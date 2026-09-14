Οι προηγούμενοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι για αυτά τα ζώδια – Τώρα τα πράγματα αλλάζουν

Οι τελευταίοι δύο μήνες σάς έφεραν αρκετές δυσκολίες, αβεβαιότητα και απογοητεύσεις. Μπορεί να αισθανθήκατε ότι συναντάτε συνεχώς εμπόδια και δεν ξέρετε τι ακολουθεί. Αυτή η περίοδος, όμως, αρχίζει να κλείνει και τα πράγματα σταδιακά βελτιώνονται, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή των παρακάτω ζωδίων.

Κριός

Οι τελευταίοι δύο μήνες μπορεί να ήταν συναισθηματικά απαιτητικοί. Ίσως περάσατε στιγμές έντονης στενοχώριας ή νιώσατε ότι δεν είχατε διάθεση για πολλά πράγματα. Τώρα αυτή η περίοδος αρχίζει να τελειώνει. Αφήνετε σταδιακά πίσω σας παλιές καταστάσεις και συναισθήματα που σας κρατούσαν πίσω και αποκτάτε ξανά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η καθημερινότητά σας αρχίζει να γίνεται πιο εύκολη.

Καρκίνος

Με τον Ερμή να έχει περάσει μια παρατεταμένη ανάδρομη πορεία στο ζώδιό σας και τον Άρη να σας έχει επίσης επισκεφθεί, το τελευταίο διάστημα μπορεί να αισθανθήκατε ότι όλα είναι μπερδεμένα. Οι καθυστερήσεις και οι απογοητεύσεις, όμως, αρχίζουν να μένουν πίσω. Μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες να πετύχετε σε τομείς όπου μέχρι τώρα δυσκολευόσασταν. Σταδιακά θα νιώσετε ότι η ζωή κινείται ξανά προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αιγόκερως

Οι τελευταίοι δύο μήνες μπορεί να έφεραν απογοητεύσεις, πόνο και δυσκολίες στις σχέσεις σας. Ίσως αισθανθήκατε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν σας φέρθηκαν όπως περιμένατε και αυτό επηρέασε την προσωπική σας ζωή. Ο δύσκολος αυτός κύκλος, όμως, ολοκληρώνεται. Οι επόμενες έξι εβδομάδες είναι κατάλληλες για να ανοιχτείτε περισσότερο σε νέες γνωριμίες και να δώσετε μια νέα ευκαιρία στα προσωπικά σας.

Πηγή: marieclaire.gr