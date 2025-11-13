Βάρη ή τρέξιμο; Ποια άσκηση είναι καλύτερη για προστασία από τον διαβήτη

Τα ευρήματα νέας μελέτης στο εργαστήριο. Πώς επηρεάζει τη ρύθμιση του σακχάρου η σωματική δραστηριότητα.

Η προπόνηση με βάρη δεν αυξάνει απλώς την μυϊκή μάζα μας. Μπορεί να είναι αποδοτικότερη από το τζόκινγκ για την προστασία από την ανθυγιεινή συσσώρευση λίπους στο σώμα και την ανάπτυξη τύπου 2 διαβήτη, αναφέρουν επιστήμονες από τις ΗΠΑ.

Σε έρευνα σε ποντίκια διαπίστωσαν πως τόσο οι ασκήσεις για δύναμη (βάρη) όσο και οι ασκήσεις αντοχής (τζόκινγκ) βελτιώνουν τη ρύθμιση της γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα. Ωστόσο τα βάρη είναι πιο αποτελεσματικά:

-Στην μείωση του σωματικού λίπους

-Στην βελτίωση της αντοχής στη γλυκόζη

-Τη μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη

Οι βελτιώσεις αυτές συμβάλλουν συνδυαστικά στην πρόληψη, αλλά και στην καλύτερη αντιμετώπιση του τύπου 2 διαβήτη.

Η έρευνα

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Journal of Sport and Health Science. Για να συγκρίνουν άμεσα τα βάρη με την προπόνηση για αντοχή, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα μοντέλο-μινιατούρα «άρσης βαρών» για ποντίκια.

Ουσιαστικά έφτιαξαν ένα κολάρο που στερέωσαν στον ένα ώμο ομάδας τρωκτικών. Το κολάρο έσπρωχνε ένα καπάκι με βάρος, για να μπορέσουν τα ζώα να φθάσουν έως την τροφή τους.

Μία άλλη ομάδα τρωκτικών είχε ελεύθερη πρόσβαση σε κυλιόμενο τροχό, ενώ μία τρίτη ούτε έτρεχε ούτε φορούσε το κολάρο.

Τα ποντίκια τρέφονταν με διατροφή πλούσια σε λιπαρά. Μετά από οκτώ εβδομάδες οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια που δεν γυμνάζονταν είχαν συσσωρεύσει πολύ σωματικό λίπος. Εκείνα που γυμνάζονταν είχαν αισθητή μείωση. Ωστόσο όσα χρησιμοποιούσαν δύναμη για να φθάσουν στην τροφή τους είχαν:

-Μεγαλύτερη μείωση στο σπλαγχνικό και το υποδόριο λίπος (λίπος στην κοιλιά και κάτω από το δέρμα, αντίστοιχα)

-Καλύτερη αξιοποίηση της ινσουλίνης από τον οργανισμό τους

-Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι «για μέγιστα οφέλη στην υγεία, πρέπει να συνδυάζεται η προπόνηση για αντοχή με τις ασκήσεις με βάρη», δήλωσε ο επιβλέπων ερευνητής Dr. Zhen Yan, καθηγητής Αθλητιατρικής στο Πανεπιστήμιο Virginia Tech, στη Βιρτζίνια.

Ακόμα, όμως, και αν κάποιος όμως δεν μπορεί να κάνει ασκήσεις αντοχής, όπως το τρέξιμο, τα βάρη από μόνα τους έχουν πολλά να του προσφέρουν, πρόσθεσε.

Πηγή: iatropedia.gr