Η ζωή τους αλλάζει επιτέλους: Μεγάλη ανακούφιση για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

Η ζωή αλλάζει θεαματικά για τρία ζώδια έως το τέλος του Φεβρουαρίου, καθώς ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας αποχωρούν από τους Ιχθύς και περνούν στον Κριό, σηματοδοτώντας ένα εντελώς νέο κεφάλαιο σε σχέσεις, αλλά και σε προσωπική πορεία.

Από τις αρχές του 2025, πολλά κατέρρευσαν ή άλλαξαν ριζικά, τόσο σε συλλογικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο και για πολλούς, αυτή η περίοδος έμοιαζε ατελείωτη και συχνά χωρίς ελπίδα, μέχρι να αρχίσει να διαφαίνεται μια νέα αρχή. Όταν όμως και οι δύο πλανήτες εγκαταλείψουν οριστικά τους Ιχθύς μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2026, η ζωή γίνεται αισθητά καλύτερη για τα ζώδια που επηρεάστηκαν περισσότερο.

Τα ζώδια που θα δουν την ζωή τους να βελτιώνεται προς το τέλος του Φεβρουαρίου

Ιχθύς

Οι Ιχθύς αφήνουν πίσω τους μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής τους. Με τον Ποσειδώνα να κινείται στο ζώδιό τους από το 2011 και τον Κρόνο να προστίθεται από το 2023, η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίστηκε από σύγχυση, απώλειες, απογοητεύσεις αλλά και βαθιές εσωτερικές αλλαγές. Τα όρια θόλωσαν, παλιές ταυτότητες διαλύθηκαν και πολλά κεφάλαια έκλεισαν οριστικά.

Παράλληλα, η σύνοδος Κρόνου και Ποσειδώνα το 2025 υπήρξε ιδιαίτερα βαριά, ωστόσο λειτούργησε μεταμορφωτικά. Όμως, με τη μετάβασή τους στον Κριό έως το τέλος του Φεβρουαρίου, οι Ιχθύς περνούν σε μια φάση που θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους, των τα οικονομικά τους, αλλά θα δουν φως και το κομμάτι της προσωπικής του;ς κατεύθυνσης.

Παρθένος

Για τους Παρθένους, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν ιδιαίτερα δύσκολα στις σχέσεις. Ο Ποσειδώνας στον έβδομο οίκο από το 2011 και ο Κρόνος από το 2023 έφεραν απογοητεύσεις, συναισθηματική σύγχυση, μοναξιά και έντονες δοκιμασίες σε γάμους, αλλά και σε συνεργασίες κι έτσι πολλές σχέσεις είτε άλλαξαν ριζικά είτε ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους.

Η περίοδος αυτή ανάγκασε τους Παρθένους να αντιμετωπίσουν αλήθειες που δεν μπορούσαν πλέον να αγνοηθούν. Ωστόσο, με την αποχώρηση και των δύο πλανητών από τον έβδομο οίκο έως το τέλος Φεβρουαρίου, το κλίμα βελτιώνεται αισθητά. Συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες σχέσεις σταθεροποιούνται, ενώ για όσους αναζητούν σύντροφο, ανοίγονται πλέον ουσιαστικές και πιο ξεκάθαρες προοπτικές.

Τοξότης

Οι Τοξότες ολοκληρώνουν έναν μακρύ και βαρύ κύκλο που επηρέασε τον τομέα του σπιτιού, της οικογένειας και της συναισθηματικής τους βάσης. Από το 2011, αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον, απομακρύνσεις, απώλειες ή ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι, δημιούργησαν αστάθεια, ενώ από το 2023 οι ευθύνες αυξήθηκαν αισθητά.

Να σημειώσουμε ότι η σύγχυση και τα συναισθηματικά βάρη κορυφώθηκαν όταν ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας δοκίμασαν τον Ήλιο τους. Ωστόσο, έως το τέλος Φεβρουαρίου, η πίεση αυτή θα υποχωρήσει. Με λίγα λόγια, την περίοδο που έρχεται, η ενέργεια ελαφραίνει, η αισιοδοξία επιστρέφει και οι Τοξότες νιώθουν ξανά έτοιμοι να προχωρήσουν μπροστά με μεγαλύτερη σιγουριά και νέες προοπτικές.

Πηγή: bovary.gr