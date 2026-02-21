MENOY

Αυτό το ζώδιο είναι το πιο άπιστο σύμφωνα με τους αστρολόγους

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Σύμφωνα με αστρολόγους, κάποια ζώδια φαίνεται να είναι πιο επιρρεπή στην απιστία μέσα στις σχέσεις, όχι απαραίτητα από έλλειψη συναισθημάτων, αλλά λόγω χαρακτήρα, ανάγκης για διέγερση ή φόβου απέναντι στη ρουτίνα.

1. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Όταν μια σχέση γίνεται «ήσυχη» ή δεν τους καλύπτει πνευματικά και συναισθηματικά, είναι πιθανό να στραφούν σε άλλους που τραβούν περισσότερο την προσοχή τους. Γοητευτικοί και κοινωνικοί από τη φύση τους, δυσκολεύονται να αντισταθούν στις ευκαιρίες που τους παρουσιάζει το περιβάλλον τους. Η ανάγκη τους για ποικιλία και επικοινωνία μπορεί να τους οδηγήσει πέρα από τα όρια της πιστότητας, όπως σημειώνουν ειδικοί στην ιστοσελίδα Tarotoo.

2. Ζυγοί

Οι Ζυγοί έχουν βαθιά ανάγκη να νιώθουν αγαπητοί, επιθυμητοί και συναισθηματικά συνδεδεμένοι. Το φλερτ είναι σχεδόν δεύτερη φύση τους, και ακόμα κι όταν βρίσκονται σε σχέση, μπορεί να ξεπεράσουν άθελά τους κάποια όρια. Η αγάπη τους για τον ρομαντισμό, την αισθητική και την ανθρώπινη επαφή, σε συνδυασμό με την ανάγκη για επιβεβαίωση, τους καθιστά ευάλωτους σε καταστάσεις που αγγίζουν την απιστία, χωρίς πάντα να υπάρχει συνειδητή πρόθεση.

3. Κριός

Ο Κριός, με έντονη ενέργεια και παρορμητική φύση, δυσκολεύεται να παραμείνει σε σχέσεις που έχουν πέσει στη ρουτίνα. Όταν λείπει ο ενθουσιασμός, μπορεί να αναζητήσει την αδρεναλίνη αλλού, συχνά χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται στη «ζέστη της στιγμής», γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα επιρρεπή σε ριψοκίνδυνες επιλογές.

Ζώδια

