Η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο

Αυτή την εβδομάδα, το σύμπαν μας καλεί να αλλάξουμε οπτική, να τολμήσουμε και να υποδεχθούμε νέα ενέργεια. Από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025, σημαντικά αστρολογικά φαινόμενα δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος για νέα ξεκινήματα, ξεκαθαρίσματα και το πρώτο βήμα προς μια πιο φωτεινή πορεία.

Στις 18 Νοεμβρίου, ο Ερμής εισέρχεται στον Σκορπιό, φέρνοντας διαύγεια, διορατικότητα και μια πιο εσωτερική, αναλυτική διάθεση. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 20 Νοεμβρίου, η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό ανοίγει έναν ολοκαίνουργιο κύκλο που μας ωθεί να αφεθούμε σε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε, χωρίς φόβο και χωρίς αναστολές.

Στις 21 Νοεμβρίου, περνάμε επίσημα στην εποχή του Τοξότη, μια περίοδο που παραδοσιακά ανεβάζει τη διάθεση, ενισχύει την αισιοδοξία και μας υπενθυμίζει πως τα καλύτερα μπορεί να βρίσκονται ένα μόνο βήμα μακριά — αρκεί να τολμήσουμε να κοιτάξουμε μπροστά.

Οι ενέργειες Σκορπιού και Τοξότη, συνδυασμένες, δημιουργούν μια ιδανική συνθήκη: πρώτα μας βοηθούν να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας και μετά μας δίνουν το θάρρος να προχωρήσουμε. Για κάθε ζώδιο, υπάρχει μία ημέρα μέσα στην εβδομάδα όπου η τύχη ανοίγει λίγο παραπάνω τον δρόμο.

Κριός – Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Η είσοδος του Ήλιου στον Τοξότη σας χαρίζει ανανεωμένη αισιοδοξία και μια εσωτερική παρόρμηση να επεκταθείτε: σε ιδέες, ταξίδια ή προσωπικούς στόχους. Είναι μια μέρα που μπορεί να σας βρει πιο ανοιχτούς σε ευκαιρίες και έμπνευση. Μια απρόσμενη πληροφορία ή ένα αυθόρμητο μήνυμα μπορεί να σας οδηγήσει σε νέα μονοπάτια.

Ταύρος – Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Η τύχη εστιάζει σε οικονομικά ζητήματα, συζητήσεις για ασφάλεια ή πιθανές συνεργασίες. Μπορεί να δείτε λύσεις εκεί όπου υπήρχε στασιμότητα ή να λάβετε υποστήριξη από άνθρωπο που εμπιστεύεστε. Η μέρα ευνοεί καθαρές αποφάσεις και σταθερά βήματα.

Δίδυμοι – Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Ο Ερμής εισέρχεται στον Σκορπιό και σας προσφέρει σαφήνεια σκέψης. Ανάλυση, οργάνωση και λεπτομέρειες γίνονται οι σύμμαχοί σας. Είναι κατάλληλη στιγμή για συζητήσεις, διαπραγματεύσεις ή ένα project που απαιτεί συγκέντρωση. Ό,τι χρειαζόταν ενέργεια και καθαρότητα, τώρα αποκτά λύση.

Καρκίνος – Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Η τύχη αγγίζει την προσωπική σας ζωή, το σπίτι και την ψυχολογία σας. Μια εσωτερική ηρεμία επανέρχεται και ίσως νιώσετε ότι κάτι επιτέλους μπαίνει στη θέση του. Μικρές αλλαγές ή πράξεις φροντίδας μπορούν να σας γεμίσουν με ανακούφιση και ευγνωμοσύνη.

Λέων – Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Μια δημιουργική, κοινωνική ενέργεια σας περιβάλλει. Ευκαιρίες για επαφές, συνεργασίες ή δημόσιες εμφανίσεις μπορεί να προκύψουν με φυσικό τρόπο. Οι γύρω σας ανταποκρίνονται στη ζεστασιά και τη γενναιοδωρία σας, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σας.

Παρθένος – Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Η Νέα Σελήνη φέρνει ανανέωση και κλείσιμο κύκλων. Κάτι που θέλατε να αφήσετε πίσω ολοκληρώνεται, ενώ μια ιδέα ή ένα σχέδιο που ωρίμαζε μέσα σας αρχίζει να «παίρνει μορφή». Η μέρα είναι ιδανική για ξεκαθαρίσματα, όρια και πρακτική οργάνωση.

Ζυγός – Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Η ενέργεια ευνοεί σχέσεις και συνεργασίες. Μπορεί να υπάρξει μια σημαντική συζήτηση ή μια ευχάριστη εξέλιξη που βελτιώνει την ισορροπία στην καθημερινότητά σας. Είναι μέρα όπου ακόμη και μικρές κινήσεις φέρνουν ανακούφιση και θετικότητα.

Σκορπιός – Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Μετά τον προσωπικό σας αστρολογικό κύκλο, νιώθετε ανανέωση. Η μέρα σας ωθεί να βάλετε προτεραιότητες και να κινηθείτε με περισσότερη σιγουριά. Έχετε τη δύναμη να κόψετε ό,τι δεν σας εξυπηρετεί και να ανοίξετε χώρο για ό,τι σας ενδυναμώνει.

Τοξότης – Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Η Νέα Σελήνη λειτουργεί σαν προοίμιο για τη δική σας εποχή. Μέσα σας γεννιέται μια νέα πρόθεση, ένα σχέδιο ή ένας στόχος που σας αναζωογονεί. Μικρές συμπτώσεις μπορεί να σας αποκαλύψουν νέες κατευθύνσεις — από ανθρώπους μέχρι απρόσμενες ευκαιρίες.

Αιγόκερως – Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Η μέρα ευνοεί επαγγελματικά ζητήματα, οργάνωση και πρακτικές λύσεις. Ίσως αναγνωριστεί μια προσπάθειά σας ή λάβετε υποστήριξη που δεν περιμένατε. Προχωράτε με σταθερότητα και πειθαρχία — και η τύχη επιβραβεύει την προσήλωσή σας.

Υδροχόος – Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Έμπνευση, ιδέες και ευκαιρίες για ουσιαστικές συζητήσεις καθορίζουν τη μέρα. Μπορεί να βρείτε νέες λύσεις σε παλαιότερα θέματα ή να αντιληφθείτε ξεκάθαρα την επόμενη κίνησή σας. Η διαίσθηση και ο νους σας συνεργάζονται αρμονικά.

Ιχθύες – Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Η τύχη αγγίζει καριέρα, σχέσεις και συναισθηματική διαύγεια. Ένα θέμα που σας προβλημάτιζε δείχνει θετική αλλαγή, είτε ως απάντηση είτε ως αίσθηση ξεκαθαρίσματος μέσα σας. Η μέρα ενισχύει την εσωτερική σας δύναμη και την πίστη ότι κάτι καλύτερο έρχεται.

Πηγή: ladylike.gr