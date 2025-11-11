Τζίντζερ: Πόσο αλήθεια είναι ότι ανακουφίζει το στομάχι – Τι δείχνουν οι έρευνες

Το τζίντζερ αποτελεί εδώ και αιώνες ένα δημοφιλές φάρμακο για τα προβλήματα του πεπτικού. Και εξακολουθεί να είναι δημοφιλές και σήμερα.

Πόσο αποτελεσματικό είναι, όμως, πραγματικά το τζίντζερ στην ανακούφιση διαφόρων στομαχικών διαταραχών; Και ποιες μορφές του είναι πιο αποτελεσματικές;

Με αυτά τα ερωτημάτα έχουν ασχοληθεί ελάχιστες και σχετικά μικρές μελέτες, επισημαίνει στους New York Times ο Δρ Michael Curley, γαστρεντερολόγος στο Dartmouth Hitchcock Medical Center. Και οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες έχουν επικεντρωθεί ειδικά στην ναυτία και τον έμετο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δρ Curley, οι περιορισμένες έρευνες που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι το τζίντζερ μπορεί να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για τη θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πώς μπορεί να βοηθήσει το τζίντζερ;

Το τζίντζερ περιέχει δύο πικάντικες ενώσεις (η μία είναι η τζιντζερόλη) που θεωρείται ότι ανακουφίζουν από τη ναυτία, εμποδίζοντας τις σχετικές με τη ναυτία οδούς στο έντερο και στον εγκέφαλο και «την ενεργοποίηση του κέντρου εμετού στον εγκέφαλο», σύμφωνα με την Megan Crichton, ερευνήτρια και διαιτολόγο που μελετά το τζίντζερ στο Queensland University of Technology στην Αυστραλία.

Ορισμένες περιορισμένες ενδείξεις υποδηλώνουν επίσης ότι τα συμπληρώματα τζίντζερ μπορεί να ανακουφίζουν τα συμπτώματα επιταχύνοντας τον ρυθμό εκκένωσης του στομάχου, σύμφωνα με τον Δρ Keshab Paudel, φαρμακολόγο και γιατρό που μελετά το τζίντζερ στο Burrell College of Osteopathic Medicine στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τη Δρ Crichton, σε μεγάλο μέρος της έρευνας σχετικά με το τζίντζερ και τη ναυτία έχουν χρησιμοποιηθεί συμπληρώματα που περιέχουν σκόνη αποξηραμένης ρίζας τζίντζερ, η οποία έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας σε εγκυμονούσες, σε άτομα που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σε μια ανασκόπηση μελετών του 2025, για παράδειγμα, ο Δρ Paudel και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι οι έγκυες γυναίκες που κατανάλωναν μεταξύ 500 και 1.500 μιλιγκράμ συμπληρωμάτων τζίντζερ την ημέρα παρουσίασαν βελτίωση στα συμπτώματα ναυτίας, αλλά δεν έκαναν λιγότερο εμετό. Και σε μια κλινική δοκιμή του 2024 με περίπου 100 ενήλικες που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία, η Δρ Crichton και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι όταν οι συμμετέχοντες κατανάλωναν 1.200 μιλιγκράμ σκόνης ρίζας τζίντζερ την ημέρα με το φαγητό, ξεκινώντας από την ημέρα που άρχισαν τη χημειοθεραπεία και για τέσσερις ημέρες μετά, παρουσίαζαν λιγότερη ναυτία από τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Υπάρχουν λίγες έρευνες σχετικά με το πώς το τζίντζερ μπορεί να βοηθήσει σε πιο οξείες περιπτώσεις ναυτίας, όπως αυτές που προκαλούνται από στομαχικές διαταραχές, πονοκέφαλο από μεθύσι ή ναυτία. Επίσης, λίγα είναι γνωστά για την αποτελεσματικότητα του τζίντζερ σε άλλες στομαχικές διαταραχές, όπως η δυσπεψία ή το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Μια μικρή μελέτη από το 2023 κατέληξε, ωστόσο, στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στα συμπτώματα της λειτουργικής δυσπεψίας, ενός τύπου χρόνιας δυσπεψίας. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν βελτίωση στην καούρα, στον πόνο και στο κάψιμο στην άνω κοιλιακή χώρα, καθώς και στην υπερβολική αίσθηση πληρότητας μετά το φαγητό.

Ποιοι τύποι είναι αποτελεσματικοί;

Το τζίντζερ διατίθεται σε πολλές μορφές. Μπορείτε να το φάτε ωμό ή ως μπαχαρικό, να το πιείτε σε τσάι, ή να το πάρετε σε μορφή παστίλια; ή κάψουλας. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία σχετικά με τη σύγκριση των διαφόρων μορφών όσον αφορά την ανακούφιση του στομάχου.

Ο Δρ Joshua Forman, γαστρεντερολόγος στο Ιατρικό Κέντρο St. Joseph του Πανεπιστημίου του Maryland, συνιστά συχνά στους ασθενείς του που πάσχουν από ναυτία να δοκιμάσουν συμπληρώματα τζίντζερ. Προσφέρουν πιο σταθερή δοσολογία από το ωμό τζίντζερ ή τα τρόφιμα και τα ποτά που περιέχουν τζίντζερ, λέει, και είναι πιο ανεκτά από άτομα που δεν τους αρέσει η γεύση του.

Συνιστά τη λήψη 500 μιλιγκράμ δύο φορές την ημέρα για τη θεραπεία της ναυτίας που προκύπτει από ένα χρόνιο πρόβλημα, όπως η πρωινή αδιαθεσία, ή από βραχυπρόθεσμες παθήσεις όπως στομαχικές διαταραχές, πονοκέφαλο από μεθύσι και ναυτία, παρόλο που υπάρχουν λιγότερες έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του τζίντζερ σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ωστόσο, αν και το τζίντζερ σε οποιαδήποτε μορφή θεωρείται γενικά ασφαλές, η Δρ Crichton λέει ότι τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως αντιπηκτικά, ανοσοκατασταλτικά και φάρμακα για την αρτηριακή πίεση ή τον διαβήτη, θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν αρχίσουν να καταναλώνουν τζίντζερ τακτικά. Αν και οι σοβαρές παρενέργειες είναι σπάνιες, τα άτομα μπορεί να διαπιστώσουν ότι έχουν περισσότερες ρέψεις μετά την κατανάλωσή του.

Ωστόσο, το τζίντζερ έχει λίγες παρενέργειες και υποστηρίζεται από ορισμένες επιστημονικές μελέτες, σύμφωνα με τον Δρ Forman — είναι «ένα πολύτιμο όπλο που πρέπει να έχουμε στη θεραπευτική μας φαρέτρα».

