Αυτά είναι τα ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία τον Φεβρουάριο 2026

Τον Φεβρουάριο του 2026, τρία ζώδια μπαίνουν σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή οικονομική περίοδο. Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Ουρανός επέστρεψε σε ορθή πορεία για τελευταία φορά στον Ταύρο. Από το 2018 μέχρι σήμερα, ο πλανήτης των ανατροπών αμφισβήτησε το κατεστημένο και αποδόμησε ό,τι δεν λειτουργούσε πλέον στον τομέα των οικονομικών. Η επιστροφή του σε ορθή πορεία φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες, οικονομικές ενισχύσεις και εξελίξεις που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Παράλληλα, η Σεληνιακή Έκλειψη της Νέας Σελήνης στον Υδροχόο στις 17 Φεβρουαρίου ενεργοποιεί νέες προοπτικές, ενώ η μετατόπιση των Δεσμών της Σελήνης σε νέο άξονα επιταχύνει τις εξελίξεις. Ο Φεβρουάριος είναι ιδανικός για μελετημένα ρίσκα, για νέα επαγγελματικά ξεκινήματα και για βελτίωση των οικονομικών, αρκεί να μη θυσιάζεται η σταθερότητα. Η ισορροπία ανάμεσα στο ρίσκο και την ασφάλεια είναι το κλειδί.

Κριός

Από το 2018, ο Ουρανός κινήθηκε στον τομέα του πλούτου τους, φέρνοντας ανακατατάξεις και νέες αντιλήψεις γύρω από το χρήμα. Αυτή η περίοδος, όσο απαιτητική κι αν υπήρξε, τους οδήγησε στο να επιδιώξουν την οικονομική τους ανεξαρτησία και να επαναπροσδιορίσουν τόσο τις πηγές εσόδων τους όσο και τις επενδυτικές τους επιλογές. Μέχρι τις 25 Απριλίου, όταν ο Ουρανός θα περάσει στους Διδύμους, αρχίζουν να βλέπουν απτά αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Τα οικονομικά τους αντικατοπτρίζουν πλέον την αίσθηση αξίας που έχουν για τον εαυτό τους.

Αιγόκερως

Οι Αιγόκεροι καλούνται να κινηθούν με ψυχραιμία και στρατηγική. Μια νέα οικονομική εποχή ξεκινά, όμως χρειάζεται υπομονή και σωστός σχεδιασμός. Στις 17 Φεβρουαρίου, η Σεληνιακή Έκλειψη της Νέας Σελήνης στον Υδροχόο ενεργοποιεί τον τομέα των οικονομικών τους, φέρνοντας νέες προοπτικές αλλά και έντονη κινητικότητα. Εισέρχονται σε μια φάση οικονομικής ανεξαρτησίας και καινοτομίας. Αναζητούν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος, κυρίως μέσω του διαδικτύου ή στον χώρο της τεχνολογίας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δοκιμάσουν κάτι νέο, χωρίς βιασύνη αλλά και χωρίς φόβο. Αν κινηθούν με σύνεση, αυτή η περίοδος μπορεί να μεταμορφώσει ριζικά τα οικονομικά τους για τα επόμενα χρόνια.

Υδροχόος

Για τους Υδροχόους, έρχεται η στιγμή να ενισχύσουν ουσιαστικά την οικονομική τους θέση. Στις 10 Φεβρουαρίου, η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς, τον κυβερνήτη του οικονομικού τους τομέα, ενεργοποιώντας κύματα αφθονίας. Χρήματα μπορεί να προκύψουν μέσα από προαγωγές, επενδύσεις, μπόνους ή ακόμη και απρόσμενες πηγές. Παρότι η οικονομική τους άνεση βελτιώνεται, καλούνται να δείξουν σύνεση και ωριμότητα στη διαχείριση των πόρων τους. Όταν ο Ερμής γυρίσει ανάδρομος στους Ιχθύς στις 26 Φεβρουαρίου, είναι η ιδανική περίοδος για να επανεξετάσουν τον προϋπολογισμό τους, να ελέγξουν τα έξοδά τους και να διεκδικήσουν οφειλόμενα ποσά. Η πραγματική ευημερία δεν έγκειται μόνο σε όσα κερδίζουν, αλλά και στον τρόπο που τα διαχειρίζονται.