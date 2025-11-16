Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την προωρότητα σήμερα στο δημαρχείο – Στα “μωβ” ο Λευκός Πύργος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, μια ημέρα αφιερωμένη στα πιο μικρά αλλά και πιο γενναία πλάσματα της ζωής, τα πρόωρα νεογνά, η Β΄ Πανεπιστημιακή Νεογνολογική Κλινική & Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του ΑΠΘ με έδρα το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, διοργανώνει ανοιχτή ημερίδα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πρόωρα γεννημένα μωρά και οι οικογένειές τους αλλά και την υποστήριξη που χρειάζονται. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρόωρη γέννηση, δηλαδή ο τοκετός πριν την 37η εβδομάδα κύησης, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της νεογνολογίας και της σύγχρονης ιατρικής. Τα πρόωρα νεογνά συνήθως χρειάζονται βοήθεια για να αναπνεύσουν, να διατηρήσουν θερμοκρασία, να τραφούν, να αναπτυχθούν. Για αυτό απαιτείται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, τεχνολογική υποστήριξη και μια ομάδα επαγγελματιών δίπλα στα νεογνά και τις οικογένειές τους. Με την πρόοδο της νεογνολογίας και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η ποιότητα ζωής των πρόωρων νεογνών βελτιώνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Για την επίπτωση της προωρότητας στην οικογένεια θα μιλήσει ο ψυχίατρος Δήμος Δημέλλης, ενώ στην εκδήλωση θα παρευρεθούν παιδιά και γονείς που έχουν βιώσει την εμπειρία της προωρότητας, με στόχο να μοιραστούν τα βιώματά τους. Τη δικής τους «ιστορία με τα πρόωρα» θα ξετυλίξουν η Ευλαμπία Κωστελίδου, νοσηλεύτρια του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Παπαγεωργίου και ο Κωνσταντίνος Φρίγγος, νοσηλευτής στο ΑΧΕΠΑ.

Το μωβ της ελπίδας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του Δημαρχείου στο χρώμα της προωρότητας, το μωβ, που συμβολίζει την ευαισθησία, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζουν τα πρόωρα μωρά και τις οικογένειές τους. Με τον τρόπο αυτό η Β΄ Νεογνολογική – ΜΕΝΝ θα στείλει ένα μήνυμα ενότητας: ότι η πρόωρη γέννηση δεν είναι μόνο ένα ιατρικό γεγονός, αλλά συνιστά μια ανθρώπινη εμπειρία, γεμάτη συγκίνηση και απεριόριστη δύναμη.

Παράλληλα, στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει σταντ για τη διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικά με την Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος και την πληροφόρηση του κοινού απόειδικούς επιστήμονες.

Η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος λειτουργεί από το 2019στη Β΄ Νεογνολογική Κλινική – ΜΕΝΝ, στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή διατροφή για τα βρέφη, χάρη στη δωρεά μητέρων που διαθέτουν περίσσευμα μητρικού γάλακτος. Είναι υπερσύγχρονη, δημιουργήθηκε σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους με την υποστήριξη της Διοίκησης του Νοσοκομείου και εξοπλίστηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.