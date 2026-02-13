MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ξεκινά το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

|
THESTIVAL TEAM

Υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της European Society of Coloproctology (ESCP), η Πανελλήνια Εταιρεία Παχέος Εντέρου και Πρωκτού διοργανώνει, από σήμερα, Παρασκευή 13 έως την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στο ΚΕΔΕΑ του Πανεπιστημίου, το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχέος Εντέρου και Πρωκτού.

Πρόκειται για έναν καταξιωμένο επιστημονικό θεσμό, που εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια υπηρετεί με συνέπεια την πρόοδο της χειρουργικής του παχέος εντέρου και του πρωκτού στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαρκή αναβάθμιση της επιστημονικής γνώσης και της κλινικής πρακτικής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση αποκτά έναν ιδιαίτερο, ιστορικό χαρακτήρα. Σχεδόν μία δεκαετία μετά από μια περίοδο διαίρεσης στον επιστημονικό χώρο, καταβάλλεται σήμερα μια ουσιαστική προσπάθεια επανένωσης των υγιών δυνάμεων της ελληνικής κολοπρωκτολογικής κοινότητας, με στόχο τη συνάντηση όλων «κάτω από την ίδια στέγη».

Πρόκειται για προσπάθεια, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση, όχι μόνο για την επιτυχία του συνεδρίου, αλλά και για την αναζωπύρωση της προοπτικής ενότητας, η οποία μπορεί να ενισχύσει καταλυτικά τόσο τη ραγδαία επιστημονική εξέλιξη όσο και την οργανωμένη, ουσιαστική στήριξη των ασθενών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ηρακλής: Η ανάρτηση της ΠΑΕ ενόψει της έναρξης των πλέι οφ – “Ε, ε έρχονται”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μαυρίκιος Μαυρικίου για τη συμμετοχή της Evangelia στη Eurovision: Τη λυπάμαι, νομίζω ότι ούτε φέτος θα τα καταφέρει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κώστας Καραμανλής για Αναστάση Παπαληγούρα: Ένας ευθύς και έντιμος άνθρωπος

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Kακάο και μαύρη σοκολάτα: Μπορούν πράγματι να επιβραδύνουν τη γήρανση και να προστατεύσουν καρδιά και εγκέφαλο;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Τα δώρα που δέχτηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπουργοί το 2025 – Δείτε την λίστα

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Τίνα Μεσσαροπούλου για Νίκο Μουτσινά: Βλέποντάς τον σε αυτή την κατάσταση, είναι ο άνθρωπος που θα εμπιστευτείς για να κάνεις ψυχοθεραπεία;