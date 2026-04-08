Άρης στον Κριό από τις 9 Απριλίου – Τα τρία ζώδια που πρέπει να προσέξουν περισσότερο

Η είσοδος του Άρη στον Κριό στις 9 Απριλίου φέρνει μια έντονη ενεργειακή μετατόπιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, ειδικά σε τρία ζώδια.

Ο Άρης, κυβερνήτης του Κριού, επιστρέφει στο «σπίτι» του και ενισχύει στο έπακρο τις ποιότητες της δράσης, της παρόρμησης και της αποφασιστικότητας. Πρόκειται για μια περίοδο όπου η ανάγκη για κίνηση, πρωτοβουλία και άμεση δράση υπερισχύει της σκέψης και της αναμονής. Οι ρυθμοί επιταχύνονται, οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο αυθόρμητα και η υπομονή δοκιμάζεται έντονα.

Αυτή η διέλευση μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για νέα ξεκινήματα, δίνοντας ώθηση σε σχέδια που είχαν μείνει στάσιμα. Ωστόσο, η ίδια αυτή ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις, συγκρούσεις και υπερβολικές αντιδράσεις. Η παρορμητικότητα αυξάνεται, ενώ η ανάγκη για ανεξαρτησία και αυτοέκφραση γίνεται πιο έντονη από ποτέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο, καλούμενα να διαχειριστούν με μεγαλύτερη προσοχή τις ενέργειες της περιόδου.

Τα τρία ζώδια που πρέπει να προσέξουν περισσότερο

Καρκίνος

Ο Άρης στον Κριό ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας και της δημόσιας εικόνας για τον Καρκίνο, δημιουργώντας πίεση αλλά και έντονη κινητικότητα. Οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και οι ευθύνες μπορεί να φαίνονται πιο βαριές από το συνηθισμένο. Παράλληλα, ενδέχεται να προκύψουν εντάσεις με ανώτερους ή συνεργάτες. Το κλειδί εδώ είναι η ψυχραιμία και η αποφυγή παρορμητικών αντιδράσεων που μπορεί να επηρεάσουν την επαγγελματική πορεία. Η σωστή διαχείριση μπορεί να μετατρέψει την πίεση σε σημαντική πρόοδο.

Ζυγός

Για τον Ζυγό, αυτή η διέλευση φέρνει ένταση στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Ο Άρης απέναντι από το ζώδιό του ενεργοποιεί συγκρούσεις, αποκαλύπτει ανισορροπίες και φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που ίσως είχαν μείνει στο παρασκήνιο. Οι σχέσεις δοκιμάζονται, είτε πρόκειται για προσωπικές είτε για επαγγελματικές. Η πρόκληση είναι να διατηρηθεί η ισορροπία χωρίς υπεκφυγές. Ειλικρίνεια, ξεκάθαρη επικοινωνία και όρια είναι απαραίτητα για να αποφευχθούν ρήξεις ή παρεξηγήσεις.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως επηρεάζεται σε έναν πιο εσωτερικό και οικογενειακό άξονα. Ο Άρης στον Κριό φέρνει εντάσεις στον χώρο του σπιτιού, της οικογένειας ή της προσωπικής ζωής. Μπορεί να προκύψουν ζητήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, καθώς και ανάγκη για αλλαγές σε επίπεδο βάσης και σταθερότητας. Η πίεση μπορεί να εκδηλωθεί ως άγχος ή εκνευρισμός, ειδικά αν υπάρχουν εκκρεμότητες που έχουν παραμεληθεί. Η πρόκληση είναι να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις προσωπικές ανάγκες.

