Θεσσαλονίκη: Διημερίδα “Δρώμενα Αιματολογίας” σήμερα και αύριο στο “ΓΝΘ Παπανικολάου”

Το Αιματολογικό Τμήμα – Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διοργανώνει τη διημερίδα «Δρώμενα Αιματολογίας» στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, τιμώντας περισσότερα από σαράντα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στον τομέα της Αιματολογίας με σταθερό όραμα ένα δυναμικό και καινοτόμο επιστημονικό μέλλον.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αθανάσιου Φάσσα και περιλαμβάνει ειδική τιμητική εκδήλωση με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ευρωπαίων μεταμοσχευτών, του Prof. M. Mohty και του Prof. J. Snowden, οι οποίοι θα αποτίσουν φόρο τιμής στο έργο και την παρακαταθήκη του.

Το επιστημονικό πρόγραμμα καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης Αιματολογίας, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων νοσολογικών οντοτήτων, μέσα από ένα επικαιροποιημένο, υψηλού επιπέδου, διαδραστικό πρόγραμμα. Στη διημερίδα συμμετέχουν καταξιωμένοι Έλληνες και διεθνείς ομιλητές αναδεικνύοντας τις νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των αιματολογικών νοσημάτων.

Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για το Αιματολογικό Τμήμα, καθώς αναγνωρίστηκε ως Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Συνδρόμων Ενδοθηλιακής Βλάβης, ενώ στη Μονάδα Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας υλοποιήθηκε η ιδιοπαραγωγή CAR-T κυττάρων ενισχύοντας περαιτέρω τον πρωτοποριακό του ρόλο.

Η Αιματολογία συγκαταλέγεται στους ταχύτερα εξελισσόμενους τομείς της Ιατρικής. Η πρόοδος στη μοριακή διάγνωση και στην ταυτοποίηση της γενετικής υπογραφής των νοσημάτων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων βιολογικών παραγόντων, της ανοσοθεραπείας και των κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών, μεταβάλλουν ριζικά το θεραπευτικό τοπίο. Παράλληλα, η συνεχής βελτίωση της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων ενισχύει σημαντικά την έκβαση των ασθενών σε νοσήματα όπου μέχρι πρόσφατα αποτελούσε τη μοναδική θεραπευτική επιλογή ίασης.

Με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αδιάλειπτης λειτουργίας, το Αιματολογικό Τμήμα πρωτοπορεί ενσωματώνοντας άμεσα τις καινοτόμες θεραπείες στην κλινική πράξη και υποστηρίζοντας τη μεταφραστική έρευνα που οδηγεί στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Σταθερή αποστολή του παραμένει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αιματολογικά νοσήματα, μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και σύγχρονων καθημερινών πρακτικών.

Το προσωπικό του Τμήματος τιμά τον μέντορα της κλινικής, Αθανάσιο Φάσσα, διατηρώντας ζωντανό το μήνυμά του «Medicine is an art…» και συνεχίζοντας με συνέπεια το έργο και το όραμά του.