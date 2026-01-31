“Πανσέληνος του Χιονιού”: Τρία ζώδια που θα νιώσουν μεγάλες αλλαγές από 1η Φεβρουαρίου

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου είναι παραδοσιακά γνωστή ως η «Πανσέληνος του Χιονιού». Φέτος όμως, ανατέλλει στο θερμό ζώδιο του Λέοντα, κάνοντας την ενέργειά της πιο πύρινη παρά παγωμένη.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Ήλιος βρίσκεται στον Υδροχόο, και η ενέργεια είναι πολύ έντονη. Αυτό συμβαίνει γιατί μαζί του βρίσκονται επίσης ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Πλούτωνας. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη καινοτομία και αλλαγή. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αμφισβητήσετε παλιές συνήθειες, να απελευθερωθείτε από ό,τι σας κρατά πίσω και να φανταστείτε ένα καλύτερο μέλλον.

Απέναντι από αυτό το σύνολο πλανητών του Υδροχόου, η πανσέληνος λάμπει στον Λέοντα, το μοναδικό ζώδιο που κυβερνάται από τον Ήλιο. Η ενέργεια του Λέοντα είναι δημιουργική, χαρισματική και δεν φοβάται να λάμψει. Ενώ η εποχή του Υδροχόου σας καλεί να είστε ο ξεχωριστός, αυθεντικός εαυτός σας, η πανσέληνος στον Λέοντα σας υπενθυμίζει ότι και οι μοναδικές σας ιδιορρυθμίες αξίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Όλοι θα νιώσουν την ένταση και το πάθος αυτής της σεληνιακής στιγμής, αλλά για τα τρία ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από την πανσέληνο της 1ης Φεβρουαρίου, μπορεί να είναι μια στιγμή που αλλάζει τα δεδομένα.

Τρία ζώδια που θα επηρεαστούν από την «Πανσέληνο του Χιονιού»

Λέων

Αν είστε Λέων, αυτή η πανσέληνος στο ζώδιό σας θα σας κάνει να νιώσετε σαν να επιστρέφετε σπίτι. Τον τελευταίο καιρό έχετε δώσει πολλή προσοχή στους άλλους και αυτό σας βοήθησε να δείτε καλύτερα τον εαυτό σας. Τώρα όμως, ήρθε η σειρά σας. Οι δικοί σας στόχοι και οι επιθυμίες σας βγαίνουν μπροστά. Μην αφήνετε τις αμφιβολίες να σας κρατάνε πίσω. Χρησιμοποιήστε τις για να δυναμώσετε και να δείξετε πιο αυθεντική αυτοπεποίθηση.

Σκορπιός

Αν είστε Σκορπιός, αυτή η πανσέληνος ανατέλλει στην επαγγελματική σας ζώνη. Σας ενθαρρύνει να δείξετε δημόσια αυτό που έχετε δουλέψει εσωτερικά. Όταν πιστεύετε στον εαυτό σας, οι άλλοι νιώθουν πιο άνετα να πιστέψουν σε εσάς. Είναι ώρα να αναλάβετε ηγετικό ρόλο στην εργασία σας και να μην παίζετε μικρό ρόλο.

Υδροχόος

Αν είστε Υδροχόος, αυτή είναι η περίοδος σας και η προσωπική σας ανάπτυξη βρίσκεται σε έξαρση. Με τόσους πλανήτες στο ζώδιό σας, η ενέργειά σας είναι δυνατή και καθοριστική. Ωστόσο, αυτή η πανσέληνος ανάβει το φως στις σχέσεις σας, καλώντας σας να αναζητήσετε απαντήσεις και έξω από τον εαυτό σας. Όσο πιο αυθεντικοί είστε, τόσο πιο καθαρές και αληθινές θα γίνουν οι σχέσεις σας.

Πηγή: bovary.gt