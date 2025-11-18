Τι να προσέχετε στη διατροφή σας για να έχετε γερό ανοσοποιητικό σύστημα

Κάθε χειμώνα όλοι αναζητάμε εύκολους τρόπους για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας και να μειώσουμε τον κίνδυνο να αρρωστήσουμε από γρίπη ή κρυολόγημα. Η γενική διατροφή μας, όμως, μπορεί να παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο απ’ ό,τι νομίζουμε.

Μελέτες έχουν δείξει κατ’ επανάληψιν ότι η διατροφή παίζει ουσιώδη ρόλο στη ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης, καθώς παρέχει στα κύτταρα του ανοσοποιητικού τα απαιτούμενα θρεπτικά συστατικά και σε επαρκείς συγκεντρώσεις.

Αντιθέτως, οι ανεπάρκειες σε θρεπτικά συστατικά σχετίζονται στενά με διαταραχή της ανοσολογικής απόκρισης και απώλεια της αντοχής του οργανισμού στις λοιμώξεις.

Τα θρεπτικά συστατικά που εμπλέκονται στη λειτουργία του ανοσοποιητικού είναι πολλά και διαφορετικά. Συμπεριλαμβάνουν μικροθρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, καθώς και μακροθρεπτικά συστατικά όπως:

Ορισμένα αμινοξέα

Η χοληστερόλη

Ορισμένα λιπαρά οξέα

Για να τροφοδοτήσουμε τον οργανισμό μας με όλα αυτά, πρέπει κατ’ αρχάς να προσέξουμε την συνολικότερη διατροφή μας, αναφέρει η διαιτολόγος Dr. Teresa Eury, συνεργάτις στο Τμήμα Διατροφής της Cleveland Clinic στην Φλόριντα.

«Συνιστώ να αρχίσετε καταναλώνοντας ένα ισορροπημένο πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό γεύμα», λέει. «Φυσικά μπορείτε να φάτε και ένα πρόχειρο σνακ στη διάρκεια της ημέρας. Είναι όμως σημαντικό τα κύρια γεύματα της ημέρας να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να έχουν υψηλή θρεπτική αξία».

Τα γεύματα αυτά πρέπει να περιέχουν μία άπαχη πρωτεΐνη (π.χ. όσπρια, ψάρι, πουλερικό, αυγό), ποικιλία λαχανικών, δημητριακά ολικής αλέσεως, γαλακτοκομικά ή/και φρούτα.

Η ισορροπημένη αυτή διατροφή είναι καθημερινά απαραίτητη για να τροφοδοτείται το ανοσοποιητικό σύστημα με όλα όσα χρειάζεται για να είναι υγιές, προσθέτει.

Τι να προτιμάτε, τι να αποφεύγετε

Εάν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένα τρόφιμα, η Dr. Eury συνιστά να προτιμήσετε εσπεριδοειδή, λιπαρά ψάρια και γιαούρτι.

Φρούτα όπως τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, το γκρέιπφρουτ κ.λπ. είναι πλούσια σε βιταμίνη C που τονώνει το ανοσοποιητικό. Τα λιπαρά ψάρια (π.χ. σαρδέλες, πέρκα, σολομός) είναι πλούσια σε βμέγα-3 λιπαρά οξέα. Και το γιαούρτι στηρίζει τη λειτουργία του εντέρου. Όλα αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για υγιείς ανοσολογικές αντιδράσεις.

Στον αντίποδα, ορισμένα τρόφιμα καλό είναι να μην κατέχουν κεντρική θέση στη διατροφή σας. «Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνήθως έχουν πολύ φτωχή θρεπτική αξία. Επομένως δεν προσφέρουν στον οργανισμό τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται και μπορεί να βλάψουν το ανοσοποιητικό. Την ίδια επίπτωση έχει και το αλκοόλ», τονίζει η Dr. Eury.

Υπερεπεξεργασμένα είναι τα έτοιμα τρόφιμα του εμπορίου που περιέχουν πολλά χημικά πρόσθετα, ανασυσταθέντα συστατικά (π.χ. ανασυσταμένο γάλα) κ.λπ. Συμπεριλαμβάνουν από αναψυκτικά, πρόχειρα φαγητά και σνακ έως επεξεργασμένα δημητριακά πρωινού, επιδόρπια με γεύσεις κ.λπ.

Φυσικά η υγιεινή διατροφή δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κολλήσετε μια γρίπη ή άλλη ίωση της εποχής. Ο οργανισμός σας όμως θα την αντιμετωπίσει καλύτερα, ενώ μακροπρόθεσμα θα προστατευθείτε και από χρόνιες παθήσεις, όπως η καρδιοπάθεια.

Πηγή: iatropedia.gr