Οι πιο άτυχες μέρες του 2026: Ποια ζώδια θα δοκιμαστούν και πότε να προσέξουν

Όταν μιλάμε για ατυχία και γκαντεμιά, μιλάμε ουσιαστικά για δυσαρμονικές όψεις των προσωπικών πλανητών Ήλιου, Ερμή, Αφροδίτης και Άρη με 4 πλανήτες, τον Κρόνο, τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα, που δημιουργούν προβλήματα σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Εμείς συγκεντρώσαμε όλες τις ημερομηνίες του 2026 που θεωρούνται άτυχες και στις παρουσιάζουμε. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τις… κυκλώσεις στην ατζέντα σου και να αποφύγεις όσο μπορείς δράσεις, προσπάθειες, αποφάσεις, συμφωνίες, συζητήσεις και μετακινήσεις, μπας και μειώσεις τους κινδύνους.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1 Ιανουαρίου 2026, Ερμής 29° 31’ Τοξότη τετράγωνο με Ποσειδώνα 29° 31’ Ιχθύων

Διάψευση προσδοκιών, εξαπάτηση, αστοχία, λανθασμένη εκτίμηση, παρασκηνιακές ενέργειες, δόλος, παραπλάνηση, φρούδες ελπίδες.

Αφορά κυρίως σε Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύς γεννημένους στο τέλος του γ’ δεκαημέρου

10 Ιανουαρίου 2026, Άρης 20° 05’ Αιγόκερω αντίθεση με Δία 20° 05’ Καρκίνου

Αψυχολόγητη ενέργεια, ένα μεγάλο ρίσκο που μπορεί να οδηγήσεις σε φιάσκο, μια γκάφα ολκής, εκρηκτικές καταστάσεις, αναταραχή, φωτιές, «πυροτέχνημα», αναμπουμπούλα.

Αφορά κυρίως στα ζώδια του Παρορμητικού σταυρού που έχουν γεννηθεί τέλος του β’ και αρχές του γ’ δεκαημέρου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

5 Φεβρουαρίου 2026, Ερμής 27° 28’ Υδροχόου τετράγωνο με Ουρανό 27° 28’ Ταύρου

Απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά, ζημιές τεχνολογικού εξοπλισμού ή μεταφορικού μέσου, αναίτια επιθετικότητα, ξαφνικές ιδέες, δυσάρεστες εξελίξεις και επιπλοκές σε σπουδές και ταξίδια.

Αφορά κυρίως σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους που έχουν γεννηθεί το γ’ δεκαήμερο

8 Φεβρουαρίου 2026, Αφροδίτη 27° 28’ Υδροχόου τετράγωνο με Ουρανό 27° 28’ Ταύρου

Ξαφνικός χωρισμός, απρόβλεπτη γνωριμία ή με εκκεντρικά και περίεργα πρόσωπα, αποτυχημένη αλλαγή εμφάνισης, ερωτικοί πειραματισμοί, ανεξαρτησία, χειραφέτηση, ασυμβίβαστο πνεύμα, αντιφατική συμπεριφορά.

Αφορά κυρίως σε Διδύμους, Ιχθύς, Παρθένους και Τοξότες που έχουν γεννηθεί αρχές του α’ δεκαημέρου

16 Φεβρουαρίου 2026, Ήλιος 27° 32’ Υδροχόου τετράγωνο με Ουρανό 27° 32’ Ταύρου

Απρόοπτες εξελίξεις, απότομες και ξαφνικές αλλαγές, ανατροπή δεδομένων, δυσάρεστες εκπλήξεις, αιφνιδιαστικές ενέργειες.

