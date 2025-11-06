Θεσσαλονίκη: Τριήμερο δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στο δημαρχιακό μέγαρο – “Μάθε περισσότερα για την υγεία σου”

Τριήμερο δωρεάν προληπτικών εξετάσεων διοργανώνεται για τρεις ημέρες στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η δράση με τίτλο “Μάθε περισσότερα για την Υγεία σου” διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά από την Τοπική Οργάνωση Α΄ Δημοτικού Διαμερίσματος Δ.Ε.Ε.Π. Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ. Στόχος, όπως τονίζει η Τοπική Οργάνωση στην ανακοίνωσή της, είναι “να συνδράμει σε θέματα υγείας”.

Στη δράση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συμμετέχουν διακεκριμένοι γιατροί “διαφόρων

ειδικοτήτων, οι οποίοι προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, στηρίζοντας την δράση αυτή”.

“Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αδιακρίτως όλες οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και όσοι έχουν ανάγκη, από τους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως και δίχως περιορισμούς”, διευκρίνίζουν οι διοργανωτές.

Το τριήμερο δωρεάν ιατρικών προληπτικών εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12 και 13 Νοεμβρίου 2025 και κατά τις ώρες 10:00-20:00 στην αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης, στο ισόγειο του δημαρχιακού μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Για ραντεβού μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2310 232 555, 6972 686 378 και 6980 140 097.

Την πρωτοβουλία στηρίζουν το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Ιατρικός Σύλλογος και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.