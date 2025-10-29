Για αυτά τα 3 ζώδια όλα θα πάνε καλά τις τρεις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου

Ο Οκτώβριος φτάνει στο τέλος του και μέχρι τότε τρία ζώδια θα γνωρίσουν τι πάει να πει αληθινή ευημερία.

Ο Οκτώβριος με τον ερχομό του, πέρα από τις βροχές και τις πρώτές ενδείξεις του χειμώνα, σηματοδοτεί παράλληλα μία διάθεση εσωτερικής στροφής. Είναι η εποχή που πολλοί άνθρωποι κοντοστέκονται, επαναξιολογούν προτεραιότητες και σκέφτονται τι έχει πραγματικά αξία για εκείνους. Για τρία ζώδια, όμως οι τελευταίες ημέρες αυτού του μήνα γίνονται η αρχή μίας ριζικής μεταμόρφωσης. Τα ζώδια αυτά, φαίνεται να αφήνουν πίσω τους το βάρος του παρελθόντος και με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, να ανοίγουν τον δρόμο για κάτι αυθεντικό και νέο.

Τα 3 ζώδια που θα ευημερήσουν τις τρεις τελευταίες μέρες του μήνα

Κριός

Ο φετινός Οκτώβριος σηματοδοτεί μια ισχυρή καμπή για τον Κριό. Αμφιβολίες και εσωτερικές εκκρεμότητες που για καιρό παρέμεναν άλυτες αρχίζουν επιτέλους να ξεκαθαρίζουν κι ενώ εκεί που κυριαρχούσε σύγχυση, τώρα αναδύεται αποφασιστικότητα. Μια απόφαση που ίσως είχε καθυστερήσει, αυτές τις μέρες παίρνει σάρκα και οστά. Ο δυναμισμός του Κριού λοιπόν ανοίγει νέους, γόνιμους δρόμους και πόρτες που μέχρι πρότινος φαίνονταν κλειστές.

Καρκίνος

Για τον ευαίσθητο και διαισθητικό Καρκίνο ξεκινά ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Οι ενέργειες του μήνα ευνοούν τις συνειδητές αποφάσεις να κλείσουν ένα κεφάλαιο. Αυτό μπορεί να σημαίνει παλιές συναισθηματικές προσκολλήσεις, κουραστικά μοτίβα συμπεριφοράς και συμπεριφορές που πλέον δεν σε καλύπτουν πια μένουν πίσω στο παρελθόν. Στο οικιακό και προσωπικό περιβάλλον ξεκαθαρίζεται ξαφνικά η σημασία της αληθινής οικειότητας, ενώ η καρδιά αναλαμβάνει την καθοδήγηση και δείχνει πού κρύβεται η πραγματική ζεστασιά.

Λέων

Ο Λέων νιώθει έντονα την ανάγκη να ξανασυστηθεί στον κόσμο. Ο Πλούτωνας ενεργοποιεί αλλαγές σε ρόλους και ταυτότητες που είχαν βαλτώσει. Κάτι που προετοιμαζόταν σιωπηλά εδώ και καιρό ζητά επιτέλους να εκφραστεί, είτε αφορά την επαγγελματική εικόνα είτε τη δυναμική στις σχέσεις, τώρα είναι η στιγμή να γίνει ο Λέων όχι μόνο δυνατός αλλά αληθινά ορατός. Αυτές τις μέρες ο Λέων θα αποκτήσει μία λάμψη που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

