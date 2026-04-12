Υπερφαγία: Πως να την αποφύγετε στο πασχαλινό τραπέζι και τι να κάνετε για να νιώσετε καλύτερα

Σε ένα πασχαλινό τραπέζι γεμάτο με τα αγαπημένα σας φαγητά είναι δύσκολο να συγκρατηθείτε. Ωστόσο, πρέπει να προσέχετε τι και πόσο θα φάτε για να μην έχετε προβλήματα.

Πάσχα και υπερφαγία συνδέονται απόλυτα! Οι Έλληνες καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες τροφίμων στο πασχαλινό μας τραπέζι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα πέψης.

Επιπλέον, η απότομη μετάβαση από την νηστεία τη Μεγάλη Εβδομάδα, στην απότομη κατανάλωση φαγητού πλούσιου σε ζωικά λίπη και σε μεγάλες ποσότητες, μέσα σε μια μέρα, επιδεινώνει τυχόν προβλήματα.

Αν γίνει συνήθεια, η υπερφαγία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους και διατροφικές διαταραχές.

Oι SOS Γιατροί δίνουν κάποιες βασικές συμβουλές για να αποφύγουμε ανεπιθύμητες εκπλήξεις από την υπερφαγία:

Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, δεν παραλείπουμε το πρωινό γεύμα το οποίο φροντίζουμε να περιλαμβάνει γαλακτοκομικά

Αποφεύγουμε το τσιμπολόγημα πάνω από το αρνί

Συνοδεύουμε το κρέας με σαλάτα

Προσέχουμε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών

Αποφεύγουμε τα γλυκά

Μασάμε και τρώμε αργά

Πίνουμε άφθονο νερό

Αποφεύγουμε το κάπνισμα αμέσως μετά το φαγητό

Το βράδυ της Κυριακής σταματάμε την κρεατοφαγία και προσπαθούμε να περιοριστούμε σε φρούτα ή γιαούρτι.

Τι να κάνετε μετά από ένα υπερφαγικό επεισόδιο

Χαλαρώστε

Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας. Ένα υπερβολικό γεύμα δεν θα καταστρέψει την υγεία σας. Επιπλέον, η υπερβολική ενοχή για τις διατροφικές σας συνήθειες μπορεί να σας οδηγήσει σε περισσότερο άγχος που σας κάνει να τρώτε πιο πολύ και να καταλήξετε σε έναν «φαύλο κύκλο». Αντ’ αυτού, αποφασίστε τι θα κάνετε διαφορετικά στο μέλλον, ειδικά τις επόμενες μέρες.

Κάντε μια βόλτα

Μια εύκολη βόλτα θα βοηθήσει στην τόνωση της πέψης σας και στην εξισορρόπηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα σας. Ή κάντε μια χαλαρή βόλτα με το ποδήλατο. Αλλά μην το παρακάνετε.

Πιείτε νερό

Μην το παρακάντε. Απλώς πιείτε ένα φλιτζάνι νερό μετά από ένα μεγάλο γεύμα. Μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να απαλλαγεί από το πολύ αλάτι που πιθανώς πήρατε από το γεύμα σας. Μπορεί επίσης να σας αποτρέψει από τη δυσκοιλιότητα. Συνεχίστε να πίνετε νερό κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας για να παραμένετε ενυδατωμένοι.

Μην ξαπλώσετε

Αυτό σημαίνει ότι ίσως πρέπει να αποφύγετε τον μεσημεριανό υπνάκο. Όταν ξαπλώνετε με γεμάτο στομάχι, το φαγητό μπορεί να «ανέβει». Αυτό μπορεί να επιβραδύνει την πέψη και να επιδεινώσει την παλινδρόμηση οξέος.

Αποφύγετε τα ανθρακούχα αναψυκτικά

Αν το έχετε ήδη παρακάνει, τα ανθρακούχα ποτά μπορεί να μην είναι καλή ιδέα. Όταν τα πίνετε, καταπίνετε αέρια που μπορούν να γεμίσουν το πεπτικό σας σύστημα. Αυτό θα σας κάνει να νιώθετε ακόμα περισσότερο φούσκωμα.

Πότε να ζητήσετε βοήθεια

Αν τρώτε συχνά μέχρι να χορτάσετε πολύ ή ακόμα και να αρρωστήσετε, θα μπορούσατε να πάσχετε από αυτό που ονομάζεται διαταραχή υπερφαγίας. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν μπορείτε να σταματήσετε ακόμα κι αν θέλετε. Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο σώμα σας καθώς και στην ψυχική σας υγεία. Αν βλέπετε ανησυχητικά σημάδια, μιλήστε με έναν γιατρό.

Πηγή: iatropedia.gr