MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΖΩΔΙΑ

Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου – Τα τρία ζώδια που θα εκπληρώσουν όλες τους τις επιθυμίες

|
THESTIVAL TEAM

Η Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου θα φέρει μαζί της και μερικές αλλαγές οι οποίες θα ευνοήσουν αρκετά τρία συγκεκριμένα ζώδια.

Η Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου 2025 θεωρείται ένα από τα πιο μεταμορφωτικά σημεία της χρονιάς. Στις 7:47 π.μ., ο Ήλιος και η Σελήνη συναντώνται στο ζώδιο του Σκορπιού, γνωστό για την ένταση, την αλλαγή και την εσωτερική αλήθεια. Παράλληλα, ο ανάδρομος Ερμής ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την επιρροή, δημιουργώντας μια δυνατή ευκαιρία για κοσμική ανανέωση. Σύμφωνα με το ωροσκόπιο, τρία ζώδια θα νιώσουν τις επιδράσεις της Νέας Σελήνης πιο έντονα.

Για αυτά τα 3 ζώδια η Νέα Σελήνη φέρνει μαγική ενέργεια

Ταύρος

Ο Ουρανός στο ζώδιό σου ενεργοποιεί μια ισχυρή δύναμη μεταμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Σελήνη μπορεί να φέρει ξαφνικές συνειδητοποιήσεις ή απροσδόκητες ευκαιρίες. Οι εσωτερικές αντιστάσεις αρχίζουν να υποχωρούν, δημιουργώντας χώρο για όσα πραγματικά θες, όχι για αυτά που προκύπτουν από συνήθεια ή υποχρέωση. Το αποτέλεσμα είναι μια ουσιαστική και απελευθερωτική νέα αρχή που φέρνει βαθιά ικανοποίηση.

Σκορπιός

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου έχει εξαιρετικά μεταμορφωτική δύναμη και σηματοδοτεί μια συναρπαστική νέα αρχή. Κρυφά συναισθήματα που είχαν καταπιεστεί απελευθερώνονται και οι εσωτερικοί φραγμοί χάνουν τη δύναμή τους. Αυτή η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να δεις τον εαυτό σου υπό ένα νέο φως. Πιο καθαρά, πιο θαρραλέα και πιο αληθινά. Επιθυμίες που προέρχονται από την καρδιά σου, ειδικά στον επαγγελματικό ή στον ρομαντικό τομέα, μπορούν τώρα να πραγματοποιηθούν με ένα μικρό «σπρώξιμο» από το σύμπαν. Αν θες να εκφράσεις τα συναισθήματά σου σε κάποιον αυτή θα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Ιχθύες

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού ενισχύει τις διαισθητικές σου ικανότητες και σου ανοίγει την πρόσβαση σε κρυμμένες γνώσεις. Παράλληλα, η επίδραση του Ποσειδώνα βοηθά να αφήσεις πίσω αμφιβολίες και ανασφάλειες, κάτι που θα σε ωφελήσει ιδιαίτερα στην καριέρα σου, ενώ οι οραματισμοί που μέχρι τώρα ήταν ασαφείς αποκτούν σαφή μορφή. Όποιο δρόμο κι αν θέλεις να ακολουθήσεις στη ζωή σου, η Νέα Σελήνη λειτουργεί σαν πυξίδα που δείχνει τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να την ακολουθήσεις.

Πηγή: bovary.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

ΟΝΝΕΔ για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου: Η σημερινή ημέρα μας διδάσκει την αξία της ενότητας

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Τραμπ: Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χειροπέδες σε τρεις διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη – Μετέφεραν παράνομα 18 αλλοδαπούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 11 προσαγωγές και δύο συλλήψεις λίγο πριν από την πορεία για το Πολυτεχνείο

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που συνελήφθη για το επεισόδιο με τους αστυνομικούς: “Έχασα την ψυχραιμία μου”

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Γαλλία: Γυναίκα αυτοκτόνησε κόβοντας τον λαιμό της με αλυσοπρίονο σε πάρκινγκ καταστήματος