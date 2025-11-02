Τα 3 τυχερά ζώδια της εβδομάδας 3-9 Νοεμβρίου- Χρήματα, ευκαιρίες και νέα ξεκινήματα

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 3 έως 9 Νοεμβρίου 2025, η τύχη επιτέλους φτάνει για τρία ζώδια. Η τύχη δεν είναι απλώς κάτι που συμβαίνει, αλλά μια ενέργεια με την οποία μπορείτε να μάθετε να συνεργάζεστε. Αν και μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να πιστέψετε ειλικρινά ότι όλα συμβαίνουν για το καλύτερο σας, αυτή η αλλαγή στη νοοτροπία μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας.

Ο Άρης θα μετακινηθεί στον Τοξότη την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, αυξάνοντας την κινητοποίησή σας και την επιθυμία σας να αδράξετε νέες ευκαιρίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μην προσκολλάστε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή σχέδιο, αλλά παραδοθείτε στο πού σας οδηγεί η μοίρα. Αυτή είναι μια ευκαιρία για να εξασκήσετε την θεϊκή εμπιστοσύνη και να πιστέψετε πραγματικά ότι η επόμενη μεγάλη σας ευκαιρία είναι ήδη καθ’ οδόν.



Μέσα από την εμπιστοσύνη, η Αφροδίτη στον Σκορπιό θα αρχίσει να φέρνει αφθονία στη ζωή σας από την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό σας δίνει αυτό που χρειάζεστε περισσότερο και είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ενέργεια και τη νοοτροπία σας. Σε τελική ανάλυση, δεν μπορείτε ποτέ να ξεγελάσετε το σύμπαν.

Ενώ οι ενέργειες του Τοξότη και του Σκορπιού φέρνουν ισχυρή και θεϊκή ενέργεια, το αποκορύφωμα της εβδομάδας είναι η Πανσέληνος στον Ταύρο την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου. Αυτή είναι η δεύτερη από μια σειρά τεσσάρων Πανσελήνων που θα σηματοδοτήσουν την έλευση του νέου έτους τον Ιανουάριο του 2026. Ωστόσο, αυτή είναι η μεγαλύτερη και η πιο φωτεινή. Ετοιμαστείτε να δείτε τις ανταμοιβές για τη δουλειά σας να αρχίζουν να εμφανίζονται. Μια υπερ-σελήνη μεγεθύνει την ικανότητά σας να εκδηλώνετε και ενισχύει την ενέργεια γύρω σας, οπότε εστιάστε μόνο στην τύχη που θέλετε να προσελκύσετε, αντί για τυχόν φόβους που μπορεί να εξακολουθείτε να έχετε.

Κριός

Είναι στο χέρι σας να αναλάβετε δράση. Ο Άρης θα μετακινηθεί στον Τοξότη την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Ο Άρης καθορίζει την εστίαση και την αποφασιστικότητά σας, και στον Τοξότη σας προσκαλεί να επεκτείνετε τη ζωή σας, να ξεκινήσετε νέα εγχειρήματα και να προσελκύσετε μεγαλύτερη αφθονία. Ο Άρης δεν περιμένει κανέναν.



Ο Ερμής θα ξεκινήσει επίσης την ανάδρομη πορεία του στον Τοξότη στις 9 Νοεμβρίου και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, πριν επιστρέψει στον Σκορπιό. Αυτή η περίοδος αντιπροσωπεύει την επιστροφή σε μια προηγούμενη ιδέα, όνειρο ή ευκαιρία. Στη συνέχεια, θα περάσετε το υπόλοιπο της φάσης του Άρη στον Τοξότη δημιουργώντας μαγεία στη ζωή σας.

Παρθένος

Υπάρχουν τόσα πολλά για τα οποία πρέπει να είστε ευγνώμων. Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο ανέτειλε στις 27 Απριλίου, φέρνοντας τύχη, αφθονία και νέα ξεκινήματα. Ο Ταύρος είναι ένα γόνιμο ζώδιο της γης, που συμβολίζει μεγάλο πλούτο, οπότε αυτός ο σεληνιακός κύκλος είναι κρίσιμος για την πορεία της ζωής σας.



Από τη Νέα Σελήνη στον Ταύρο, έχετε αρχίσει να συνειδητοποιείτε τι είναι δυνατό πέρα από τα αυστηρά σχέδια που είχατε κάνει για τον εαυτό σας. Έχετε αφήσει τον εαυτό σας να παρασυρθεί από το πεπρωμένο και έχετε αρχίσει να εμπιστεύεστε την διαίσθησή σας για να σας οδηγήσει προς αυτό που σας είναι προορισμένο. Πριν σκεφτείτε τι θα ακολουθήσει, αφιερώστε λίγο χρόνο και δώστε προσοχή σε όλα όσα έχετε. Αυτό θα είναι το κλειδί για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας.

Η Πανσέληνος στον Ταύρο θα κορυφωθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο και καθοδηγώντας σας θεϊκά προς το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Καθώς αυτός ο κύκλος φτάνει στο αποκορύφωμά του, θα αρχίσετε να βλέπετε τα αποτελέσματα των προσπαθειών και των αποφάσεών σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να λάβετε μια απροσδόκητη προσφορά ή ένα οικονομικό δώρο. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ξαφνικά ότι ήρθε η ώρα να επιλέξετε τον εαυτό σας.

Ιχθύς

Η Αφροδίτη θα εισέλθει στον Σκορπιό την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αυτή είναι μια περίοδος οικονομικής αφθονίας, τύχης και θεϊκών ευκαιριών που θα σας επιτρέψουν να ερωτευτείτε τη ζωή σας.



Η Αφροδίτη στον Σκορπιό φέρνει τύχη και αφθονία, αλλά πρέπει επίσης να είστε ειλικρινείς σχετικά με αυτό που πραγματικά θέλετε και ονειρεύεστε. Ο Σκορπιός είναι ο αλχημιστής, που παίρνει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής και τις μετατρέπει στον μεγαλύτερο θρίαμβό σας. Ωστόσο, αυτό το ζώδιο του νερού αποκαλύπτει επίσης την εσωτερική σας αλήθεια. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πείσετε τον εαυτό σας για οτιδήποτε ή να φοβάστε αυτό που θέλετε να επιδιώξετε. Μόνο αν αποδεχτείτε την αλήθεια και αφήσετε το σύμπαν να καθοδηγήσει τα βήματά σας, θα μπορέσετε τελικά να δημιουργήσετε μια ζωή που αγαπάτε με όλη σας την καρδιά.

