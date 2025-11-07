Ξυπνάτε για να πάτε τουαλέτα; Πότε αυτό είναι πρόβλημα

Οι νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα είναι φυσιολογικές: περίπου 1 στους 3 ενήλικες άνω των 30 ετών και οι μισοί άνω των 65 ετών το κάνουν. Πότε, όμως, αποτελεί πρόβλημα;

Το να ξυπνάτε για να αδειάσετε την ουροδόχο κύστη σας, γνωστό και ως νυκτουρία, αποτελεί ιατρικό πρόβλημα μόνο αν το κάνετε περισσότερες από δύο φορές τη νύχτα — ή αν έχετε πρόβλημα να ξανακοιμηθείτε μετά, σύμφωνα με τον δρ Jeffrey Weiss, πρόεδρο του τμήματος ουρολογίας στο SUNY Downstate Health Sciences University. «Είναι ένα σύμπτωμα», είπε, «αλλά όχι ασθένεια», εξηγεί.

Αν και μπορεί να ευθύνονται ουρολογικά προβλήματα, όπως μια λοίμωξη ή μια υπερδραστήρια ουροδόχος κύστη, νυκτουρία μπορεί επίσης να προκαλέσουν και καταστάσεις όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η υπνική άπνοια.

Τι προκαλεί τη νυκτουρία;

Στο πιο βασικό επίπεδο, η νυκτουρία συμβαίνει για δύο λόγους: το σώμα σας παράγει υπερβολική ποσότητα ούρων τη νύχτα ή η ουροδόχος κύστη σας δεν μπορεί να συγκρατήσει τόση ποσότητα όσο παλαιότερα. Περίπου το 1/3 των ανθρώπων αντιμετωπίζει και τα δύο.

Η ηλικία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Όταν είναι κανείς νέος, το σώμα του παράγει το μεγαλύτερο μέρος των ούρων κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά καθώς μεγαλώνει, η παραγωγή ούρων μετατοπίζεται προς τη νύχτα λόγω ορμονικών αλλαγών και μείωσης της νεφρικής λειτουργίας, εξηγεί ο Donald Bliwise, ειδικός ύπνου στο Emory University Medical Center.

Η γήρανση συνδέεται επίσης με λιγότερο ελαστική ουροδόχο κύστη, πιο αδύναμους μυς πυελικού εδάφους και διευρυμένο προστάτη. Ως αποτέλεσμα, οι ηλικιωμένοι ενήλικες πολλές φορές αντιμετωπίζουν συχνότερα προβλήματα νυκτουρίας, σύμφωνα με την δρ Alayne Markland, επικεφαλής γηριατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Utah.

Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα νυκτουρίας σε οποιαδήποτε ηλικία. Για παράδειγμα, ο διαβήτης και η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να αναγκάσουν τα νεφρά σας να εργάζονται υπερωριακά για να παράγουν ούρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η μήτρα σας μπορεί να πιέζει την ουροδόχο κύστη, προκαλώντας συχνή ούρηση. Επιπλέον, τα πόδια και οι αστράγαλοί σας μπορεί να πρηστούν και, όταν ξαπλώνετε, αυτό το υγρό μετακινείται στην κυκλοφορία του αίματος και τελικά στην ουροδόχο κύστη σας. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας και προβλημάτων στις φλέβες.

Η υπνική άπνοια μπορεί επίσης να παίζει ρόλο, καθώς η διαταραγμένη αναπνοή προκαλεί επίσης την παραγωγή περισσότερων ούρων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πρέπει να μιλήσω στον γιατρό μου;

Η νυκτουρία μπορεί να αποτελεί ένδειξη μιας υποκείμενης πάθησης. Μπορεί επίσης να καλύψει τα συμπτώματα της αϋπνίας ή να επιδεινώσει τις κρίσεις αϋπνίας. Μόλις οι άνθρωποι ξυπνήσουν, «αρχίζουν να σκέφτονται άλλα θέματα, άγχη και στρες της ημέρας — απλά το σώμα τους δεν αισθάνεται πλέον χαλαρό», λέει η δρ Alison Huang, γιατρός πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο. «Στην ουσία, η νυκτουρία είναι πραγματικά ένα πρόβλημα ύπνου», τονίζει.

Το να πηγαίνεις στο μπάνιο τη νύχτα μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα ασφάλειας. Σύμφωνα με μια ανάλυση του 2019, η νυκτουρία συνδέθηκε με 20% αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και 32% αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους, είναι λογικό, λοιπόν, να πρέπει να συζητήσετε τη νυκτουρία με τον γιατρό σας.

Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τη νυκτουρία

Αν και τα αποτελέσματα της γήρανσης δεν είναι αναστρέψιμα, υπάρχουν απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορείτε να κάνετε.

Η βελτίωση της υγιεινής του ύπνου σας, για παράδειγμα, μπορεί να σας βοηθήσει να περιορίσετε τον αριθμό των φορών που ξυπνάτε τη νύχτα. Ένα βασικό βήμα είναι να αποφεύγετε το τσάι, τον καφέ και το αλκοόλ το βράδυ, καθώς όχι μόνο διαταράσσουν τον ύπνο, αλλά προκαλούν και την παραγωγή περισσότερων ούρων.

Γενικότερα, προσέξτε τι τρώτε και πίνετε πριν τον ύπνο. Ένας καλός κανόνας είναι να αποφεύγετε το νερό και άλλα υγρά δύο έως τέσσερις ώρες πριν τον ύπνο, αν και δεν υπάρχει πρόβλημα να πιείτε μερικές γουλιές μαζί με τα φάρμακά σας ή αν διψάτε.

Ορισμένα φρούτα και λαχανικά, όπως τα σπαράγγια, το σέλινο, το καρπούζι και τα σταφύλια, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και είναι επίσης γνωστό ότι αυξάνουν την ούρηση. Η μείωση της ημερήσιας πρόσληψης νατρίου μπορεί επίσης να βοηθήσει, καθώς το αλάτι προκαλεί κατακράτηση υγρών.

Εάν οι αστράγαλοί και τα πόδια σας είναι πρησμένα, μπορείτε επίσης να φοράτε κάλτσες συμπίεσης για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υγρών, είπε η Δρ Markland. Το να τα κρατάτε ψηλά μπορεί επίσης να βοηθήσει.

Για άτομα με υπερδραστήρια ουροδόχο κύστη, προτείνει ασκήσεις για τον πυελικό έδαφος για να ενισχύσετε αυτόν τον μυ, βοηθώντας στον έλεγχο των ανεπιθύμητων συσπάσεων της ουροδόχου κύστης.

Ένας γιατρός μπορεί να θεραπεύσει οποιαδήποτε υποκείμενη ιατρική πάθηση ή να εξετάσει τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που παίρνετε. Υπάρχουν ακόμη και φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της λειτουργίας της ουροδόχου κύστης και των νεφρών, λέει η δρ Huang, αν και δεν είναι αποτελεσματικές για όλους τους ασθενείς και κάποιες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες.

Συχνά, χρειάζεται ένας συνδυασμός μικρών αλλαγών για να ανακαλύψετε τι λειτουργεί για εσάς

Όπως λέει η δρ Huang, «η νυκτουρία δεν αντιμετωπίζεται με ένα και μόνο μαγικό φάρμακο».

Πηγή: iatropedia.gr