Αφορά κυρίως σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους που έχουν γεννηθεί το γ’ δεκαήμερο

17 Φεβρουαρίου 2026 – Μερική Ηλιακή έκλειψη στις 28ο 49’ Υδροχόου τετράγωνο με Ουρανό

27 Φεβρουαρίου 2026, Άρης 27° 42’ Υδροχόου τετράγωνο με Ουρανό 27° 42’ Ταύρου

Ακαριαίο χτύπημα, αιφνιδιασμός, αναίτια ή απρόσμενη επίθεση, ακραία συμπεριφορά, προβοκατόρικες ενέργειες, υπερβολική προκλητικότητα, «κεραυνός εν αιθρία».

Αφορά κυρίως σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους που έχουν γεννηθεί τέλος του γ’ δεκαημέρου

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

3 Απριλίου 2026, Αφροδίτη 5° 16’ Ταύρου τετράγωνο με Πλούτωνα 5° 16’ Υδροχόου

Ξεκαθάρισμα, μοιραίος έρωτας, ένταση και πάθος, αγορά sexy ρούχων και εσωρούχων, οριστικός χωρισμός, αίσθηση απώλειας, στενοχώρια, τέλος, δερματικά προβλήματα.

Αφορά κυρίως σε Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

25 Απριλίου 2026, Ήλιος 5° 29’ Ταύρου τετράγωνο με Πλούτωνα 5° 29’ Υδροχόου

Διερεύνηση σκοτεινών υποθέσεων, ξεκαθαρίσματα, έρευνα σε βάθος, διαγραφή, οριστικό τέλος, πράξεις εκδίκησης, καταστροφή και έναρξη από το μηδέν.

Αφορά κυρίως σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους που έχουν γεννηθεί αρχές του α’ δεκαημέρου

ΜΑΙΟΣ

4 Μαΐου 2026, Άρης 19° 30’ Κριού τετράγωνο με Δία 19° 30’ Καρκίνου

Αψυχολόγητη ενέργεια, ένα μεγάλο ρίσκο που μπορεί να οδηγήσεις σε φιάσκο, μια γκάφα ολκής, εκρηκτικές καταστάσεις, αναταραχή, φωτιές, «πυροτέχνημα», αναμπουμπούλα.

Αφορά κυρίως στα ζώδια του Παρορμητικού σταυρού που έχουν γεννηθεί τέλος του β’ δεκαημέρου

5 Μαΐου 2026, Ερμής 5° 30’ Ταύρου τετράγωνο με Πλούτωνα 5° 30’ Υδροχόου

Υπονόμευση, συκοφαντίες, ένταση, εκδικητικότητα, άσχημες σκέψεις, αρνητικά σενάρια, καχυποψία, δυσπιστία.

Αφορά κυρίως στα ζώδια του Σταθερού σταυρού, (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος) που έχουν γενέθλια το α’ δεκαήμερο

12 Μαΐου 2026, Αφροδίτη 3° 51’ Καρκίνου τετράγωνο με Ποσειδώνα 3° 51’ Κριού

Απιστία, εξαπάτηση, αφέλεια, διάψευση προσδοκιών, κολακείες, ψευδαισθήσεις, πλατωνικός έρωτας, εξιδανίκευση.

Αφορά κυρίως σε Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους γεννημένους το α’ δεκαήμερο

26 Μαΐου 2026, Άρης 5° 25’ Ταύρου τετράγωνο με Πλούτωνα 5° 25’ Υδροχόου

Κρυφές δράσεις, μυστικές ενέργειες, εκδικητικές τάσεις, «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη», «σκοτεινές δυνάμεις», εξολόθρευση, οριστικό τέλος μιας κατάστασης, δυσάρεστα γεγονότα.

Αφορά κυρίως σε Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους που έχουν γενέθλια το α’ δεκαήμερο

28 Μαΐου 2026, Αφροδίτη 12° 00’ Καρκίνου τετράγωνο με Κρόνο 12° 00’ Κριού

Σύγκρουση συμφερόντων, αδιέξοδο, ατυχήματα, χάσμα γενεών, περιχαράκωση, περιορισμός της έκφρασης, απώλεια ενέργειας, κατάθλιψη.

