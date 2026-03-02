Η ζωή αλλάζει προς το καλύτερο για 3 ζώδια πριν τελειώσει ο Μάρτιος 2026

Οι αρχές του Μαρτίου μπορεί να είναι γεμάτες αβεβαιότητα, καθώς ο Ερμής βρίσκεται σε πτώση και σε ανάδρομη πορεία. Ωστόσο, πριν τελειώσει ο μήνας, η ζωή φαίνεται πως θα παρουσιάσει θετικές εξελίξεις σε τρία ζώδια.

Η έκλειψη στις 3 Μαρτίου μπορεί να μπερδέψει την οπτική μας ή να μας κάνει πιο συναισθηματικούς και λιγότερο λογικούς, αφού ο κυβερνήτης αυτής της σεληνιακής φάσης είναι ο Ερμής. Στις 6 του μήνα, η Αφροδίτη περνά στον Κριό, προσφέροντας μια πολυπόθητη ανάσα από την έντονη ενέργεια του νερού που ίσως μας οδήγησε να βουτήξουμε βαθιά στα συναισθήματά μας, ενώ στις 10 Μαρτίου, ο Δίας γυρίζει σε ορθή πορεία, δίνοντάς μας περισσότερη καθοδήγηση και αισιοδοξία.

Οι εξελίξεις γίνονται ακόμη πιο θετικές μετά τη Νέα Σελήνη στις 18 Μαρτίου, η οποία μας βοηθά να διορθώσουμε όσα δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε, όσο ο Κρόνος βρισκόταν στους Ιχθύες. Στις 20 Μαρτίου, ο Ήλιος περνά στον Κριό και την ίδια ημέρα ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία, χαρίζοντάς μας δύναμη, ελπίδα και μία ξεκάθαρη κατεύθυνση. Τέλος, στις 30 Μαρτίου, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ταύρο, προετοιμάζοντάς μας για νέα ξεκινήματα και δείχνοντάς μας πώς να φέρουμε περισσότερη αγάπη στη ζωή μας.

Τα τρία ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται στο τέλος του Μαρτίου

Κριός

Αν το τελευταίο διάστημα νιώθατε «πεσμένοι», τα πράγματα βελτιώνονται αισθητά πριν το τέλος του μήνα, όταν ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σας. Ο Κρόνος μπορεί να έκανε την ατμόσφαιρα πιο βαριά και απαιτητική, όμως η εποχή του Κριού σάς υπενθυμίζει ότι εσείς κρατάτε το τιμόνι της ζωής σας.

Η περίοδος των Ιχθύων ίσως φάνηκε πιο θολή από ποτέ λόγω του ανάδρομου Ερμή, όμως τώρα που ο πλανήτης της επικοινωνίας κινείται ορθόδρομα, δηλαδή κανονικά προς τα μπροστά, ξεκαθαρίζουν παρεξηγήσεις και εμπόδια. Είναι μια φάση που σας βοηθά να επανεξετάσετε στόχους και όνειρα, ενώ ταυτόχρονα νιώθετε πιο δυνατοί και έτοιμοι να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατούσε στάσιμους.

Συνδεθείτε με την ενέργεια και τη δύναμή σας αυτόν τον μήνα. Μην περιορίζετε τον εαυτό σας, αλλά φροντίστε να παίρνετε αποφάσεις με μεθοδικότητα. Η εποχή του Κριού ξυπνά τη φωτιά μέσα σας και σας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσετε την «πανοπλία» σας και να ηγηθείτε. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν πρόκειται για έναν μήνα με συγκρούσεις και καβγάδες. Συνεργαστείτε, κινηθείτε στρατηγικά και ακούστε τη σωστή καθοδήγηση και την εποικοδομητική κριτική από μέντορες και ανθρώπους που σέβεστε.

Δίδυμοι

Ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία στις 20 Μαρτίου, την ίδια ημέρα που ο Ήλιος περνά στον Κριό. Για εσάς, αυτή η ενεργειακή αλλαγή λειτουργεί σαν ξύπνημα μετά την έκλειψη στις αρχές του μήνα. Ως Μεταβλητό ζώδιο, ο ανάδρομος Ερμής πιθανότατα έφερε αρκετές προκλήσεις. Τώρα, όμως, μπορείτε να μπείτε ξανά σε τροχιά με περισσότερη διαύγεια και κατεύθυνση.

Ο Ήλιος σε έξαρση δημιουργεί μια δυναμική που σας βοηθά να διακριθείτε επαγγελματικά. Είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω την αδράνεια και να μπείτε δυναμικά στη δράση, νιώθοντας έτοιμοι να πετύχετε. Η πνευματική σας ενέργεια αυξάνεται και καθήκοντα που πριν σας εξουθένωναν τώρα φαίνονται πιο διαχειρίσιμα.

Καθώς η ευφυΐα σας λάμπει, διευρύνεται και ο κοινωνικός σας κύκλος και οι φίλοι σας στηρίζουν και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σας. Παράλληλα, η Αφροδίτη στον Κριό ευνοεί ιδιαίτερα όσους ασχολούνται με δημιουργικά έργα, ειδικά αν συνεχίζετε ήδη υπάρχοντα πρότζεκτ. Μετά την ορθή πορεία του Ερμή, τα νέα ξεκινήματα γίνονται πιο αποδοτικά. Έτσι λοιπόν, και με τον Κρόνο σε νέο ζώδιο, ο Μάρτιος σάς ενθαρρύνει να λάμψετε με άνεση και να διαπιστώσετε ότι τώρα είναι η στιγμή να βγείτε μπροστά και να νιώσετε περήφανοι για τη δουλειά σας.

Τοξότης

Η ενέργεια των Ιχθύων ίσως σας κράτησε πιο «δεμένους» το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, ενώ η έκλειψη στον Παρθένο πιθανόν έφερε αμφιβολίες. Παράλληλα, ο ανάδρομος Ερμής στις αρχές του μήνα μπορεί να δημιούργησε παρεξηγήσεις. Ωστόσο, μέχρι το τέλος Μαρτίου, η κατάσταση βελτιώνεται αισθητά.

Οι αλλαγές γίνονται ξεκάθαρες όταν ο Ήλιος περνά στον Κριό στις 20 Μαρτίου, την ίδια ημέρα που ο Ερμής γυρίζει ορθόδρομος. Η αυτοπεποίθησή σας επιστρέφει και οι παρεξηγήσεις λύνονται πιο εύκολα, ενώ η Νέα Σελήνη στους Ιχθύες στις 18 Μαρτίου λειτουργεί ως μια νέα αρχή, δίνοντάς σας την ευκαιρία να σκεφτείτε ξανά τους επαγγελματικούς σας στόχους και να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματά σας με περισσότερη σιγουριά.

Πηγή: bovary.gr