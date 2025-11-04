Πανσέληνος Νοεμβρίου: Ποιες αλλαγές φέρνει το “Φεγγάρι του Κάστορα” για τρία ζώδια

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό στις 5 Νοεμβρίου, πιο λαμπερή και μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, καθώς αποτελεί τη δεύτερη υπερπανσέληνο της χρονιάς.

Σύμφωνα με τους αστρολόγους, το «Φεγγάρι του Κάστορα» θα σχηματιστεί στο ζώδιο του Ταύρου, το γήινο ζώδιο που κυβερνάται από την Αφροδίτη, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα σταθερότητας και υλικής ασφάλειας. Ωστόσο, αυτή η έντονη σεληνιακή ενέργεια θα συνοδευτεί και από περίπλοκους πλανητικούς συνδυασμούς, προκαλώντας πάθη αλλά και αναταράξεις.

Μια Υπερπανσέληνος γεμάτη απόλαυση, δύναμη και στροφές

Ο διάσημος αστρολόγος Kyle Thomas περιγράφει αυτή την πανσέληνο ως μια περίοδο «μικτών ενεργειών που απαιτούν ευελιξία και αυτογνωσία». Η Αφροδίτη, κυβερνήτης του Ταύρου, συνεργάζεται με τον Δία, ενισχύοντας τη χαρά, τη γενναιοδωρία και τη σύνδεση, αλλά σχηματίζει και τετράγωνο με τον Πλούτωνα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζήλια, εμμονές και θέματα ελέγχου στις σχέσεις.

Οι άνθρωποι θα νιώσουν έντονη έλξη προς την απόλαυση, την ομορφιά και την αφθονία, αλλά καλούνται να προσέξουν τις υπερβολές και τις παρορμητικές αποφάσεις. Όπως λέει ο Thomas: «Αυτή η σελήνη μάς ζητά να απολαύσουμε τις πολυτέλειες της ζωής, χωρίς όμως να χάνουμε το μέτρο.»

Παραδοσιακά, το «Φεγγάρι του Κάστορα» σηματοδοτεί την εποχή που οι κάστορες χτίζουν τα φράγματά τους για τον χειμώνα, ένα σύμβολο προετοιμασίας και επιμονής.

Αστρολογικά, αντιπροσωπεύει τη στιγμή που βλέπουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας, είτε θετικά είτε αρνητικά.

Τι σημαίνει η Πανσέληνος του Νοεμβρίου για τα τρία ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Αυτή η υπερπανσέληνος πέφτει ακριβώς στο ζώδιό σου, φέρνοντας μια σημαντική προσωπική καμπή. Ώρα να αφήσεις πίσω σου ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πλέον και να αγκαλιάσεις την αλλαγή. Ανατροπές σε σχέσεις ή έντονες συναισθηματικές αποκαλύψεις μπορεί να σε οδηγήσουν σε μια νέα αρχή.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Το σύμπαν σε καλεί σε ενδοσκόπηση. Κρυμμένες αλήθειες ή παλιά συναισθήματα ίσως έρθουν στην επιφάνεια.Ήρθε η ώρα να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και να ξεκαθαρίσεις τα μέσα σου, πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Η ενέργεια της σελήνης μπορεί να φέρει δραματικές εξελίξεις στις σχέσεις σου.

Για τους δεσμευμένους Σκορπιούς, μπορεί να είναι μια περίοδος αναζωπύρωσης της οικειότητας ή το αντίθετο, ένα τέλος που οδηγεί σε νέα αρχή. Οι ελεύθεροι ίσως προσελκύσουν μια έντονη, μεταμορφωτική γνωριμία.

Πηγή: bovary.gr