Η αρχή του φθινοπώρου φέρνει ισορροπία σε τρία ζώδια

Για τρία ζώδια, η 23η Σεπτεμβρίου 2026 σηματοδοτεί την αρχή μιας περιόδου που θα τους φέρει πιο κοντά στην ισορροπία.

Την ημέρα αυτή, ο Ήλιος περνά στον Ζυγό και μαζί του ξεκινά και επίσημα το φθινόπωρο. Η ημέρα και η νύχτα έχουν ακριβώς την ίδια διάρκεια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτης ισορροπίας. Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου, η Πανσέληνος στον Κριό θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο στον Ζυγό.

Τα τρία ζώδια που καλούνται να βρουν ξανά τις ισορροπίες τους

Κριός

Ο Κριός βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ζυγό και η Πανσέληνος στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να τον επηρεάσει άμεσα. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι σε κάποια σχέση έχεις προσαρμοστεί υπερβολικά στις ανάγκες του άλλου. Ή, αντίθετα, μπορεί να καταλάβεις ότι για μεγάλο διάστημα επέμενες μόνο στη δική σου άποψη.

Τώρα είναι η στιγμή να δεις και τις δύο πλευρές με ειλικρίνεια. Προσπάθησε να ακούσεις όσα πραγματικά νιώθεις, χωρίς να αντιδράσεις παρορμητικά. Από τις 28 Σεπτεμβρίου, ο Άρης περνά στον Λέοντα, χαρίζοντάς σου την ενέργεια που χρειάζεσαι για να διεκδικήσεις όσα θέλεις και έχεις ανάγκη, χωρίς όμως να παραμερίζεις τις ανάγκες των άλλων.

Ζυγός

Στις 23 Σεπτεμβρίου ο Ήλιος περνά στον Ζυγό, σηματοδοτώντας για εσένα την έναρξη μιας από τις πιο δυνατές περιόδους της χρονιάς. Αυτή την εποχή αναζητάς περισσότερο από ποτέ την αρμονία και τη δικαιοσύνη, τόσο στις σχέσεις σου όσο και στη σχέση που έχεις με τον εαυτό σου.

Παράλληλα, η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με τον Βόρειο Δεσμό, δημιουργώντας ευκαιρίες για σημαντικές γνωριμίες και συναντήσεις που μπορεί να αποκτήσουν ιδιαίτερο νόημα στη ζωή σου. Πρόσεξε, όμως, να μην προσπαθείς διαρκώς να κρατάς τις ισορροπίες εις βάρος σου. Η πραγματική ισορροπία ξεκινά από εσένα και δεν εξαρτάται μόνο από τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως, ως παρορμητικό ζώδιο, βρίσκεται στον ίδιο αστρολογικό άξονα με τον Κριό και τον Ζυγό, παρότι δεν επηρεάζεται άμεσα από την Πανσέληνο. Η αρχή του φθινοπώρου σε καλεί να επανεξετάσεις τη σχέση ανάμεσα στα σχέδια που έχεις για τη ζωή σου και στις προσωπικές σου σχέσεις.

Ίσως τώρα αντιληφθείς ότι η επαγγελματική επιτυχία και η συναισθηματική εγγύτητα δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές. Η Πανσέληνος στις 26 Σεπτεμβρίου μπορεί να σου δείξει σε ποιο σημείο χρειάζεται να αφήσεις λίγο στην άκρη την ανάγκη για έλεγχο και οργάνωση, ώστε να δημιουργήσεις περισσότερο χώρο για ουσιαστική σύνδεση.

Πηγή: bovary.gr