Αυτό το ζώδιο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό μέχρι το τέλος του Μαρτίου

Τα τέλη του Μαρτίου σηματοδοτούν μεν την εαρινή ισημερία, αλλά και μία περίοδο που θα ζορίσει αρκετά ένα συγκεκριμένο ζώδιο.

Ο Μάρτιος συμβολίζει για πολλούς ένα φρέσκο ξεκίνημα, αφού είναι ο μήνας όπου μπαίνει και επίσημα η άνοιξη. Οι μέρες μεγαλώνουν, ο ουρανός γίνεται πιο γαλάζιος και οι πρώτες ζεστές ακτίνες του ήλιου μας προσκαλούν να πάρουμε βαθιές ανάσες και να φορτίσουμε τις μπαταρίες. Ωστόσο, ενώ η αρχή της άνοιξης υπόσχεται ελαφρύ κλίμα, η εαρινή ισημερία φέρνει αστρολογικά εντάσεις και ένα ζώδιο θα βιώσει ιδιαίτερα έντονες παρορμήσεις και συναισθηματικές αντιδράσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε καθώς όποιος παρατηρεί συνειδητά, κάνει παύσεις και έχει μία καθαρή συνείδηση, μπορεί να αξιοποιήσει τις προκλήσεις του μήνα για να ξεκινήσει τη φωτεινή εποχή με σαφήνεια και δύναμη.

Αστρολογικά, ο Μάρτιος χαρακτηρίζεται από έντονες ενέργειες. Μία ισχυρή πανσέληνος, σε συνδυασμό με τη σοβαρή επίδραση του Κρόνου, κάνει τα συναισθήματα και τις αποφάσεις ιδιαίτερα έντονα και ξεκάθαρα. Παράλληλα, ο Άρης φέρνει δυναμικές παρορμήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ανυπομονησία ή παρορμητικές ενέργειες. Το ζώδιο που επηρεάζεται περισσότερο αυτόν τον μήνα είναι ο Καρκίνος.

Ο Καρκίνος θεωρείται παραδοσιακά ευαίσθητος, διαισθητικός και βαθιά συναισθηματικός, στοιχεία που τον καθιστούν ιδιαίτερα δεκτικό στις κοσμικές εντάσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, τώρα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρατήρηση. Όποιος σταματά κάτι συνειδητά και σέβεται τα όριά του, μπορεί να αξιοποιήσει τις προκλήσεις του μήνα για να διαχειριστεί τις συναισθηματικές αναταράξεις και να αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις και εσωτερική σαφήνεια.

Για τον Καρκίνο, το πιο σημαντικό τώρα είναι να κάνει παύσεις και να εξασκεί μία εσωτερική επαγρύπνηση. Οι ισχυρές κοσμικές επιρροές μπορεί γρήγορα να προκαλέσουν συναισθηματικό στρες ή υπερφόρτωση. Να αναφέρουμε επίσης ότι μικρά τελετουργικά που ηρεμούν σώμα και πνεύμα, όπως για παράδειγμα ένας περίπατος έξω, ήπιο yoga, ασκήσεις αναπνοής ή λίγα λεπτά διαλογισμού μπορούν να βοηθήσουν από οποιαδήποτε δυσφορία.