Τα πέντε καλύτερα ροφήματα σε περίπτωση ουρολοίμωξης

Μια ουρολοίμωξη μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου και επείγουσας ούρησης και δυσφορία, που διαταράσσουν την καθημερινή ζωή.

Ενώ τα αντιβιοτικά που συνταγογραφούνται από γιατρό αποτελούν την τυπική θεραπεία, το τι πίνετε κατά τη διάρκεια μιας ουρολοίμωξης μπορεί να βελτιώσει ή να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Ορισμένα υγρά βοηθούν στην απομάκρυνση των βακτηρίων από το ουροποιητικό σας σύστημα, ενώ άλλα μπορεί να ερεθίσουν την ουροδόχο κύστη και να καθυστερήσουν την ανάρρωση.

Ποια είναι τα καλύτερα ροφήματα σε μια ουρολοίμωξη

1. Νερό

Το νερό είναι το πιο σημαντικό ποτό κατά τη διαχείριση μιας ουρολοίμωξης. Βοηθά στην αραίωση των ούρων και αυξάνει τη συχνότητα της ούρησης, η οποία με τη σειρά της απομακρύνει τα βακτήρια από το ουροποιητικό σύστημα. Η κατανάλωση αρκετών υγρών βοηθά επίσης στην μείωση του αισθήματος καύσου και κατεπείγουσας ούρησης.

2. Χυμός Cranberry (χωρίς ζάχαρη)

Τα cranberries περιέχουν κάποιες ενώσεις (προανθοκυανιδίνες), οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της προσκόλλησης βακτηρίων -ειδικά E. coli- στον βλεννογόνο ιστό του ουροποιητικού συστήματος. Φυσικά ο χυμός κράνμπερι δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά οι μη ζαχαρούχες εκδοχές του μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη υποστηρικτική επιλογή.

3. Τσάγια από βότανα (χαμομήλι, μέντα ή ρίζα αλθαίας)

Ορισμένα τσάγια από βότανα είναι φυσικά καταπραϋντικά. Το χαμομήλι και η μέντα μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και να ηρεμήσουν τους σπασμούς της ουροδόχου κύστης, ενώ η ρίζα αλθαίας έχει ήπιες μαλακτικές ιδιότητες, επικαλύπτοντας και προστατεύοντας τους ερεθισμένους ιστούς.

4. Νερό με λεμόνι

Το νερό με λεμόνι ενυδατώνει και παρέχει βιταμίνη C, η οποία υποστηρίζει την ανοσολογική λειτουργία. Ενώ τα όξινα τρόφιμα μπορεί μερικές φορές να ερεθίσουν την ουροδόχο κύστη, το αραιωμένο νερό με λεμόνι σε μέτρια ποσότητα είναι γενικά καλά ανεκτό και βοηθά στη διατήρηση των υγρών.

5. Ροφήματα πλούσια σε προβιοτικά (κεφίρ, ροφήματα γιαουρτιού χωρίς ζάχαρη)

Τα προβιοτικά βοηθούν στη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας βακτηρίων στο έντερο και στο ουροποιητικό σύστημα. Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων, υποστηρίζοντας τη φυσική άμυνα του οργανισμού.

Ποια ροφήματα πρέπει να αποφεύγετε κατά τη διάρκεια μιας ουρολοίμωξης

1. Καφές και άλλα ροφήματα με καφεΐνη

Η καφεΐνη μπορεί να ερεθίσει την ουροδόχο κύστη, να επιδεινώσει την αίσθηση κατεπείγουσας ούρησης και το κάψιμο. Κατά τη διάρκεια μιας ουρολοίμωξης, η αποφυγή του καφέ, του μαύρου τσαγιού και των ενεργειακών ποτών μπορεί να μειώσει την ενόχληση.

2. Αλκοόλ

Το αλκοόλ αφυδατώνει και μπορεί να κάνει την ούρηση πιο επώδυνη. Επίσης, επηρεάζει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά τις λοιμώξεις, επομένως είναι καλύτερο να το αποφεύγετε μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

3. Ζαχαρούχα ροφήματα (αναψυκτικά, χυμοί)

Η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να προάγει την ανάπτυξη βακτηρίων και να επιδεινώσει τον ερεθισμό της ουροδόχου κύστης. Τα ζαχαρούχα ποτά είναι σώφρον να αποφεύγονται μέχρι να αντιμετωπιστεί πλήρως η ουρολοίμωξη.

Γρήγορη σύγκριση: Τα καλύτερα και χειρότερα ποτά στην ουρολοίμωξη

Κατηγορία Καλύτερες επιλογές Γιατί βοηθούν Τι να αποφεύγετε Γιατί βλάπτουν Ενυδάτωση Νερό Αποβάλλει τα βακτήρια, αραιώνει τα ούρα Αλκοόλ Αφυδατώνει, ερεθίζει την ουροδόχο κύστη Υποστηρικτικές ενώσεις Χυμός κράνμπερι χωρίς ζάχαρη, αφεψήματα βοτάνων Μπορεί να μειώσει την βακτηριακή προσκόλληση, να καταπραΰνει την ουροδόχο κύστη

Καφές/καφεΐνη Καφές/καφεΐνη Αυξάνει την επείγουσα ανάγκη για ούρηση και τον ερεθισμό της ουροδόχου κύστης Υποστήριξη του ανοσοποιητικού Νερό με λεμόνι, προβιοτικά ροφήματα Παρέχουν βιταμίνη C, υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και του ουροποιητικού συστήματος Ροφήματα με ζάχαρη Τροφοδοτούν τα βακτήρια, επιδεινώνουν τον ερεθισμό

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο χυμός κράνμπερι να θεραπεύσει μια ουρολοίμωξη από μόνος του;

Όχι. Ο χυμός κράνμπερι μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της βακτηριακής προσκόλλησης, αλλά εξακολουθούν να απαιτούνται αντιβιοτικά για τη θεραπεία μιας ενεργού ουρολοίμωξης.

Πόσο νερό πρέπει να πίνω κατά τη διάρκεια μιας ουρολοίμωξης;

Οι περισσότεροι ειδικοί συνιστούν την αύξηση της πρόσληψης υγρών σε τουλάχιστον 2-3 λίτρα την ημέρα, εκτός εάν περιορίζεστε από κάποια ιατρική πάθηση.

Είναι το πράσινο τσάι εντάξει κατά τη διάρκεια μιας ουρολοίμωξης;

Το πράσινο τσάι περιέχει αντιοξειδωτικά αλλά και καφεΐνη, η οποία μπορεί να ερεθίσει την ουροδόχο κύστη. Τα ποτά χωρίς καφεΐνη είναι καλύτερα ανεκτές.

Πρέπει να συνεχίσω τα προβιοτικά ποτά μετά την υποχώρηση της ουρολοίμωξης;

Ναι. Τα προβιοτικά μειώνουν τον κίνδυνο υποτροπής και υποστηρίζουν τη συνολική υγεία του ουροποιητικού και του πεπτικού συστήματος.

Συμπέρασμα

Το τι πίνετε κατά τη διάρκεια μιας ουρολοίμωξης μπορεί είτε να ανακουφίσει είτε να επιδεινώσει τα συμπτώματά σας. Το νερό, ο χυμός κράνμπερι, κάποια αφεψήματα, το νερό με λεμόνι και τα προβιοτικά ποτά παρέχουν ενυδάτωση και ήπια υποστήριξη για το ουροποιητικό σύστημα, ενώ ο καφές, το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά μπορεί να επιδεινώσουν την ουροδόχο κύστη και να παρατείνουν την ενόχληση.