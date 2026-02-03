Η πιο τυχερή ημέρα του Φεβρουαρίου για κάθε ζώδιο

Ο Φεβρουάριος φέρνει την ώθηση που χρειάζεστε, αλλά και μερικές απροσδόκητες εκπλήξεις. Ενώ τον Ιανουάριο σηματοδοτήσατε την αρχή ενός νέου ημερολογιακού έτους, ο Φεβρουάριος φέρνει τη Νέα Σελήνη στον Υδροχόο την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, μαζί με μια Ηλιακή Έκλειψη.

Πρόκειται για μια έντονη ενέργεια που θα αλλάξει δραματικά την πορεία σας τις επόμενες εβδομάδες. Το 2026 είναι γενικά ένα έτος που χαρακτηρίζεται από νέες αρχές και δυνατότητες, αλλά μπορεί επίσης να είναι απρόσμενο και απρόβλεπτο. Εστιάστε σε αυτό που προσπαθείτε να επιτύχετε και στις μικρές λεπτομέρειες, ώστε όταν εμφανιστεί η τυχερή ευκαιρία, να είστε σε θέση να την αδράξετε.

Αν και η Νέα Σελήνη θα φέρει μια δραματική αλλαγή στην ενέργεια, δεν είναι το μόνο σημαντικό γεγονός που θα συμβεί τον Φεβρουάριο. Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, ο Ουρανός θα σταματήσει για τελευταία φορά στον Ταύρο, ολοκληρώνοντας τα γεγονότα που εξελίσσονται στη ζωή σας από το 2018. Ο Κρόνος θα κάνει επίσης την τελική του είσοδο στον Κριό, όπου θα παραμείνει μέχρι το 2028, φέρνοντας μια νέα εποχή αφοσίωσης και δέσμευσης.

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που όλα στη ζωή σας θα φαίνονται διαφορετικά και ο ρυθμός θα είναι πολύ διαφορετικός από τα προηγούμενα χρόνια. Αν και θα υπάρχει μια δυναμική προώθησης, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να βιαστείτε ή να είστε παρορμητικοί. Συνεχίστε να εργάζεστε με τη δέουσα επιμέλεια για τα όνειρα και τους στόχους σας και να είστε σίγουροι ότι η τύχη που χρειάζεστε, τελικά υπάρχει στη ζωή σας.

Κριός

Κυριακή 1η Φεβρουαρίου: Καθώς προετοιμάζεστε για ένα νέο κεφάλαιο του Κρόνου και του Ποσειδώνα στο ζώδιο σας για τα επόμενα δύο χρόνια, αφιερώστε λίγο χρόνο και σκεφτείτε τι σημαίνει για εσάς η ευτυχία. Η τύχη δεν βρίσκεται μόνο στην επαγγελματική επιτυχία ή στην οικονομική ανεξαρτησία, αλλά και στο να φτάσετε σε μια κατάσταση ευτυχίας στη ζωή σας, ώστε να νιώθετε επιτέλους ειρήνη με το πού βρίσκεστε.

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, η Πανσέληνος στον Λέοντα ανατέλλει στον οίκο της χαράς, της δημιουργικότητας και της αγάπης σας. Αυτό ολοκληρώνει τον σεληνιακό κύκλο που ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου 2025, με τη Νέα Σελήνη στον Λέοντα. Αντί να συνδέετε την ευτυχία σας μόνο με αυτά που μπορείτε να επιτύχετε στο μέλλον, αφήστε αυτή την Πανσέληνο να είναι μια στιγμή απόλαυσης εκεί όπου βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Επιλέξτε τη χαρά κάθε φορά που σας δίνεται η ευκαιρία και θέστε ως στόχο να δημιουργήσετε μια ζωή που θα επικεντρώνεται σε ό,τι σας κάνει πιο ευτυχισμένους.

Ταύρος

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, η Νέα Σελήνη και η Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο θα ανατείλουν στον οίκο της καριέρας και της δημόσιας αναγνώρισης. Αυτή είναι η αρχή ενός νέου κύκλου εκλείψεων που θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Ο Υδροχόος κυβερνά αυτόν τον τομέα της ζωής σας και, καθώς ο Βόρειος Δεσμός αρχίζει τη μετάβασή του σε αυτό το ζώδιο του αέρα, θα βιώσετε δραματικές αλλαγές και μεταβολές στην επαγγελματική σας ζωή.

Καθώς πρόκειται για μερική Ηλιακή Έκλειψη, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πώς αισθάνεστε, καθώς ό,τι προκύψει κατά τη διάρκεια αυτής της σεληνιακής περιόδου θα αποτελέσει τη βάση για ό,τι θα εργαστείτε τα επόμενα δύο χρόνια. Φροντίστε να μην περιορίζετε τον εαυτό σας με κανέναν τρόπο και να ακολουθείτε την διαίσθησή σας στην επαγγελματική σας ζωή, καθώς αυτό είναι που θα σας φέρει μια νέα αίσθηση τύχης και αφθονίας.



