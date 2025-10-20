Το μέλλον της καρδιολογίας στη Θεσσαλονίκη: Έρχεται το 15ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας IICE

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.Β.Ε.) διοργανώνει ένα από τα κορυφαία επιστημονικά γεγονότα στον τομέα, το 15ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας (IICE – Interventional Cardiology & Electrophysiology), στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2025. Το συνέδριο, το οποίο αποτελεί πλέον θεσμό για τη Βόρεια Ελλάδα, θα φιλοξενηθεί στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Β.Ε., κ. Ιωάννης Ζαρίφης, «Με χαρά σας καλώ και σας περιμένω όλους στο 15ο Συνέδριο. Εκεί θα συναντηθούνε όλοι όσοι ασχολούνται εδώ στη Βόρεια Ελλάδα με την επεμβατική καρδιολογία και την ηλεκτροφυσιολογία, έχοντας τον χώρο και τον χρόνο να συζητήσουμε τα προβλήματα της επίτευξης που έχουμε εδώ, πράγματα τα οποία πολλές φορές ξεπερνάνε και τα όρια της πόλης μας και της Βόρειας Ελλάδας».

Αιχμή του δόρατος: Ιατρική Ακριβείας, Νέες Τεχνολογίες και Σύνθετες Παρεμβάσεις

Το φετινό Συνέδριο εστιάζει στις ραγδαίες εξελίξεις που μεταμορφώνουν τη διάγνωση και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων, με κορυφαίες θεματικές ενότητες: