Αυτά τα τρία ζώδια σιχαίνονται τις εκπλήξεις

THESTIVAL TEAM

Είτε πρόκειται για τα γενέθλιά τους, είτε για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, είτε για πρόταση γάμου, η ιδέα της έκπληξης φαίνονται ιδιαίτερα ανεπιθύμητη για ορισμένα ζώδια.

Για αυτά τα ζώδια, η έκπληξη μοιάζει περισσότερο με παγίδα μεταμφιεσμένη σε δώρο ή με ένα κακόγουστο αστείο. Αν και κάποια ζώδια με απρόβλεπτο χαρακτήρα, όπως ο Τοξότης, απολαμβάνουν τις εκπλήξεις, το ίδιο δεν ισχύει για τα τρία συγκεκριμένα. Διακρίνονται για τον περιορισμένο αυθορμητισμό τους και τη δυσκολία να αφήσουν τον έλεγχο, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα επιφυλακτικά απέναντι σε κάθε απρόβλεπτη κατάσταση.

Τα τρία ζώδια που σιχαίνονται τις εκπλήξεις

Ζουν με πρόγραμμα

Ο Παρθένος και ο Αιγόκερως ανήκουν στα ζώδια της Γης και επιδεικνύουν μεγάλη προτίμηση στη ρουτίνα, τον προγραμματισμό και το προβλέψιμο. Κάτι αυθόρμητο, όπως ένα απροσδόκητο δείπνο ή ένα ταξίδι, δεν προκαλεί αναγκαστικά ευχαρίστηση, καθώς αυτά τα ζώδια βασίζονται στη λεπτομερή διαχείριση του χρόνου τους και αισθάνονται ασφάλεια όταν διατηρούν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους.

Ο Παρθένος και ο Αιγόκερως εκτιμούν την παραγωγικότητα και την αποδοτική χρήση του χρόνου και της ενέργειάς τους και στα προγράμματά τους υπάρχει χρόνος για τα πάντα, εκτός από τα ξαφνικά πλάνα που μπορούν να διαταράξουν την οργάνωση. Ο Αιγόκερως μάλιστα, μπορεί να αντιδράσει έντονα σε τέτοιες καταστάσεις.

Ο Παρθένος, που είναι people pleaser, δηλαδή άτομο που θέλει να ευχαριστεί τις επιθυμίες των άλλων, μπορεί να δεχθεί πιο ήπια κάποια έκπληξη, μόνο εάν έχει προηγουμένως συμφωνηθεί ακριβής ώρα και τόπος. Ωστόσο, παρά την όποια ενόχληση ή εκνευρισμό, δεν θα κρατήσει μούτρα για αυτή τη προσπάθεια.

Το ζώδιο με έντονη ανάγκη ελέγχου

Ο Ταύρος αποτελεί το ζώδιο που αντιδρά με ιδιαίτερη ένταση σε οποιαδήποτε έκπληξη. Αυτό που αποφεύγει πάνω από όλα είναι να μην έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για ό,τι συμβαίνει, καθώς αν η έκπληξη δεν αποτελεί δική του ιδέα ή πρωτοβουλία, είναι πιθανό να ενοχληθεί αρκετά. Ακόμη και στα γενέθλιά του, η επιθυμία του να ελέγχει κάθε λεπτομέρεια παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Από παιδί μάλιστα, ο Ταύρος ενδιαφερόταν για την ακρίβεια των δραστηριοτήτων και τη διάρκεια των διαδρομών στο αμάξι, προκειμένου να αξιολογήσει την επένδυση του χρόνου του σε κάθε δραστηριότητα και αυτό αντικατοπτρίζει την ανάγκη του για λογική, τάξη και έλεγχο.

Στις εκπλήξεις, ο Ταύρος επιδιώκει να έχει λόγο σε κάθε απόφαση και η αντίδρασή του σε μια πρωτοβουλία που δεν έχει συμφωνήσει ο ίδιος μπορεί να είναι έντονη. Παράλληλα, εκτιμά τον χρόνο και την ελεύθερη βούληση και δεν ανέχεται επιβολές ή αναγκαστικές καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δεχθεί μία έκπληξη γενεθλίων αρκεί να καθορίζει ο ίδιος την ημέρα, την ώρα, τους καλεσμένους, τη διακόσμηση, το μενού και τη μουσική, και με προειδοποίηση τουλάχιστον τριών μηνών πριν.

