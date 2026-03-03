Η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου θα είναι πολύ θετική για αυτά τα ζώδια

Η εβδομάδα 2 έως 8 Μαρτίου 2026 είναι γεμάτη έντονες αστρολογικές όψεις και για τρία ζώδια λειτουργεί ως σημείο καμπής. Οι πιέσεις, οι καθυστερήσεις και τα συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα οδηγούν τελικά σε ένα πιο ξεκάθαρο και σταθερό επόμενο βήμα.

Η αρχή γίνεται τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, με τον Άρη να περνά στους Ιχθύες. Ο Άρης είναι ο πλανήτης της δράσης και της διεκδίκησης, στους Ιχθύες όμως η ενέργεια γίνεται πιο διαισθητική, λιγότερο ωμή. Λειτουργούμε περισσότερο με βάση το συναίσθημα παρά τη λογική.

Στις 3 Μαρτίου, η Πανσέληνος και Σεληνιακή Έκλειψη στην Παρθένο φέρνει κορυφώσεις, αποκαλύψεις και ανάγκη για απελευθέρωση από παλιά μοτίβα. Παράλληλα, ο ανάδρομος Ερμής συνεχίζει να προκαλεί καθυστερήσεις και παρανοήσεις.

Η εβδομάδα κλείνει με την Αφροδίτη να περνά από τους Ιχθύες στον Κριό στις 6 Μαρτίου, φέρνοντας νέα δυναμική στην ερωτική και κοινωνική ζωή: περισσότερη τόλμη, αυθορμητισμό και διάθεση για φλερτ. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, τρία ζώδια βλέπουν τη ζωή τους να βελτιώνεται αισθητά, ακριβώς επειδή αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν όσα απέφευγαν.

Δίδυμοι

Για εσάς, το κλίμα είναι πιεστικό κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο ανάδρομος Ερμής, ο κυβερνήτης σας, φέρνει καθυστερήσεις, σύγχυση και δυσκολία στο multitasking. Η Έκλειψη μπορεί να ενεργοποιήσει ζητήματα σπιτιού ή οικογένειας, προσθέτοντας συναισθηματικό βάρος. Αν είναι δυνατόν, αποφύγετε μεγάλες αποφάσεις. Αν όχι, κινηθείτε αργά και μεθοδικά. Σπάστε τις υποχρεώσεις σε μικρότερα βήματα και οργανώστε τις σκέψεις σας. Η πειθαρχία είναι το κλειδί. Παρότι η εβδομάδα μοιάζει χαοτική, σας εκπαιδεύει στο να λειτουργείτε πιο συγκροτημένα.

Παρθένος

Η Σεληνιακή Έκλειψη στο ζώδιό σας λειτουργεί σαν επανεκκίνηση. Θέματα ταυτότητας και σχέσεων έρχονται στο προσκήνιο με ένταση. Ο ανάδρομος Ερμής ενδέχεται να προκαλέσει παρεξηγήσεις ή συναισθηματική απόσταση είτε σε προσωπική σχέση είτε σε συνεργασία. Η αντίθεση του Ερμή με την Έκλειψη μπερδεύει τα δεδομένα και δυσκολεύει τη συγκέντρωση. Το ζητούμενο για εσάς είναι τα όρια. Χρειάζεται να τα θέσετε καθαρά και να στραφείτε περισσότερο στη φροντίδα του εαυτού σας. Αν κάτι σας πιέσει, επιλέξτε την παρατήρηση αντί της άμεσης αντίδρασης. Ο ρυθμός επιβραδύνεται, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Με στρατηγική σκέψη και προτεραιότητα στην υγεία και την ξεκούραση, βγαίνετε από αυτή την εβδομάδα πιο δυνατοί και ξεκάθαροι.

Ιχθύες

Με τον Άρη στο ζώδιό σας και τον Ερμή ανάδρομο, η ένταση είναι αναπόφευκτη. Η Έκλειψη στην Παρθένο επηρεάζει κυρίως τις σχέσεις σας, προσωπικές ή επαγγελματικές. Μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με μια αλήθεια που δεν είναι εύκολη, αλλά είναι απαραίτητη. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας μειώνουν τα ενεργειακά σας αποθέματα, γι’ αυτό η φροντίδα της υγείας, σωματικής και ψυχικής, είναι προτεραιότητα. Ρουτίνα, ύπνος και άσκηση θα λειτουργήσουν σαν άγκυρα. Η εβδομάδα είναι έντονη, αλλά αν αποφύγετε τις παρορμητικές αντιδράσεις βγαίνετε από αυτή με μεγαλύτερη εσωτερική δύναμη και καθαρό μυαλό.