Αφορά κυρίως σε Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους γεννημένους το β’ δεκαήμερο

ΙΟΥΝΙΟΣ

3 Ιουνίου 2026, Ερμής 4° 07’ Καρκίνου τετράγωνο με Ποσειδώνα 4° 07’ Κριού

Διάψευση προσδοκιών, εξαπάτηση, αστοχία, λανθασμένη εκτίμηση, παρασκηνιακές ενέργειες, δόλος, παραπλάνηση, φρούδες ελπίδες.

Αφορά κυρίως σε Καρκίνους, Κριούς, Αιγόκερους και Ζυγούς γεννημένους το α’ δεκαήμερο

10 Ιουνίου 2026, Ερμής 12° 59’ Καρκίνου τετράγωνο με Κρόνο 12° 59’ Κριού

Σύγκρουση συμφερόντων, αδιέξοδο, ατυχήματα, χάσμα γενεών, περιχαράκωση, περιορισμός της έκφρασης, απώλεια ενέργειας, κατάθλιψη.

Αφορά κυρίως σε Καρκίνους, Κριούς, Αιγόκερους και Ζυγούς γεννημένους το β’ δεκαήμερο

17 Ιουνίου 2026, Αφροδίτη 5­° 07’ Λέοντα αντίθεση με Πλούτωνα 5­° 07’ Υδροχόου

Ξεκαθάρισμα, μοιραίος έρωτας, ένταση και πάθος, αγορά sexy ρούχων και εσωρούχων, οριστικός χωρισμός, αίσθηση απώλειας, στενοχώρια, τέλος, δερματικά προβλήματα.

Αφορά κυρίως σε Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

25 Ιουνίου 2026, Ήλιος 4° 23’ Καρκίνου τετράγωνο με Ποσειδώνα 4° 23’ Κριό

Διάψευση προσδοκιών, εξαπάτηση, αστοχία, λανθασμένη εκτίμηση, παρασκηνιακές ενέργειες, δόλος, παραπλάνηση, φρούδες ελπίδες.

Αφορά κυρίως σε Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

ΙΟΥΛΙΟΣ

6 Ιουλίου 2026, Ήλιος 14° 24’ Καρκίνου τετράγωνο με Κρόνο 14° 24’ Κριού

Περιορισμός με μεγάλη χρονική διάρκεια, αναγκαστικός συμβιβασμός, πληρωμή συνεπειών, «γκαντεμιά», επιβολή κανόνων και «πρέπει», στέρηση απόλαυσης, κακοδιαθεσία, επιπτώσεις από λανθασμένους χειρισμούς, οριοθέτηση.

Αφορά κυρίως σε Καρκίνους, Κριούς, Αιγόκερους και Ζυγούς γεννημένους αρχές του β’ δεκαήμερο

13 Ιουλίου 2026, Αφροδίτη 4° 18’ Παρθένου τετράγωνο με Ουρανό 4° 18’ Διδύμων

Ξαφνικός χωρισμός, απρόβλεπτη γνωριμία ή με εκκεντρικά και περίεργα πρόσωπα, αποτυχημένη αλλαγή εμφάνισης, ερωτικοί πειραματισμοί, ανεξαρτησία, χειραφέτηση, ασυμβίβαστο πνεύμα, αντιφατική συμπεριφορά.

Αφορά κυρίως σε Διδύμους, Ιχθύς, Παρθένους και Τοξότες που έχουν γεννηθεί αρχές του α’ δεκαημέρου

27 Ιουλίου 2026, Ήλιος 4 ° 17’ Λέοντα αντίθεση με Πλούτωνα 4 ° 17’ Υδροχόου

Διερεύνηση σκοτεινών υποθέσεων, ξεκαθαρίσματα, έρευνα σε βάθος, διαγραφή, οριστικό τέλος, πράξεις εκδίκησης, καταστροφή και έναρξη από το μηδέν.

