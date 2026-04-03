Πανσέληνος Απριλίου στον Ζυγό: Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Η Πανσέληνος του Απριλίου 2026, γνωστή και ως «Ροζ Φεγγάρι», κορυφώνεται στις 2 Απριλίου στο ζώδιο του Ζυγού, φέρνοντας έντονη ενέργεια που επηρεάζει κυρίως τα παρορμητικά ζώδια. Τα αποτελέσματά της δεν περιορίζονται σε μία ημέρα, αλλά εκτείνονται έως και τα μέσα του μήνα, ενεργοποιώντας θέματα σχέσεων, ισορροπίας και σημαντικών αποφάσεων. Αυτή η σεληνιακή φάση σας καλεί να επαναξιολογήσετε τη ζωή σας και να βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και τις απαιτήσεις των άλλων.

Κριός

Με την Πανσέληνο να βρίσκεται απέναντί σας, ενεργοποιούνται οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας. Είναι μια περίοδος που σας φέρνει μπροστά σε καθοριστικές εξελίξεις, ζητώντας σας να ισορροπήσετε ανάμεσα στο «εγώ» και το «εμείς».

Καρκίνος

Η ενέργεια της Πανσέληνου φωτίζει τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας. Συναισθηματικές συζητήσεις ή καταστάσεις μπορεί να σας οδηγήσουν σε βαθιά κατανόηση και θεραπεία, ενώ παράλληλα καλείστε να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σας ζωή.

Ζυγός

Για εσάς, η Πανσέληνος αυτή είναι απόλυτα προσωπική. Σας ωθεί να βάλετε τον εαυτό σας σε προτεραιότητα και να επαναφέρετε την ισορροπία στη ζωή σας. Πιθανές αποφάσεις ή αποκαλύψεις λειτουργούν καταλυτικά, οδηγώντας σας σε μια πιο αυθεντική πορεία.

Αιγόκερως

Το επίκεντρο είναι η καριέρα και η δημόσια εικόνα σας. Η Πανσέληνος φέρνει αναγνώριση αλλά και την ανάγκη για αλλαγές, ώστε να εξισορροπήσετε τις επαγγελματικές φιλοδοξίες με την προσωπική σας ζωή.

