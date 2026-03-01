Αυτή τη βδομάδα τρία ζώδια θα πραγματοποιήσουν όλες τις ευχές τους

Η εβδομάδα από τις 2 έως τις 8 Μαρτίου φέρνει μαζί της μια ήρεμη αλλά ουσιαστική ενέργεια υποστήριξης. Οι πλανητικές όψεις λειτουργούν ευνοϊκά και για πολλά ζώδια αυτή η περίοδος μοιάζει με μια μικρή επανεκκίνηση.

Η ατμόσφαιρα αποπνέει αίσθηση ανανέωσης, νέων προοπτικών και όμορφων στιγμών που περιμένουν να συμβούν. Για τρία ζώδια, μάλιστα, οι εξελίξεις αναμένονται ιδιαίτερα θετικές, καθώς οι συγκυρίες ευνοούν την πραγματοποίηση επιθυμιών που καιρό τώρα βρίσκονταν σε αναμονή.

Τα 3 ζώδια που θα δουν τις ευχές τους να γίνονται πραγματικότητα

Ταύρος

Για τον Ταύρο, η εβδομάδα κυλά σχεδόν ιδανικά. Η επιρροή της Αφροδίτης, του Δία, του Άρη και του Ερμή δημιουργεί ένα σκηνικό γεμάτο δυναμισμό και θετικές εξελίξεις. Στα αισθηματικά, παλιά συναισθήματα μπορεί να αναζωπυρωθούν ή μια νέα γνωριμία να φέρει απρόσμενο ενθουσιασμό. Σε επαγγελματικό επίπεδο, ανοίγονται δρόμοι που περίμενε εδώ και καιρό, ενώ και τα οικονομικά δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης ή και βελτίωσης. Πρόκειται για μια εβδομάδα που ενθαρρύνει τις τολμηρές κινήσεις και τις αποφάσεις με αυτοπεποίθηση.

Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, αυτή η περίοδος μοιάζει με μια βαθιά ανάσα ανακούφισης. Οι πλανητικές επιρροές βοηθούν να κλείσουν κύκλοι και να απομακρυνθούν βάρη του παρελθόντος, ενώ η διάθεση γίνεται πιο ανάλαφρη, οι σχέσεις αποκτούν ουσία και ζεστασιά και οι μικρές καθημερινές στιγμές φέρνουν μεγαλύτερη χαρά. Είναι μια εβδομάδα που επιτρέπει την επανασύνδεση με τον εαυτό και τους γύρω, προσφέροντας την αίσθηση ότι κάτι επιτέλους εξισορροπείται.

Ιχθύες

Για τους Ιχθύες, η εβδομάδα αυτή ξεχωρίζει. Η ενέργεια της Πανσελήνου σε συνδυασμό με μια Σεληνιακή Έκλειψη δημιουργεί έντονες, αλλά θετικές εξελίξεις. Παράλληλα, η αρμονική σχέση Ήλιου και Δία ενισχύει την αισιοδοξία, την ανάπτυξη και τις νέες αρχές. Δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια, γεγονός που επιτρέπει στους Ιχθύες να κινηθούν με αυτοπεποίθηση και εσωτερική δύναμη. Είναι μια περίοδος όπου τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους με φυσικό τρόπο, ενώ οι ίδιοι εκπέμπουν μια ενέργεια που επηρεάζει θετικά και το περιβάλλον τους.