Αφορά κυρίως σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

29 Ιουλίου 2026, Αφροδίτη 21° 15’ Παρθένου τετράγωνο με Άρη 21° 15’ Διδύμων

Ερωτική διεκδίκηση, εντάσεις μεταξύ εραστών, σεξουαλικές προκλήσεις και παρενοχλήσεις, πάθος, ζήλια και χωρισμός.

Αφορά σε Διδύμους, Τοξότες, Παρθένους και Ιχθύς που έχουν γεννηθεί αρχές του γ’ δεκαημέρου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

11 Αυγούστου 2026, Αφροδίτη 4° 07’ Ζυγού αντίθεση με Ποσειδώνα 4° 07’ Κριού

Απιστία, εξαπάτηση, αφέλεια, διάψευση προσδοκιών, κολακείες, ψευδαισθήσεις, πλατωνικός έρωτας, εξιδανίκευση.

Αφορά κυρίως σε Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους γεννημένους το α’ δεκαήμερο

12 Αυγούστου 2026, Ερμής 3° 55’ Λέοντα αντίθεση με Πλούτωνα 3° 55’ Υδροχόου

Υπονόμευση, συκοφαντίες, ένταση, εκδικητικότητα, άσχημες σκέψεις, αρνητικά σενάρια, καχυποψία, δυσπιστία.

Αφορά κυρίως στα ζώδια του Σταθερού σταυρού, (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος) που έχουν γενέθλια το α’ δεκαήμερο

17 Αυγούστου 2026, Άρης 3° 59 Καρκίνου τετράγωνο με Ποσειδώνα 3° 59 Κριού

Ψευδαίσθηση, θρησκευτικός φανατισμός, απάτη, αυταπάτη, διάψευση, αναβολή, κλοπή, δολιότητα, εξαφάνιση, απώλεια κεκτημένων, «μια τρύπα στο νερό».

Αφορά κυρίως σε Κριούς, Ζυγούς, Καρκίνους και Αιγόκερους, που έχουν γεννηθεί αρχές του α’ δεκαημέρου

21 Αυγούστου 2026, Αφροδίτη 14° 12’ Ζυγού αντίθεση με Κρόνο 14° 12’ Κριού

Σύγκρουση συμφερόντων, αδιέξοδο, ατυχήματα, χάσμα γενεών, περιχαράκωση, περιορισμός της έκφρασης, απώλεια ενέργειας, κατάθλιψη.

Αφορά κυρίως σε Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους γεννημένους το β’ δεκαήμερο

28 Αυγούστου 2026, Ερμής 5° 37’ Παρθένου τετράγωνο με Ουρανό 5° 37’ Διδύμων

Απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά, ζημιές τεχνολογικού εξοπλισμού ή μεταφορικού μέσου, αναίτια επιθετικότητα, ξαφνικές ιδέες, δυσάρεστες εξελίξεις και επιπλοκές σε σπουδές και ταξίδια.

Αφορά σε Διδύμους, Τοξότες, Παρθένους και Ιχθύς που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

Ήλιος 5° 38’ Παρθένου τετράγωνο με Ουρανό 5° 38’ Διδύμων

Απρόοπτες εξελίξεις, απότομες και ξαφνικές αλλαγές, ανατροπή δεδομένων, δυσάρεστες εκπλήξεις, αιφνιδιαστικές ενέργειες.

Αφορά κυρίως σε Παρθένους, Διδύμους, Ιχθύς και Τοξότες του α’ δεκαήμερου

-Μερική Σεληνιακή έκλειψη στις 04ο 54′ Ιχθύων με τετράγωνο του Ήλιου και του Ερμή με τον Ουρανό

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1 Σεπτεμβρίου 2026, Άρης 13° 40’ Καρκίνου τετράγωνο με Κρόνο 13° 40’ Κριού

Σύγκρουση συμφερόντων, αδιέξοδο, ατυχήματα, ζημιές, χάσμα γενεών, περιχαράκωση, περιορισμός της έκφρασης, απώλεια ενέργειας, κατάθλιψη.

