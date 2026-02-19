MENOY

ΖΩΔΙΑ

Ανάδρομος Ερμής, Κρόνος στον Κριό, έκλειψη – Το τέλος του Φεβρουαρίου αναμένεται έντονο και αυτά τα 4 ζώδια δεν θα μείνουν ανεπηρέαστα

|
THESTIVAL TEAM

Αυτές οι μέρες που οδεύουν προς το τέλος του Φεβρουαρίου, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω των αστρολογικών εξελίξεων που θα ακολουθήσουν, με τέσσερα ζώδια να επηρεάζονται έντονα.

Ένα κοσμικό restart που δεν αφήνει τίποτα όρθιο

Από τα μέσα Φεβρουαρίου, η ενέργεια μοιάζει εκρηκτική. Η κούραση και η ένταση είναι έντονες και όλα φαίνεται πως φτάνουν στα όριά τους ή αιωρούνται. Όλα δείχνουν ανάποδα και η πολυπόθητη ηρεμία φαντάζει μακρινή. Κι όμως, τα πράγματα δεν πρόκειται να ηρεμήσουν άμεσα κι αντιθέτως, η ένταση κορυφώνεται.

Εκλείψεις και Σεληνιακό Νέο Έτος-Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει

Στις 17 Φεβρουαρίου, δύο κομβικά γεγονότα σηματοδότησαν την έναρξη ενός νέου κύκλου. Αυτά ήταν το Σεληνιακό Νέο Έτος (γνωστό και ως Κινεζικό Νέο Έτος) και η αρχή μιας νέας περιόδου εκλείψεων, με αποκορύφωμα τη Νέα Σελήνη στον Υδροχόο.

Η περίοδος που διανύουμε απαιτεί τόλμη, ρίσκο και τη λήψη ριζικών αποφάσεων και τώρα ήρθε η στιγμή να κλείσουμε κεφάλαια που λιμνάζουν, είτε αυτά είναι επαγγελματικά σχέδια ή ασαφείς ερωτικές καταστάσεις που «σέρνονται» χωρίς κάποια προοπτική.

Μια σπάνια κοσμική ευθυγράμμιση

Αυτή την εβδομάδα, το σύμπαν μοιάζει να «ξεκαθαρίζει λογαριασμούς» με την μετάβαση του Κρόνου και του Ποσειδώνα στον Κριό που στις 20 Φεβρουαρίου. Να σημειωθεί μάλιστα ότι πρόκειται για μία σύνοδο που συμβαίνει πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια.

Γενικότερα και σε συλλογικό επίπεδο, μπορεί να δούμε καταστάσεις να κλονίζονται. Σε προσωπικό επίπεδο, παλιοί φόβοι, μοτίβα και περιορισμοί καταρρέουν και παρόλο που κάτι τέτοιο μπορεί να φαίνεται τρομακτικό, η «διάλυση» αυτή δημιουργεί στην ουσία χώρο για κάτι νέο.

Η επιστροφή του Ερμή ανάδρομου

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Ερμής ετοιμάζεται να γυρίσει ανάδρομος από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου.

Αυτό σημαίνει πως αναμένονται παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις, «τυχαία» λάθη και αποκαλύψεις για να μας αναγκάσουν να δούμε όσα αποφεύγαμε. Έτσι λοιπόν, η αλήθεια βγαίνει στην επιφάνεια και όχι με τον πιο ήπιο τρόπο.

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο

Κριός

Το ζώδιο αυτό βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στο ζώδιό του, ο Κριός καλείται να επαναπροσδιορίσει τα πάντα. Στόχους, ταυτότητα, επιθυμίες κ.α. Δεν υπάρχει επιστροφή στο παλιό και ό,τι χτίσει τώρα θα έχει μακροπρόθεσμη σημασία.

Καρκίνος

Οι ισορροπίες αλλάζουν, κυρίως σε καριέρα και οικογενειακά θέματα. Ο Καρκίνος νιώθει πίεση να πάρει ώριμες αποφάσεις, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να απομακρυνθεί από γνώριμες καταστάσεις. Το συναίσθημα είναι έντονο, αλλά η εξέλιξη αναγκαία.

Ζυγός

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες εξετάζονται κάπως καλύτερα σε αυτή τη φάση. Θα συνειδητοποιήσει πως ό,τι δεν είναι αληθινό ή ουσιώδες δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παράλληλα, ο Ζυγός σε αυτή τη φάση καλείται να σταματήσει να συμβιβάζεται για χάρη της ηρεμίας και να διεκδικήσει ουσιαστική ισορροπία.

Αιγόκερως

Όσα θεωρούσε σταθερά πλέον δοκιμάζονται και τώρα καλείται να τα ξαναχτίσει σε νέα βάση, αφήνοντας πίσω παλιές στρατηγικές που δεν λειτουργούν πια. Η πρόκληση είναι μεγάλη για τον Αιγόκερω, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί λυτρωτικό.

Πηγή: bovary.gr

