνθρωποι αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται. Τώρα, «εσείς οι ίδιοι, ή η δουλειά σας και ό,τι δημιουργείτε, θα γίνετε πιο ελκυστικοί και μαγνητικοί. Χωρίς αμφιβολία, μπαίνετε στο επίκεντρο της προσοχής καθώς αρχίζετε να κερδίζετε τον σεβασμό που σας αξίζει».

Αν λοιπόν αναζητάτε αναγνώριση και περισσότερες ευκαιρίες, μην ψάχνετε αλλού. Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας σας για να λάμψετε! Παρ’ όλα αυτά, να είστε προετοιμασμένοι να κάνετε μια θυσία, καθώς η ηλιακή έκλειψη σας ωθεί να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πια.

Κριός

Ήρθε η ώρα να συγκεντρωθείτε, Κριοί. Η ζωή σας αλλάζει δραστικά μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2026, έναν μήνα που «ξεκινά μια τριετή μεταμόρφωση, στην οποία οι άνθρωποι που σας έχουν βλάψει θα λάβουν την κακή τους τύχη», όπως είπε η Demure.

Ο Κρόνος, ο πλανήτης του κάρμα, εισέρχεται στο ζώδιό σας από τις 13 Φεβρουαρίου, οπότε, είτε πρόκειται για κάποιον που σας χειραγώγησε είτε για κάποιον που σας είπε ψέματα, να περιμένετε να δείτε αυτούς τους ανθρώπους να λαμβάνουν τις συνέπειες που τους αξίζουν.

Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν θα ξεφύγετε από το κάρμα και εσείς, «διότι ο Κρόνος θα βρίσκεται στο ζώδιό σας για τρία χρόνια», εξήγησε η Demure. «Άρα, αν καταβάλετε προσπάθεια, θα ανταμειφθείτε για τις κόποι σας». Είναι, όμως, σημαντικό να εφαρμόσετε τα μαθήματα που έχετε μάθει και να τα διατηρήσετε, για να συνεχίσετε να προσελκύετε καλό κάρμα στη ζωή σας.

Ιχθύς

Ιχθύες, ο Κρόνος φεύγει επιτέλους από το ζώδιό σας, και αυτό σημαίνει ότι η ζωή σας αλλάζει δραστικά μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2026. Καθώς ο Κρόνος περνά σε νέο ζώδιο, «ένας αγώνας τριών χρόνων γεμάτος από απογοητεύσεις και προκλήσεις φτάνει επιτέλους στο τέλος του», εξήγησε η Demure. «Ο Κρόνος σας αντιστεκόταν με περιορισμούς, καθυστερήσεις και δυσκολίες σε κάθε τομέα της ζωής σας.»

Ευτυχώς, αυτή η περίοδος τελειώνει, καθώς έχετε μάθει τα απαραίτητα καρμικά μαθήματα. Από εδώ και πέρα, να περιμένετε να πάρετε όλα όσα έχετε επιθυμήσει, καθώς ό,τι σας έλειπε θα μπει στη ζωή σας δεκαπλάσιο σύντομα. Συνολικά, «είστε το πιο τυχερό ζώδιο αυτόν τον μήνα», σύμφωνα με την Demure.

Λέων

Λέοντες, αυτόν τον μήνα, «απαλλαγείτε από τις προκλήσεις και τα εμπόδια που σας κρατούσαν πίσω από τη ζωή που θέλατε», όπως είπε η Demure, ειδικά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις. Έχετε βάλει τέλος στην χειραγώγηση και την προδοσία, και τώρα εισέρχεστε σε μια νέα ενέργεια γεμάτη χαρά, ενθουσιασμό και πάθος.

Η Demure συνέχισε, «Μπορείτε να περιμένετε ακραία γεγονότα ή αλλαγές νοοτροπίας που θα καθορίσουν τον τόνο για το πώς θα εξελιχθεί η ερωτική σας ζωή τα επόμενα δύο χρόνια». Αν λοιπόν ελπίζατε για αναγνώριση και λίγο παραπάνω αγάπη, μην ψάχνετε αλλού. Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, η ζωή σας θα είναι πολύ διαφορετική!

Πηγή: enikos.gr