Δίδυμος

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Είστε ένα από τα ζώδια που ένιωσαν ότι έχουν κολλήσει ή έχουν σταματήσει να προχωρούν τα τελευταία χρόνια. Αν και αυτό εξυπηρετούσε έναν σκοπό, δεν σημαίνει ότι δεν έχετε κουραστεί να νιώθετε ότι κάθε μέρα είναι η ίδια. Ωστόσο, όλα αυτά αλλάζουν με την Νέα Σελήνη και την Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.

Ο Υδροχόος αντιπροσωπεύει τον οίκο της τύχης και των νέων ξεκινημάτων και, ως ζώδιο του αέρα, αυτή η ενέργεια είναι βέβαιο ότι θα φέρει δυναμική. Τις επόμενες εβδομάδες, η στασιμότητα φεύγει από τη ζωή σας και στη θέση της έρχεται μια δραματική σειρά γεγονότων που σας βοηθούν να προχωρήσετε τα όνειρά σας στο επόμενο επίπεδο. Κάθε όνειρο που είχατε σε επίπεδο ψυχής πραγματοποιείται σε αυτή τη νέα εποχή.

Καρκίνος

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου: Καταφέρατε να μεταμορφώσετε τη ζωή σας έπειτα από μεγάλη προσπάθεια και ανακαλύψατε τον σκοπό σας σε αυτή τη ζωή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Κρόνος στους Ιχθύες έχει κάνει πολύ δύσκολη την πραγματοποίηση αυτών των ονείρων.

Αντί να βλέπετε άμεσα αποτελέσματα από τις ενέργειές σας, έπρεπε να σκάψετε βαθιά στο απόθεμα της ελπίδας σας, πιστεύοντας ότι οι ανταμοιβές θα έρθουν την κατάλληλη στιγμή. Ενώ ο Ερμής σε ανάδρομη πορεία συχνά θεωρείται ότι προκαλεί μόνο καθυστερήσεις και πονοκεφάλους, για εσάς φέρνει τη δεύτερη ευκαιρία που περιμένατε.

Την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, ο Ερμής βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία στον Ιχθύ, φέρνοντας μια τυχερή περίοδο στη ζωή σας. Η Αφροδίτη, ο αστεροειδής Παλλάδα και ο Ήλιος βρίσκονται στον Ιχθύ, βοηθώντας σας να αποκτήσετε τη σοφία να εμπιστευτείτε αυτή την ευνοϊκή τροπή των γεγονότων. Ο Ερμής βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία στον Ιχθύ μέχρι τις 20 Μαρτίου, αλλά δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι προκύψει μετά τη μετάβαση του Άρη σε αυτό το ζώδιο του νερού στις 2 Μαρτίου, καθώς θα λάβετε την ανταμοιβή για τις προσπάθειές σας.

Λέων

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου: Ο Ουρανός μετακινήθηκε για πρώτη φορά στον Ταύρο το 2018, προκαλώντας την επαγγελματική σας πορεία και απαιτώντας από εσάς να αρχίσετε να θέτετε στον εαυτό σας τις δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με τους επαγγελματικούς σας στόχους. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχετε βιώσει σημαντική αστάθεια στην καριέρα σας και ήδη χρειάστηκε να κάνετε μερικές αλλαγές.

Ωστόσο, καθώς ο Ουρανός εισέρχεται σε ευθεία πορεία στον Ταύρο την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, εισέρχεστε σε μια περίοδο ανασυγκρότησης. Από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου, ο Ουρανός διανύει τις τελευταίες εβδομάδες του στον Ταύρο. Αυτό συμβάλλει σε θετικές εξελίξεις στην καριέρα, την επαγγελματική φήμη και την αίσθηση επιτυχίας σας. Δώστε προσοχή στις προσφορές που θα λάβετε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, γιατί πρέπει να πιστέψετε ότι αξίζετε την επιτυχία που επιδιώκετε.



Παρθένος

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου: Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, ο Ουρανός βρίσκεται σε ευθεία πορεία στον οίκο της τύχης σας, προτρέποντάς σας να προχωρήσετε προς μια νέα αρχή. Ο Ουρανός στον Ταύρο από το 2018 έχει επηρεάσει τα σχέδια της ζωής σας, την ικανότητά σας να προχωρήσετε μπροστά και σας έχει ζητήσει να αμφισβητήσετε θέματα σταθερότητας και αφθονίας.

