ΥΓΕΙΑ

Προσοχή! Μην καταναλώσετε αυτή τη μυζήθρα – Απορύρεται από τα ράφια

THESTIVAL TEAM

Στην ανάκληση νωπής μυζήθρας προχώρησε ο ΕΦΕΤ καθώς διαπιστώθηκε η παρουσία σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: “Μυζήθρα Νωπή-ΑΒΙΓΑΛ” με ημερομηνία παραγωγής 15/11/25, ημερομηνία ανάλωσης έως τις 05/12/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 400g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Α.ΒΙ.ΓΑΛ Α.Ε.-ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΑΦΟΙ ΑΘ. ΠΑΝΤΕΛΗ & ΣΙΑ ΑΕ. Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων, της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠΑΑΤ, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία Σταφυλοκοκκικών Εντεροτοξινών τύπου SEA έως SEE.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος (συσκευασίες των 400g και του 1,6kg) και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται στην αμέσως επόμενη σελίδα του δελτίου Τύπου), να μην το καταναλώσουν”.

