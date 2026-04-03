“Sleep Anxiety”: Πώς θα αντιμετωπίσετε το άγχος που εμφανίζεται πριν τον ύπνο

Το sleep anxiety ή αλλιώς άγχος ύπνου περιγράφει την έντονη ανησυχία που εμφανίζεται πριν ή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν αφορά μόνο τη δυσκολία να αποκοιμηθεί κάποιος, αλλά κυρίως το άγχος γύρω από την ίδια τη διαδικασία του ύπνου, το αν θα κοιμηθεί, πόσο καλά θα ξεκουραστεί ή αν θα ξυπνήσει κουρασμένος.

Το φαινόμενο αυτό είναι πιο συχνό από όσο νομίζουμε και συνδέεται άμεσα με το σύγχρονο lifestyle. Οι γρήγοροι ρυθμοί, η υπερδιέγερση από οθόνες και η ανάγκη για έλεγχο της καθημερινότητας επηρεάζουν τον τρόπο που το σώμα και το μυαλό προετοιμάζονται για ξεκούραση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν μειώνονται οι εξωτερικοί περισπασμοί, το μυαλό στρέφεται προς τα μέσα. Οι σκέψεις της ημέρας επανέρχονται και συχνά εντείνονται, με αποτέλεσμα το σώμα να παραμένει σε κατάσταση εγρήγορσης αντί να χαλαρώνει. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: όσο περισσότερο προσπαθούμε να κοιμηθούμε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται.



Για να μειωθεί το άγχος ύπνου, οι ειδικοί προτείνουν απλές, πρακτικές αλλαγές στην καθημερινότητα. Ένα σταθερό ωράριο ύπνου βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίσει το βιολογικό του ρολόι, ενώ η αποφυγή οθονών πριν τον ύπνο περιορίζει την υπερδιέγερση του εγκεφάλου. Παράλληλα, μια ήρεμη βραδινή ρουτίνα, όπως ένα ζεστό ντους, ένα βιβλίο ή ήπιες ασκήσεις αναπνοής, μπορεί να λειτουργήσει προετοιμαστικά.

Χρήσιμο είναι επίσης να αποφεύγεται η πίεση γύρω από τον ύπνο. Ο ύπνος δεν είναι κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε με προσπάθεια, αλλά μια φυσική λειτουργία που έρχεται όταν το σώμα είναι έτοιμο. Η αποδοχή αυτής της διαδικασίας μπορεί να μειώσει σημαντικά την ένταση που τη συνοδεύει.

Αν το άγχος ύπνου επιμένει και επηρεάζει την καθημερινότητα, η συμβουλή ενός ειδικού μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και καθοδήγηση.