Αυτή ήταν μια δοκιμαστική περίοδος για τις σχέσεις, τις επαγγελματικές επιλογές και τη δική σας διαδικασία θεραπείας. Ωστόσο, καθώς ο Ουρανός βρίσκεται σε ευθεία πορεία στον Ταύρο μέχρι τις 25 Απριλίου, όταν ξεκινά ένας νέος κύκλος στους Διδύμους, σας προτρέπει να μην κοιτάξετε πίσω.

Θα πρέπει να νιώθετε ότι έχετε περάσει μια δύσκολη περίοδο και τώρα είστε ελεύθεροι να ζήσετε όπως επιθυμείτε. Αυτή θα πρέπει να είναι μια περίοδος μεγαλύτερης σταθερότητας και ελευθερίας, και επιτέλους νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά στη νέα πραγματικότητα που έχετε εργαστεί σκληρά για να δημιουργήσετε.

Ζυγός

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Η Νέα Σελήνη και η Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο ανατέλλουν στον οίκο της δημιουργικότητας, του ρομαντισμού και της οικογένειας την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Αυτή είναι η πρώτη ματιά σε μια νέα σειρά Εκλείψεων, αν και ο Βόρειος Δεσμός δεν θα βρίσκεται επίσημα στον Υδροχόο μέχρι τις 26 Ιουλίου. Ο Υδροχόος κυβερνά τον οίκο της δημιουργικότητας, ο οποίος μπορεί να σχετίζεται με επαγγελματικά έργα, καριέρα ή οποιονδήποτε τομέα, στον οποίο αφιερώνετε τον χρόνο σας. Αντιπροσωπεύει επίσης τον οίκο του γάμου, το είδος των σχέσεων που επιθυμείτε και τον τρόπο με τον οποίο ορίζετε την οικογένεια.

Αυτός ο τομέας της ζωής σας υφίσταται μια τεράστια μεταμόρφωση, ξεκινώντας με τη Νέα Σελήνη και την Ηλιακή Έκλειψη, οπότε είναι σημαντικό να ακούσετε την καρδιά σας. Αντί να κάνετε αυτό που νομίζετε ότι πρέπει, αφήστε τα συναισθήματά σας να σας καθοδηγήσουν και εμπιστευτείτε αυτό και εκείνους που συντονίζονται πιο βαθιά με την ψυχή σας.

Σκορπιός

Κυριακή 1η Φεβρουαρίου: Έχετε ήδη αισθανθεί ότι εισέρχεστε σε μια νέα εποχή, όπου μπορείτε να επικεντρωθείτε σε αυτό που θέλετε, αντί σε αυτό που θέλουν οι άλλοι για εσάς. Τα μεσάνυχτα της Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου, η Πανσέληνος στον Λέοντα ανατέλλει στον οίκο των επαγγελματικών σας στόχων. Αυτό καθορίζει τα εκπαιδευτικά σχέδια που έχετε αρχίσει να αναπτύσσετε. Η ενέργεια του Λέοντα στον οίκο της καριέρας σας απαιτεί να καταλάβετε χώρο, να γίνετε αντιληπτοί και να είστε τολμηροί σε ό,τι θέλετε να επιτύχετε.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα συνέβη στις 24 Ιουλίου 2025, οπότε αφιερώστε χρόνο και σκεφτείτε τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τομέα της ζωής σας τους τελευταίους μήνες. Η Πανσέληνος φέρνει τώρα τα πράγματα σε πέρας, είτε πρόκειται για μια νέα δουλειά, είτε για την τελική απόφαση να μετακομίσετε για δουλειά, είτε για το να γνωρίζετε μέσα στην καρδιά σας τι πρέπει να κάνετε. Μην φοβάστε να καταλάβετε τον χώρο που απαιτεί ο Λέων, καθώς έτσι θα αξιοποιήσετε περισσότερη τύχη.



Τοξότης

Κυριακή 1η Φεβρουαρίου: Ο σεληνιακός κύκλος που ξεκίνησε με τη Νέα Σελήνη στον Λέοντα στις 24 Ιουλίου 2025, ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, καθώς η Πανσέληνος ανατέλλει στον οίκο της τύχης σας.

Ενώ αυτή η ενέργεια σηματοδοτεί πάντα μια ευκαιρία να ελέγξετε τη διαίσθησή σας, φέτος δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην ικανότητά σας να το κάνετε αυτό. Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης και της αφθονίας, μετακινείται στον Λέοντα στις 30 Ιουνίου αργότερα φέτος. Ωστόσο, με αυτόν τον σεληνιακό κύκλο πραγματοποιείτε τα όνειρα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας, κάτι που σας βοηθά να καταλάβετε πού να κατευθύνετε την ενέργειά σας όταν ο Δίας βρεθεί στον Λέοντα.

