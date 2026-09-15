Τι ισχύει για τις αναγεννητικές θεραπείες: “Υπάρχουν μέθοδοι που διαφημίζονται στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουν αδειοδότηση”

Για τους κινδύνους που κρύβει η εξάπλωση ιδιωτικών «κλινικών ευεξίας» που υπόσχονται μη εγκεκριμένες θεραπείες μίλησε στο MEGA η κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ελένη Παπαδάκη.

Όπως τόνισε η κα Παπαδάκη, παρόλο που η αναγεννητική ιατρική παρουσιάζει τεράστια επιστημονική πρόοδο, απαιτείται μακρύς δρόμος εργαστηριακών και κλινικών δοκιμών πριν από την εφαρμογή της στους ασθενείς.

«Τα θέματα της αναγεννητικής ιατρικής είναι επίκαιρα θέματα σε όλο το κόσμο και αρκεί να πούμε ότι πριν από μερικά χρόνια υπήρξε βραβείο Νόμπελ σε αυτό το πεδίο. Επομένως, είναι ένα πεδίο το οποίο έχει πολύ έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον και βέβαια από το να ξεκινήσει κάτι σε επίπεδο εργαστηρίου μέχρι να έρθει στην εφαρμογή χρειάζεται ένας μεγάλος δρόμος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν τα πειράματα στο εργαστήριο, μετά θα πρέπει να γίνουν κλινικές μελέτες και μετά να φτάσουν οι θεραπείες αυτές στους ασθενείς».

«Και για αυτό το λόγο είμαστε εδώ οι επιστήμονες, που είμαστε ειδικοί στο θέμα και έτσι τόσο σαν εταιρεία γονιδιακής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής όσο και σαν Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία είμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους οργανισμούς, κυρίως με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το υπουργείο Υγείας για να υπάρξει η οδός η οποία θα είναι η ασφαλής οδός για τους ασθενείς».

«Οι θεραπείες οι οποίες έχουν να κάνουν με βλαστοκύτταρα, αυτές οι θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής μπορούν να δοθούν μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις: πρώτον, αν είναι αδειοδοτημένες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων είτε από τον Οργανισμό της Ευρώπης είτε αν υπάρχουν στο πλαίσιο κλινικών μελετών. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δώσει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αδειοδότηση για καμία θεραπεία με βλαστοκύτταρα είτε αντίστοιχες θεραπείες».

Σύμφωνα με την ίδια, οι πολίτες καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να ζητούν πάντα τον επίσημο αριθμό έγκρισης οποιασδήποτε θεραπείας τους προτείνεται.

Η επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ήδη από το 2019, ζητώντας από την πολιτεία, τους αρμόδιους φορείς και τους ιατρικούς συλλόγους τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων και την πάταξη της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

«Πολλά χρόνια τώρα η Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, δηλαδή μέσω των αρμόδιων φορέων, της Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, κρούουμε τον κώδωνα ακριβώς για να υπάρξει έλεγχος, γιατί δεν είναι δική μου δουλειά ή δουλειά του άλλου επιστήμονα να ανοίγει τις ιστοσελίδες ή να ψάχνει ιστοσελίδες. Η δική μας δουλειά είναι να προάγουμε την επιστήμη και από εκεί και πέρα είναι χρέος μας ωστόσο να ειδοποιούμε τον κόσμο το πώς θα προσεγγίσει σωστά αυτές τις θεραπείες», δήλωσε.