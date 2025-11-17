Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου – Τα τρία ζώδια που θα εκπληρώσουν όλες τους τις επιθυμίες

Η Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου θα φέρει μαζί της και μερικές αλλαγές οι οποίες θα ευνοήσουν αρκετά τρία συγκεκριμένα ζώδια.

Η Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου 2025 θεωρείται ένα από τα πιο μεταμορφωτικά σημεία της χρονιάς. Στις 7:47 π.μ., ο Ήλιος και η Σελήνη συναντώνται στο ζώδιο του Σκορπιού, γνωστό για την ένταση, την αλλαγή και την εσωτερική αλήθεια. Παράλληλα, ο ανάδρομος Ερμής ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την επιρροή, δημιουργώντας μια δυνατή ευκαιρία για κοσμική ανανέωση. Σύμφωνα με το ωροσκόπιο, τρία ζώδια θα νιώσουν τις επιδράσεις της Νέας Σελήνης πιο έντονα.

Για αυτά τα 3 ζώδια η Νέα Σελήνη φέρνει μαγική ενέργεια

Ταύρος

Ο Ουρανός στο ζώδιό σου ενεργοποιεί μια ισχυρή δύναμη μεταμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Σελήνη μπορεί να φέρει ξαφνικές συνειδητοποιήσεις ή απροσδόκητες ευκαιρίες. Οι εσωτερικές αντιστάσεις αρχίζουν να υποχωρούν, δημιουργώντας χώρο για όσα πραγματικά θες, όχι για αυτά που προκύπτουν από συνήθεια ή υποχρέωση. Το αποτέλεσμα είναι μια ουσιαστική και απελευθερωτική νέα αρχή που φέρνει βαθιά ικανοποίηση.

Σκορπιός

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου έχει εξαιρετικά μεταμορφωτική δύναμη και σηματοδοτεί μια συναρπαστική νέα αρχή. Κρυφά συναισθήματα που είχαν καταπιεστεί απελευθερώνονται και οι εσωτερικοί φραγμοί χάνουν τη δύναμή τους. Αυτή η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να δεις τον εαυτό σου υπό ένα νέο φως. Πιο καθαρά, πιο θαρραλέα και πιο αληθινά. Επιθυμίες που προέρχονται από την καρδιά σου, ειδικά στον επαγγελματικό ή στον ρομαντικό τομέα, μπορούν τώρα να πραγματοποιηθούν με ένα μικρό «σπρώξιμο» από το σύμπαν. Αν θες να εκφράσεις τα συναισθήματά σου σε κάποιον αυτή θα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Ιχθύες

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού ενισχύει τις διαισθητικές σου ικανότητες και σου ανοίγει την πρόσβαση σε κρυμμένες γνώσεις. Παράλληλα, η επίδραση του Ποσειδώνα βοηθά να αφήσεις πίσω αμφιβολίες και ανασφάλειες, κάτι που θα σε ωφελήσει ιδιαίτερα στην καριέρα σου, ενώ οι οραματισμοί που μέχρι τώρα ήταν ασαφείς αποκτούν σαφή μορφή. Όποιο δρόμο κι αν θέλεις να ακολουθήσεις στη ζωή σου, η Νέα Σελήνη λειτουργεί σαν πυξίδα που δείχνει τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να την ακολουθήσεις.

Πηγή: bovary.gr