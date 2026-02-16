Τι κερδίζετε με μόλις επιπλέον 15 λεπτά ύπνου και 1,6 λεπτά άσκησης την ημέρα

Μια πρόσφατη μελέτη μεγάλης κλίμακας, που δημοσιεύτηκε στο BMC Medicine, διαπίστωσε, ότι με μικρή αναπροσαρμογή μόλις τριών καθημερινών συνηθειών σε ύπνο, άσκηση και διατροφή, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά τουλάχιστον 10%.

Πώς ο ύπνος επηρεάζει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

Στην μελέτη, μόλις 15 λεπτά επιπλέον ύπνου καθημερινά συνδέθηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Ο ύπνος δεν είναι μόνο αναζωογονητικός, αλλά και κρίσιμος για την ανοσολογική λειτουργία, την ορμονική ισορροπία και την καρδιαγγειακή υγεία. Ακόμη και η βραχυπρόθεσμη στέρηση ύπνου μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή και να επιβαρύνει την καρδιά.

Ο χρόνιος σύντομος ύπνος σχετίζεται με υπέρταση, διαβήτη και παχυσαρκία

Η προσθήκη 15 λεπτών έξτρα ύπνου καθημερινά μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση των ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη

Ο ποιοτικός ύπνος ενισχύει την ανοσολογική άμυνα, μειώνοντας την ευαισθησία σε ασθένειες

Γιατί η σωματική δραστηριότητα έχει σημασία ακόμη και σε μικρές δόσεις

Παραδόξως, μόλις 1,6 επιπλέον λεπτά καθημερινής σωματικής δραστηριότητας έδειξαν μετρήσιμα οφέλη για την υγεία. Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται αμελητέο, η μελέτη αποκάλυψε ότι μικρές, σταθερές αυξήσεις στην σωματική κίνηση συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, για να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή και μεταβολική λειτουργία.

Η επιπλέον σωματική δραστηριότητα βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και μειώνει την αρτηριακή πίεση

Βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και της ευαισθησίας στην ινσουλίνη

Ακόμα και οι μικρο-δραστηριότητες, όπως το περπάτημα όσο μιλάτε στο τηλέφωνο ή οι δουλειές του σπιτιού, συνυπολογίζονται σε αυτό το όφελος



Μισή μερίδα λαχανικών την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα

Η κατανάλωση μισής μερίδας περισσότερων λαχανικών καθημερινά συνέβαλε επίσης στην μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου. Τα λαχανικά είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες, που μειώνουν τη φλεγμονή και υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και της καρδιάς.

Οι επιπλέον φυτικές ίνες μειώνουν τη χοληστερόλη και βελτιώνουν την πέψη

Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, το οποίο συνδέεται με τη γήρανση και τον καρκίνο

Τα θρεπτικά συστατικά στα φυλλώδη πράσινα λαχανικά, τα καρότα και τα σταυρανθή λαχανικά βοηθούν στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος



Τι γίνεται όταν τα συνδυάσετε όλα μαζί

Η μελέτη τόνισε ότι τα οφέλη αυτών των τριών αλλαγών είναι πολλαπλασιαστικά, όχι μεμονωμένα. Όταν εφαρμόζονται ταυτόχρονα, η συνολική προστατευτική επίδραση έναντι του πρόωρου θανάτου είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των επιμέρους συνεισφορών τους.

Πηγή: onmed.gr