Αφορά κυρίως σε Καρκίνους, Αιγόκερους, Κριούς και Ζυγούς, που έχουν γεννηθεί το β’ δεκαήμερο

12 Σεπτεμβρίου 2026, Ερμής 3° 22’ Ζυγού αντίθεση με Ποσειδώνα 3° 22’ Κριού

Διάψευση προσδοκιών, εξαπάτηση, αστοχία, λανθασμένη εκτίμηση, παρασκηνιακές ενέργειες, δόλος, παραπλάνηση, φρούδες ελπίδες.

Αφορά κυρίως σε Καρκίνους, Κριούς, Αιγόκερους και Ζυγούς γεννημένους το α’ δεκαήμερο

15 Σεπτεμβρίου 2026, Αφροδίτη 3° 16’ Σκορπιού τετράγωνο με Πλούτωνα 3° 16’ Υδροχόου

Ξεκαθάρισμα, μοιραίος έρωτας, ένταση και πάθος, αγορά sexy ρούχων και εσωρούχων, οριστικός χωρισμός, αίσθηση απώλειας, στενοχώρια, τέλος, δερματικά προβλήματα.

Αφορά κυρίως σε Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

18 Σεπτεμβρίου 2026, Ερμής 12° 32’ Ζυγού αντίθεση με Κρόνο 12° 32’ Κριού

Σύγκρουση συμφερόντων, αδιέξοδο, ατυχήματα, χάσμα γενεών, περιχαράκωση, περιορισμός της έκφρασης, απώλεια ενέργειας, κατάθλιψη.

Αφορά κυρίως σε Ζυγούς, Κριούς, Καρκίνους και Αιγόκερους γεννημένους το β’ δεκαήμερο

25 Σεπτεμβρίου 2026, Ήλιος 3° 00’ Ζυγού αντίθεση με Ποσειδώνα 3° 00’ Κριού

Διάψευση προσδοκιών, εξαπάτηση, αστοχία, λανθασμένη εκτίμηση, παρασκηνιακές ενέργειες, δόλος, παραπλάνηση, φρούδες ελπίδες.

Αφορά κυρίως σε Κριούς, Ζυγούς, Καρκίνους και Αιγόκερους που έχουν γεννηθεί αρχές του α’ δεκαημέρου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 Οκτωβρίου 2026, Ερμής 2° 30’ Σκορπιού τετράγωνο με Άρη 2° 30’ Λέοντα

Εγωιστική συμπεριφορά, εντάσεις, τσακωμοί, ρήξεις, ξεροκεφαλιά, μικροατυχήματα από βιασύνη ή απροσεξία, ζημιές, φορτισμένο κλίμα.

στα ζώδια του Σταθερού σταυρού, (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος) που έχουν γενέθλια αρχές του α’ δεκαημέρου

Ερμής 3° 07’ Σκορπιού τετράγωνο με Πλούτωνα 3° 07’ Υδροχόου

Υπονόμευση, συκοφαντίες, ένταση, εκδικητικότητα, άσχημες σκέψεις, αρνητικά σενάρια, καχυποψία, δυσπιστία.

Αφορά κυρίως στα ζώδια του Σταθερού σταυρού, (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος) που έχουν γενέθλια το α’ δεκαήμερο

3 Οκτωβρίου 2026, Άρης 3° 07’ Λέοντα αντίθεση με Πλούτωνα 3° 07’ Υδροχόου

Κρυφές δράσεις, μυστικές ενέργειες, εκδικητικές τάσεις, «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη», «σκοτεινές δυνάμεις», εξολόθρευση, οριστικό τέλος μιας κατάστασης, δυσάρεστα γεγονότα.

Αφορά κυρίως σε Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους που έχουν γενέθλια τις πρώτες μέρες του ζωδίου τους

4 Οκτωβρίου 2026, Ήλιος 11° 18’ Ζυγού αντίθεση με Κρόνο 11° 18’ Κριού

Περιορισμός με μεγάλη χρονική διάρκεια, αναγκαστικός συμβιβασμός, πληρωμή συνεπειών, «γκαντεμιά», επιβολή κανόνων και «πρέπει», στέρηση απόλαυσης, κακοδιαθεσία, επιπτώσεις από λανθασμένους χειρισμούς, οριοθέτηση.

