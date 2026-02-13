Ύπνος: Οι ορμόνες που απελευθερώνονται κατά τη σεξουαλική επαφή μας βοηθούν να κοιμηθούμε καλύτερα

Με την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να βρίσκεται προ των πυλών, καλό θα ήταν να θυμηθούμε πόσο καλό κάνει η σεξουαλική επαφή στην υγεία μας. Συγκεκριμένα, ότι μας βοηθάει να κοιμηθούμε καλύτερα!

Η σεξουαλική επαφή με κάποιον που αγαπάτε οδηγεί στην παραγωγή θετικών ορμονών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε έναν πιο ξεκούραστο ύπνο, σύμφωνα με την ψυχοφυσιολόγο Δρ. Κρίστεν Χολμς.

«Από τη διέγερση μέχρι τον οργασμό, οι άνθρωποι απελευθερώνουν ένα συντονισμένο μείγμα νευροχημικών ουσιών που οδηγούν σε ευχαρίστηση, δεσμό και συναισθήματα εμπιστοσύνης. Αυτά κορυφώνονται όταν έχουμε σεξουαλική κορύφωση», εξηγεί στην Daily Mail.

Αυτές οι χημικές ουσίες περιλαμβάνουν την οξυτοκίνη, την «ορμόνη της αγάπης», η οποία μειώνει την ορμόνη του στρες, την κορτιζόλη. Η σεροτονίνη, γνωστή ως «ορμόνη της χαράς», απελευθερώνεται ταυτόχρονα, γεγονός που οδηγεί σε χαλάρωση και βελτιωμένη διάθεση.

Στο σημείο του οργασμού, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες απελευθερώνουν μια ορμόνη που ονομάζεται προλακτίνη, η οποία μειώνει προσωρινά τη διέγερση και προκαλεί μια αίσθηση ευεξίας και χαλάρωσης.

«Έτσι, η σεξουαλική επαφή και ο ύπνος είναι πραγματικά αλληλένδετα: όσο καλύτερο είναι το σεξ, τόσο περισσότερο κοιμάστε και αντίστροφα», λέει ο Δρ Χολμς.

Τα οφέλη για την υγεία – Τι έδειξε μελέτη

Υπάρχουν πολλές μελέτες που υπογραμμίζουν πώς η σεξουαλική δραστηριότητα προσφέρει μια σειρά από οφέλη για την υγεία.

Μια ανασκόπηση 43 μελετών του 2023, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine, διαπίστωσε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου και της συχνότητας με την οποία οι άνθρωποι κάνουν σεξ.

Πέρυσι, ένα πρωτοποριακό πείραμα χρησιμοποίησε ψηφιακούς ιχνηλάτες ύπνου για να μετρήσει τον αντίκτυπο της σεξουαλικής δραστηριότητας στον ύπνο στα σπίτια των ανθρώπων και όχι σε εργαστήριο.

Διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που είχαν σεξουαλική επαφή ή αυτοϊκανοποίηση λίγο πριν κοιμηθούν ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να ξυπνήσουν μέσα στο βράδυ. Σημείωσαν επίσης ότι τα οφέλη φάνηκαν να είναι ιδιαίτερα έντονα για τις γυναίκες.

Αντίθετα, τις νύχτες που δεν υπήρχε σεξουαλική δραστηριότητα, ήταν ξύπνιοι για σχεδόν 23 λεπτά κατά μέσο όρο.

