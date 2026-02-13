Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ξεκινά το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

Υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της European Society of Coloproctology (ESCP), η Πανελλήνια Εταιρεία Παχέος Εντέρου και Πρωκτού διοργανώνει, από σήμερα, Παρασκευή 13 έως την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στο ΚΕΔΕΑ του Πανεπιστημίου, το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχέος Εντέρου και Πρωκτού.

Πρόκειται για έναν καταξιωμένο επιστημονικό θεσμό, που εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια υπηρετεί με συνέπεια την πρόοδο της χειρουργικής του παχέος εντέρου και του πρωκτού στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαρκή αναβάθμιση της επιστημονικής γνώσης και της κλινικής πρακτικής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση αποκτά έναν ιδιαίτερο, ιστορικό χαρακτήρα. Σχεδόν μία δεκαετία μετά από μια περίοδο διαίρεσης στον επιστημονικό χώρο, καταβάλλεται σήμερα μια ουσιαστική προσπάθεια επανένωσης των υγιών δυνάμεων της ελληνικής κολοπρωκτολογικής κοινότητας, με στόχο τη συνάντηση όλων «κάτω από την ίδια στέγη».

Πρόκειται για προσπάθεια, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση, όχι μόνο για την επιτυχία του συνεδρίου, αλλά και για την αναζωπύρωση της προοπτικής ενότητας, η οποία μπορεί να ενισχύσει καταλυτικά τόσο τη ραγδαία επιστημονική εξέλιξη όσο και την οργανωμένη, ουσιαστική στήριξη των ασθενών.