Αφορά κυρίως σε Καρκίνους, Κριούς, Αιγόκερους και Ζυγούς γεννημένους αρχές του β’ δεκαήμερο

10 Οκτωβρίου 2026, ανάδρομη Αφροδίτη 7° 21’ Σκορπιού τετράγωνο με Άρη 7° 21’ Λέοντα

Ερωτική διεκδίκηση, εντάσεις μεταξύ εραστών, σεξουαλικές προκλήσεις και παρενοχλήσεις, πάθος, ζήλια και χωρισμός.

Αφορά σε Σκορπιούς, Λέοντες, Ταύρους και Υδροχόους, που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

20 Οκτωβρίου 2026, ανάδρομη Αφροδίτη 3° 05’ Σκορπιού τετράγωνο με Πλούτωνα 3° 05’ Υδροχόου

Ξεκαθάρισμα, μοιραίος έρωτας, ένταση και πάθος, αγορά sexy ρούχων και εσωρούχων, οριστικός χωρισμός, αίσθηση απώλειας, στενοχώρια, τέλος, δερματικά προβλήματα.

Αφορά κυρίως σε Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

26 Οκτωβρίου 2026, Ήλιος 3° 06’ Σκορπιού τετράγωνο με Πλούτωνα 3° 06’ Υδροχόου

Διερεύνηση σκοτεινών υποθέσεων, ξεκαθαρίσματα, έρευνα σε βάθος, διαγραφή, οριστικό τέλος, πράξεις εκδίκησης, καταστροφή και έναρξη από το μηδέν.

Αφορά κυρίως σε Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

30 Οκτωβρίου 2026, ανάδρομος Ερμής 17° 59’ Σκορπιού τετράγωνο με Άρη 17° 59’ Λέοντα

Εγωιστική συμπεριφορά, εντάσεις, τσακωμοί, ρήξεις, ξεροκεφαλιά, μικροατυχήματα από βιασύνη ή απροσεξία, ζημιές, φορτισμένο κλίμα.

Αφορά σε Σκορπιούς, Λέοντες, Ταύρους και Υδροχόους που έχουν γεννηθεί το β’ δεκαήμερ0

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

19 Νοεμβρίου 2026, Ήλιος 27° 24’ Σκορπιού τετράγωνο με Άρη 27° 24’ Λέοντα

Πείσμα, εγωισμός, ένταση, τσακωμός, ατυχήματα, προσβλητική ή εριστική συμπεριφορά, εξάντληση ενέργειας.

Αφορά κυρίως στα ζώδια του Σταθερού σταυρού, (Σκορπιούς, Λέοντες, Ταύρους και Υδροχόους) που έχουν γενέθλια τέλος του γ’ δεκαημέρου

25 Νοεμβρίου 2026, Ήλιος 3° 40’ Τοξότη αντίθεση με Ουρανό 3° 40’ Διδύμων

Απρόοπτες εξελίξεις, απότομες και ξαφνικές αλλαγές, ανατροπή δεδομένων, δυσάρεστες εκπλήξεις, αιφνιδιαστικές ενέργειες.

Αφορά κυρίως σε Παρθένους, Διδύμους, Ιχθύς και Τοξότες του α’ δεκαήμερου

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

4 Δεκεμβρίου 2026, Άρης 3° 18’ Παρθένου τετράγωνο με Ουρανό 3° 18’ Διδύμων

Ακαριαίο χτύπημα, αιφνιδιασμός, αναίτια ή απρόσμενη επίθεση, ακραία συμπεριφορά, προβοκατόρικες ενέργειες, υπερβολική προκλητικότητα, «κεραυνός εν αιθρία».

