Ροχαλητό στα παιδιά: Γιατί η επέμβαση για αμυγδαλές και κρετάκια πλέον δεν συστήνεται συχνά

Την προσοχή των γονιών για το ροχαλητό στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του ύπνου, εφιστούν οι επιστήμονες.

Κι αυτό γιατί «το έντονο ροχαλητό και οι διακοπές της αναπνοής στον ύπνο ενδέχεται να κρύβουν το Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας (OSAS), μιας πάθησης που επηρεάζει την ανάπτυξη, τη μάθηση και τη μετέπειτα υγεία του παιδιού» αναφέρει ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Διευθυντής της Α΄ Ω.Ρ.Λ. κλινικής του «ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ».

​Σύμφωνα με τον κ. Αρτόπουλο, με μια νέα, εκτενή ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε πριν από μερικούς μήνες στο περιοδικό Children (Basel) 2025, Jul 11 και καλύπτει τρεις δεκαετίες ιατρικής έρευνας, φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα σήμερα του ροχαλητού στα παιδιά.

Το κεντρικό μήνυμα της τριακονταετούς ιατρικής έρευνας είναι ότι η λύση δεν είναι πια «μία για όλους» αλλά εξατομικευμένη για κάθε παιδί.

Όπως εξηγεί ο γιατρός «Για δεκαετίες, η κλασική αντιμετώπιση στο ροχαλητό ήταν σχεδόν αποκλειστικά η χειρουργική επέμβαση (αμυγδαλεκτομή και αδενοτομή – τα γνωστά «κρεατάκια». Παρόλο που αυτή παραμένει η πρώτη γραμμή άμυνας, η έρευνα δείχνει πλέον ότι για πολλά παιδιά η επέμβαση δεν αρκεί».

Σύμφωνα με τη μελέτη, παιδιά με παχυσαρκία, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο σχήμα του προσώπου ή άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις, συχνά συνεχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα και μετά το χειρουργείο. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες σε μια νέα, πιο «προσωπική», δηλαδή, εξατομικευμένη προσέγγιση.

Ο νέος τρόπος αντιμετώπισης

​Η σύγχρονη ιατρική προτείνει πλέον μια «εργαλειοθήκη» επιλογών που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε παιδιού. Αυτές είναι:

Ορθοδοντικές παρεμβάσεις: Η χρήση ειδικών μηχανισμών για τη διεύρυνση της υπερώας (ουρανίσκου) μπορεί να «ανοίξει» τις αναπνευστικές οδούς, προσφέροντας μόνιμη ανακούφιση σε παιδιά με στενή γνάθο,

Μυολειτουργική θεραπεία: Πρόκειται για ειδικές ασκήσεις των μυών του προσώπου και της γλώσσας. Όπως γυμνάζουμε το σώμα μας, έτσι μπορούμε να «εκπαιδεύσουμε» τους μύες του στόματος να κρατούν τον αεραγωγό ανοιχτό κατά τη διάρκεια του ύπνου,

Φαρμακευτική υποστήριξη: Σε κάποιες περιπτώσεις, ρινικά σπρέι κορτικοστεροειδών ή συγκεκριμένα αντιαλλεργικά φάρμακα μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και να βελτιώσουν την αναπνοή χωρίς νυστέρι,

Τεχνολογία αιχμής: Για σοβαρές περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες μεθόδους, υπάρχουν πλέον εξελιγμένες συσκευές (όπως ο διεγέρτης υπογλώσσιου νεύρου), που βοηθούν το σώμα να αναπνέει σωστά.

Ροχαλητό στα παιδιά: Γιατί το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί

Η άμεση αντιμετώπιση του ροχαλητού δεν είναι απλώς ένας θόρυβος τη νύχτα. Η έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο κατά τον ύπνο μπορεί να οδηγήσει σε:

Ø Διαταραχές προσοχής και υπερκινητικότητα (που συχνά συγχέονται με το ΔΕΠΥ),

Ø Κακή απόδοση στο σχολείο,

Ø Καρδιαγγειακά προβλήματα στην ενήλικη ζωή.

​«Αν το παιδί σας ροχαλίζει συστηματικά, αν παρατηρείτε ότι αναπνέει από το στόμα ή αν φαίνεται κουρασμένο και ευερέθιστο κατά τη διάρκεια της ημέρας, μην το αγνοείτε» τονίζει ο κ Αρτόπουλος και καταλήγει:

​«Η σύγχρονη τάση, όπως υπογραμμίζει η μελέτη των 30 ετών, είναι η εξατομικευμένη φροντίδα. Συζητήστε με τον παιδίατρo και τον ωτορινολαρυγγολόγο σας. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και πλέον έχουμε τα εργαλεία να του προσφέρουμε τον ήσυχο και υγιή ύπνο που δικαιούται».