Η Πανσέληνος στον Λέοντα μπορεί να μην σημαίνει ότι θα αναλάβετε δράση για κάτι, αλλά σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για να καταλάβετε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρει η ζωή σας. Δώστε προσοχή στην διαίσθησή σας και στα συναισθήματά σας, καθώς αυτά θέτουν τα θεμέλια για την τύχη που θα λάβετε όταν ο Δίας μετακινηθεί στον Λέοντα τον Ιούνιο.

Αιγόκερως

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου: Από το 2018, ο Ουρανός κινείται στον Ταύρο, στον οίκο του γάμου, των σχέσεων και της οικογένειας. Αυτή η ενέργεια έχει προκαλέσει βαθιές αλλαγές στη ρομαντική σας ζωή, καθώς και στον τρόπο ζωής που θεωρείτε ιδανικό για εσάς. Ο Ουρανός έφερε απροσδόκητες αλλαγές και ευκαιρίες, αλλά τώρα εισέρχεστε σε μια περίοδο αυξημένης σταθερότητας.

Ο Ουρανός βρίσκεται για τελευταία φορά σε ευθεία πορεία στον Ταύρο σε αυτόν τον κύκλο την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 25 Απριλίου. Αυτή η περίοδος έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να συνεχίσετε να χτίζετε αυτό που ξεκινήσατε και να αποδεχτείτε τη ζωή που έχετε δημιουργήσει. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπάρχει αυξημένη τύχη και σταθερότητα σε ρομαντικά και οικογενειακά θέματα, καθώς και μεγαλύτερες ευκαιρίες όσον αφορά την αγορά ενός σπιτιού.

Μπορείτε να εμπιστευτείτε με ασφάλεια τα άτομα και τα πράγματα στη ζωή σας που είναι προορισμένα για εσάς. Αντί να σκέφτεστε πάντα το επόμενο καλύτερο πράγμα ή να υποτιμάτε τη συναισθηματική σας σύνδεση, είναι εντάξει να παραδεχτείτε στον εαυτό σας πόσο ευτυχισμένοι είστε.

Υδροχόος

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, η Νέα Σελήνη και η Ηλιακή Έκλειψη συμβαίνουν στο ζώδιο του Υδροχόου, ξεκινώντας μια βαθιά φάση μεταμόρφωσης και βοηθώντας σας να εκδηλώσετε μια ζωή που πραγματικά συντονίζεται με την ψυχή σας.

Αυτή είναι η πρώτη έκλειψη μιας σειράς που θα συνεχίσει να εξελίσσεται για τα επόμενα δύο χρόνια, ακόμη και πριν ο Βόρειος Δεσμός μετακινηθεί επίσημα στον Υδροχόο στις 26 Ιουλίου. Με τον Βόρειο Δεσμό στο ζώδιό σας, σας ζητείται να εξελιχθείτε με νέους τρόπους. Τιμήστε την πρωτοτυπία και την αυθεντική σας φύση.

Σταματήστε να παραχωρείτε τη δύναμή σας σε άλλους ή να διασκεδάζετε μια ζωή με την οποία δεν αισθάνεστε πραγματικά συνδεδεμένοι. Αγκαλιάστε αυτή τη στιγμή, ξεπεράστε επιτέλους τους περιορισμούς και υιοθετήστε μια ζωή που σας κάνει πραγματικά να αισθάνεστε καλά και το είδος της ρομαντικής σχέσης που ονειρεύεστε.



Ιχθύς

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου: Από το 2018, ταξιδέψατε, μαθαίνοντας και εξερευνώντας τι σημαίνει για εσάς η ζωή. Αγκαλιάσατε θέματα επικοινωνίας στην καριέρα σας ή τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον κόσμο μέσω μέσων, όπως οι εκδόσεις, η συγγραφή ή τα κοινωνικά μέσα.

Αγκαλιάσατε ένα νέο κεφάλαιο, αν και ήταν κάτι που δεν περιμένατε ποτέ λόγω του Ουρανού που συνεχίζει να κινείται στον Ταύρο. Ωστόσο, αυτό το κεφάλαιο τελειώνει, πράγμα που σημαίνει ότι φτάσατε σε ένα σημείο καρποφορίας στη ζωή σας. Καθώς ο Ουρανός σταματά την πορεία του στον Ταύρο την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, στον οίκο της επικοινωνίας και της μάθησης, απολαμβάνετε τα οφέλη από όλα όσα έχετε κάνει από το 2018.

Αυτή είναι μια περίοδος επαγγελματικής εξέλιξης, νέων συμβολαίων και οικονομικών οφελών. Ενώ όλα αυτά σας βοηθούν να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο μέλλον, σας επιτρέπουν επίσης να αναπνεύσετε με ανακούφιση καθώς συνειδητοποιείτε όλα όσα σας οδήγησαν σε αυτό το σημείο.