Αφορά κυρίως σε Παρθένους, Διδύμους, Ιχθύς και Τοξότες, που έχουν γεννηθεί αρχές του α’ δεκαημέρου

8 Δεκεμβρίου 2026, Ερμής 3° 09’ Τοξότη αντίθεση με Ουρανό 3° 09’ Διδύμων

Απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά, ζημιές τεχνολογικού εξοπλισμού ή μεταφορικού μέσου, αναίτια επιθετικότητα, ξαφνικές ιδέες, δυσάρεστες εξελίξεις και επιπλοκές σε σπουδές και ταξίδια.

Αφορά κυρίως σε Τοξότες, Διδύμους, Παρθένους και Ιχθύς, που έχουν γεννηθεί αρχές του α’ δεκαημέρου

9 Δεκεμβρίου 2026, Ερμής 4° 53’ Τοξότη τετράγωνο με Άρη 4° 53’ Παρθένου

Εγωιστική συμπεριφορά, εντάσεις, τσακωμοί, ρήξεις, ξεροκεφαλιά, μικροατυχήματα από βιασύνη ή απροσεξία, ζημιές, φορτισμένο κλίμα.

Αφορά σε Τοξότες, Παρθένους, Διδύμους και Ιχθύες που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

Αφροδίτη 3° 45’ Σκορπιού τετράγωνο με Πλούτωνα 3° 45’ Υδροχόου

Ξεκαθάρισμα, μοιραίος έρωτας, ένταση και πάθος, αγορά sexy ρούχων και εσωρούχων, οριστικός χωρισμός, αίσθηση απώλειας, στενοχώρια, τέλος, δερματικά προβλήματα.

Αφορά κυρίως σε Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί το α’ δεκαήμερο

23 Δεκεμβρίου 2026, Ήλιος 1° 39’ Αιγόκερω τετράγωνο με Ποσειδώνα 1° 39’ Κριού

Διάψευση προσδοκιών, εξαπάτηση, αστοχία, λανθασμένη εκτίμηση, παρασκηνιακές ενέργειες, δόλος, παραπλάνηση, φρούδες ελπίδες.

Αφορά κυρίως σε Αιγόκερους, Καρκίνους, Κριούς και Ζυγούς, που έχουν γεννηθεί αρχές του α’ δεκαημέρου

26 Δεκεμβρίου 2026, Ερμής 1° 40’ Αιγόκερω τετράγωνο με Ποσειδώνα 1° 40’ Κριού

Διάψευση προσδοκιών, εξαπάτηση, αστοχία, λανθασμένη εκτίμηση, παρασκηνιακές ενέργειες, δόλος, παραπλάνηση, φρούδες ελπίδες.

Αφορά κυρίως σε Αιγόκερους, Κριούς, Καρκίνους και Ζυγούς γεννημένους αρχές του α’ δεκαημέρου

29 Δεκεμβρίου 2026, Ήλιος 8° 16’ Αιγόκερω τετράγωνο με Κρόνο 8° 16’ Κριού

Περιορισμός με μεγάλη χρονική διάρκεια, αναγκαστικός συμβιβασμός, πληρωμή συνεπειών, «γκαντεμιά», επιβολή κανόνων και «πρέπει», στέρηση απόλαυσης, κακοδιαθεσία, επιπτώσεις από λανθασμένους χειρισμούς, οριοθέτηση.

Αφορά κυρίως σε Καρκίνους, Κριούς, Αιγόκερους και Ζυγούς γεννημένους το α’ δεκαήμερο

30 Δεκεμβρίου 2026, Ερμής 8° 18’ Αιγόκερω τετράγωνο με Κρόνο 8° 18’ Κριού

Σύγκρουση συμφερόντων, αδιέξοδο, ατυχήματα, χάσμα γενεών, περιχαράκωση, περιορισμός της έκφρασης, απώλεια ενέργειας, κατάθλιψη.

Αφορά κυρίως σε Καρκίνους, Κριούς, Αιγόκερους και Ζυγούς γεννημένους το α’ δεκαήμερο

Πηγή: astrology.gr