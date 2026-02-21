Αυτά τα τρία ζώδια βλέπουν την τύχη τους να αλλάζει στις αρχές Μαρτίου

Ο Μάρτιος του 2026 μπαίνει δυναμικά και φέρνει μαζί του την αίσθηση ότι όλα κινούνται γρήγορα. Η μετατόπιση της τύχης που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά γίνεται πλέον πιο ορατή και επηρεάζει κυρίως τρία ζώδια.

Οι πλανητικές όψεις των πρώτων ημερών του μήνα, ιδιαίτερα από 1 έως 7 Μαρτίου, ενεργοποιούν θέματα καριέρας, σχέσεων και σημαντικών αποφάσεων. Το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει και για κάποια ζώδια η πρόοδος δεν είναι πια εσωτερική ή θεωρητική, αλλά γίνεται απτή και μετρήσιμη.

Αστρολογικά, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από διάθεση εξωστρέφειας και εξέλιξης. Οι ευκαιρίες δεν εμφανίζονται τυχαία, αλλά ως αποτέλεσμα προηγούμενων προσπαθειών που τώρα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθούν.

Τα τρία ζώδια που θα βρεθούν σε φάση εξέλιξης

Κριός

Για τον Κριό, οι πρώτες ημέρες του Μαρτίου λειτουργούν σαν ένα ισχυρό «πράσινο φως». Υποθέσεις που είχαν καθυστερήσει, κυρίως επαγγελματικές, αρχίζουν να προχωρούν. Μια απόφαση που εκκρεμούσε μπορεί εκείνες τις μέρες να εγκριθεί, ενώ δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί ευκαιρία για απόκτηση θέσης με μεγαλύτερη ευθύνη ή ηγετικό ρόλο. Παράλληλα, οι οικονομικές συζητήσεις δείχνουν σημάδια βελτίωσης.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η ενέργεια είναι έντονη και η φιλοδοξία ενισχύεται. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή σε ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τους Κριούς και δεν είναι άλλο από την ανυπομονησία. Η γρήγορη ανταπόκριση στις ευκαιρίες είναι θετική, αρκεί να μην οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις ή σκληρές διαπραγματεύσεις. Ο Μάρτιος μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική επαγγελματική αναβάθμιση, εφόσον ο Κριός κινηθεί στρατηγικά.

Λέων

Ο Λέων νιώθει την αυτοπεποίθησή του να ενισχύεται αισθητά. Η ακτινοβολία που εκπέμπει στους γύρω του αυξάνεται και οι επαφές του μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές. Μέσα από δικτύωση, συναντήσεις ή δημόσια παρουσία, ανοίγονται προοπτικές που μέχρι πρότινος έμοιαζαν μακρινές. Δημιουργικές ιδέες βρίσκουν ανταπόκριση, ενώ και στον συναισθηματικό τομέα η ατμόσφαιρα γίνεται πιο θερμή.

Είναι μια ιδανική περίοδος για να εκτεθεί, να παρουσιάσει τη δουλειά του ή να διεκδικήσει αυτό που επιθυμεί, αλλά χρειάζεται ένα μέτρο στις υποσχέσεις και ρεαλισμό στο κομμάτι των στόχων. Ο Μάρτιος εγκαινιάζει για τον Λέοντα έναν κύκλο ορατής αναβάθμισης, αρκεί να αξιοποιήσει σωστά τη δημοφιλία και την επιρροή που έχει.

Τοξότης

Για τον Τοξότη, η αίσθηση αισιοδοξίας επιστρέφει πιο σταθερά αυτή τη φορά. Σχέδια που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές ή επαγγελματική εξέλιξη αρχίζουν να υλοποιούνται, ενώ συζητήσεις που είχαν δημιουργήσει σύγχυση σιγά σιγά ξεκαθαρίζονται. Η εξωστρέφεια και η πίση του Τοξότη στο μέλλον συναντούν πλέον ευνοϊκές συνθήκες.

Η πρόκληση σε αυτό το σημείο δεν είναι η έλλειψη ευκαιριών. Η δυσκολία βρίσκεται στο ότι ο Τοξότης μπορεί να σκορπίσει την ενέργεια, τον χρόνο και την προσοχή του σε πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Ο Μάρτιος ζητά συγκέντρωση σε έναν βασικό στόχο και δέσμευση σε αυτόν. Αν αποφύγει να ανοίξει πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, ο Τοξότης μπορεί να χτίσει μια σταθερή ανοδική πορεία που θα εξελίσσεται σταδιακά μέσα στον μήνα.

