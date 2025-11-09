Ξυπνάτε στις 3 κάθε πρωί; Το κόλπο που υπόσχεται να κοιμηθείτε ξανά αμέσως

Εάν πιάνετε τον εαυτό σας να μην καταφέρνει να κοιμηθεί και, στις 3 τα ξημερώματα, να είστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι σας με ορθάνοιχτα τα μάτια σας, ένα περίεργο hack θα μπορούσε να σας βοηθήσει, σύμφωνα με την γκουρού ευεξίας των social media, Heather Gordon. Και αυτό δεν είναι άλλο από το να δοκιμάσετε να γουρλώσετε τα μάτια σας!

Η Gordon, η οποία μοιράζεται περιεχόμενο υγείας και ευεξίας με τους 16.000 followers της στο TikTok με το όνομα Pretty Sick Heather, μοιράστηκε ένα βίντεο που περιγράφει λεπτομερώς το κόλπο που ισχυρίζεται ότι λειτουργεί κάθε φορά. Τα μέχρι σήμερα επιστημονικά ευρήματα, μάλιστα, συνάδουν με τα όσα εκείνη ισχυρίζεται, μιας και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι κινήσεις των ματιών μπορούν να ενισχύσουν τα επίπεδα της ορμόνης του ύπνου, της μελατονίνης.

Τι πρέπει να κάνετε

Στο κλιπ, το οποίο έχει συγκεντρώσει 2,6 εκατομμύρια προβολές, προτείνει στους θεατές να ξεκινήσουν κλείνοντας τα μάτια τους. Το επόμενο βήμα είναι να κάνετε μια σειρά από κινήσεις των ματιών ενώ τα βλέφαρα είναι κλειστά. Πρώτα, κατευθύνετε τα μάτια σας προς το πάτωμα και μετά τα φέρνετε πίσω στο κέντρο. Στη συνέχεια, κοιτάξτε αριστερά, πριν τα φέρετε πίσω στο κέντρο και μετά δεξιά. Στη συνέχεια, τα φέρνετε ξανά στη μέση. Στη συνέχεια, λέει στους ακολούθους της να κοιτάξουν ξανά προς τα πάνω πριν γυρίσουν τα μάτια κυκλικά δεξιόστροφα και μετά αριστερόστροφα. Τέλος, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κατευθύνετε τα μάτια σας προς τη μύτη σας σαν να προσπαθείτε να φανείτε «αλλήθωροι».

«Θα το κάνετε αυτό μόλις ξυπνήσετε ξαφνικά τη νύχτα και θα το επαναλαμβάνετε μέχρι να ξανακοιμηθείτε», είπε. «Δεν έχω κάνει ποτέ πάνω από δύο κύκλους χωρίς να με πάρει ο ύπνος. Σας υπόσχομαι, δεν θα το κάνετε αυτό και να μην ξανακοιμηθείτε». Μάλιστα, τα σχόλια κάτω από το βίντεο κατακλύστηκαν από χρήστες που ισχυρίζονται ότι το hack λειτούργησε για αυτούς. Ένας από αυτούς αναφέρει: «Μου πήρε 3 κύκλους, αλλά μπορείς να νιώθεις ότι αρχίζεις να παρασύρεσαι και να νυστάζεις! Σας ευχαριστώ!», ενώ ένας άλλος είπε: «Το έκανα ενώ έβλεπα και αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα τρεις ώρες αργότερα με αυτό το βίντεο σε επανάληψη». Μια γυναίκα ισχυρίστηκε ότι το hack τη βοήθησε να «κοιμηθεί περισσότερο από ποτέ».

Τι απαντά η επιστήμη;

Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι υπάρχει μία ενδιαφέρουσα επιστήμη που υποστηρίζει τα οφέλη της συγκεκριμένης τεχνικής. Ο Δρ Willem Gielen, Δανός καρδιολόγος, έγραψε για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα περιεχομένου, Medium. Εκεί, εξηγεί ότι η κυλιόμενη δράση σχετίζεται με την απελευθέρωση μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τα μοτίβα ύπνου – αφύπνισής μας. Επομένως, γυρίζοντας συνειδητά τα μάτια σας προς τα πάνω, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη φυσική διαδικασία και να παρακινήσετε το σώμα σας να ξεκινήσει τον κύκλο του ύπνου.

Πληθώρα άλλων μελετών έχουν δείξει ότι ο ύπνος REM – η πιο αποκαταστατική περίοδος ύπνου που περιλαμβάνει γρήγορες κινήσεις των ματιών – βοηθά στην έκλυση μελατονίνης, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία για τη σχέση μεταξύ της ορμόνης του ύπνου και των ελιγμών των ματιών.

Στην Ελλάδα, περίπου το 7% του πληθυσμού πάσχει από χρόνια αϋπνία, με τα ποσοστά να είναι υψηλότερα στους ηλικιωμένους, όπου η μέση ηλικία των ατόμων που λαμβάνουν φάρμακα για αϋπνία είναι τα 77 έτη. Επιπλέον, το 30,5% των συνταγογραφήσεων σχετίζεται με διαταραχές ύπνου και το 21,8% με μη οργανικές διαταραχές ύπνου. Η χρήση φαρμάκων τύπου Z-drugs (όπως η ζολπιδέμη) είναι ευρέως διαδεδομένη, ενώ το 65,8% των ασθενών λαμβάνουν επαναλαμβανόμενες συνταγές για τη διαχείριση της αϋπνίας.

Η μακροχρόνια στέρηση ύπνου μπορεί να προκαλέσει παχυσαρκία, διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις. Η αϋπνία μπορεί να προκληθεί από στρες, άγχος, αλκοόλ, καφεΐνη ή νικοτίνη, θόρυβο, εργασία σε βάρδιες και jet lag. Εάν αντιμετωπίζετε συχνά προβλήματα ύπνου, υπάρχουν απλοί τρόποι για να βελτιώσετε την υγιεινή του ύπνου σας, όπως η διατήρηση σταθερών ωρών ύπνου, η δραστήρια μέσα στην ημέρα και τη δημιουργία ενός ξεκούραστου ήσυχου χώρου για ύπνο.

Πηγή: ygeiamou.gr