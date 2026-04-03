Τι είναι το “Love U Bro” και γιατί οι άντρες της γενιάς Ζ δεν λένε στους φίλους “σ’ αγαπώ”

Μια νέα διεθνής έρευνα της Ipsos σε συνεργασία με το King’s College London φέρνει στο φως ένα αποαλυπτικό εύρημα για τη γενιά Ζ . Το 31% των ανδρών της γενιάς Ζ δηλώνει ότι οι άνδρες «δεν πρέπει να λένε ‘σ’ αγαπώ’ στους φίλους τους». Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες της γενιάς των boomers είναι 20%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 21% των γυναικών της γενιάς Ζ συμφωνεί επίσης με αυτή τη θέση.

Μια γενιά πιο απομονωμένη

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα συναισθήματα. Όταν τίθεται το αντίστοιχο ερώτημα για τις γυναίκες – αν «οι γυναίκες δεν πρέπει να λένε ‘σ’ αγαπώ’ στις φίλες τους» -, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα: 12% στις γυναίκες των boomers και 18% στη γενιά Ζ.

Η διαφορά αυτή δείχνει αλλαγή στα πρότυπα συμπεριφοράς, η οποία επηρεάζει και τα δύο φύλα, αλλά φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ένταση στους άνδρες. Πολλοί ειδικοί συνδέουν το φαινόμενο αυτό με αυξημένα επίπεδα μοναξιάς στους νεότερους.

Η πίεση της «σιωπηλής» ανδρικής ταυτότητας

Η ιδέα του άνδρα που πρέπει να είναι αυτάρκης, δυνατός και συναισθηματικά συγκρατημένος παραμένει ισχυρή. Η αυτονομία και η ικανότητα θεωρούνται σημαντικές αξίες. Ωστόσο, η πλήρης συναισθηματική απομόνωση έχει κόστος.

Όταν οι άνδρες δυσκολεύονται να εκφράσουν αγάπη ή συναισθήματα προς τους φίλους τους, οι σχέσεις γίνονται πιο επιφανειακές. Και όταν οι φιλίες αποδυναμώνονται, η μοναξιά είναι αναπόφευκτη.

Η οικονομολόγος του Πανεπιστήμιο Princeton, Αν Κέις και ο νομπελίστας οικονομολόγος, Άνγκους Ντίτον, στο έργο τους για τους λεγόμενους «θανάτους από απόγνωση», που περιλαμβάνουν αυτοκτονίες, υπερβολική χρήση ουσιών και αλκοολισμό, καταγράφουν τις επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης, ιδιαίτερα στους άνδρες. Αναφέρουν δε χαρακτηριστικά, ότι η έλλειψη συναισθηματικής έκφρασης συνδέεται με σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

«Love U Bro»: Όταν η έκφραση γίνεται πράξη

Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοβουλίες όπως το «Love U Bro Day» επιχειρούν να αλλάξουν την εικόνα. Η δράση ξεκίνησε το 2024 από το ζευγάρι Ματ και Σάρα Μπράουν από τη Νέα Ζηλανδία, ιδρυτές της πρωτοβουλίας «She Is Not Your Rehab».

Κάθε χρόνο, στις 4 Σεπτεμβρίου, άνδρες γράφουν στο πρόσωπό τους τη φράση «Love U Bro» και τη μοιράζονται δημόσια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία των ανδρών και τη βία στην οικογένεια. Μέσα στον πρώτο χρόνο, η καμπάνια έφτασε σε περισσότερους από 17 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη

Η αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι απότομη. Μικρά βήματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ένα μήνυμα σε έναν φίλο, μια απλή κλήση χωρίς συγκεκριμένο λόγο ή η παρουσία σε δύσκολες στιγμές, είναι μορφές σύνδεσης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι άνδρες χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει φιλία. Όχι μόνο μέσα από χειρονομίες ή χιούμορ, αλλά και μέσα από λόγια. Η καταπίεση των συναισθημάτων δεν ενισχύει τη δύναμη. Οδηγεί στη σιωπή. Και η σιωπή, με τον χρόνο, μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση.

Το κόστος των λέξεων που δεν λέγονται

Η δυσκολία στην έκφραση συναισθημάτων είναι συχνά βαθιά ριζωμένη. Ωστόσο, η αποφυγή τους έχει συνέπειες. Η έκφραση συναισθημάτων, όπως το «σ’ αγαπώ», δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας. Αντίθετα, δείχνει ότι μια σχέση έχει αξία και σημασία.

