Πότε η παράλειψη του πρωινού μπορεί να κάνει καλό στο έντερο

Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (ΦΝΕ), που προκαλεί κοιλιακό πόνο, διάρροια, κόπωση, απώλεια βάρους και εντερική φλεγμονή.

Ενώ τα φάρμακα παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της σχετικής θεραπείας, οι διατροφικές στρατηγικές παίζουν ολοένα και περισσότερο υποστηρικτικό ρόλο στη διαχείριση των συμπτωμάτων.

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Gastroenterology, υποδηλώνει ότι η παράλειψη του πρωινού μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της νόσου του Crohn σε ορισμένους ασθενείς.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν εάν η αλλαγή του χρονισμού των ημερήσιων γευμάτων (ειδικά η παράλειψη του πρωινού) θα μπορούσε να επηρεάσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων σε άτομα με νόσο του Crohn.

Τα βασικά ευρήματα ήταν:

Οι συμμετέχοντες που παρέλειψαν το πρωινό ανέφεραν βελτιώσεις στα γαστρεντερικά συμπτώματα

Το συνολικό διαιτητικό περιεχόμενο παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο

Η μείωση των συμπτωμάτων σημειώθηκε χωρίς σημαντικό θερμιδικό περιορισμό

Αυτό υποδηλώνει ότι ο χρονισμός κατανάλωσης τροφής μπορεί να επηρεάσει τη φλεγμονή του εντέρου και τη δραστηριότητα των συμπτωμάτων ανεξάρτητα από το τι τροφή καταναλώνεται.

Τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την λεγόμενη χρονοδιατροφή: την μελέτη του πώς ο χρονισμός των γευμάτων επηρεάζει τις μεταβολικές και φλεγμονώδεις διεργασίες.

Γιατί η παράλειψη του πρωινού μπορεί να βοηθήσει στα συμπτώματα της νόσου του Crohn;

Αρκετοί βιολογικοί μηχανισμοί μπορούν να εξηγήσουν τις παρατηρούμενες επιδράσεις:

1. Παρατεταμένο παράθυρο νηστείας

Η παράλειψη του πρωινού παρατείνει αποτελεσματικά την περίοδο νηστείας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι περίοδοι νηστείας μπορεί να:

μειώσουν την κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα κατά τη διάρκεια της ενεργού φλεγμονής

δώσουν στους εντερικούς ιστούς περισσότερο χρόνο για αποκατάσταση

μειώσουν την μεταγευματική φλεγμονώδη σηματοδότηση

2. Ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού του εντέρου

Ο γαστρεντερικός σωλήνας ακολουθεί έναν κιρκάδιο ρυθμό. Ο χρονισμός των γευμάτων επηρεάζει:

Έκκριση ορμονών

Πρότυπα κινητικότητας του εντέρου

Σύνθεση μικροβιώματος

Η διακοπή των πρώιμων προτύπων σίτισης μπορεί να μεταβάλει τις φλεγμονώδεις αποκρίσεις στην εντερική επένδυση.

3. Μειωμένη μηχανική και ανοσολογική ενεργοποίηση

Όταν τρώμε, διεγείρονται:

Συσπάσεις του εντέρου

Ενεργοποίηση ανοσοκυττάρων στο εντερικό τοίχωμα

Απελευθέρωση κυτοκινών

Για άτομα με ενεργό φλεγμονή της νόσου του Crohn, λιγότερα πεπτικά ερεθίσματα νωρίς την ημέρα μπορεί να μειώσουν την ένταση των εξάρσεων των συμπτωμάτων.

Σημαίνουν αυτά ότι το πρωινό γεύμα προκαλεί εξάρσεις της νόσου του Crohn;

Όχι.

Η μελέτη δεν υποδηλώνει ότι το καθαυτό πρωινό γεύμα είναι επιβλαβές. Αντίθετα, δείχνει ότι ο χρονισμός των ημερήσιων γευμάτων (ιδιαίτερα η παράταση της βραδινής νηστείας) μπορεί να επηρεάσει τα πρότυπα συμπτωμάτων σε ορισμένους ασθενείς.

Η νόσος του Crohn παραμένει μια σύνθετη αυτοάνοση πάθηση που περιλαμβάνει:

Γενετική ευαισθησία

Ανοσολογική δυσλειτουργία

Αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου

Περιβαλλοντικούς παράγοντες που πυροδοτούν εξάρσεις της νόσου

Ο χρονισμός των γευμάτων είναι απλά ένας πιθανός τροποποιήσιμος παράγοντας μεταξύ πολλών.

Μπορεί η νηστεία να είναι επικίνδυνη για ασθενείς με νόσο του Crohn;

Οι πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

Ακούσια απώλεια βάρους

Ελλείψεις θρεπτικών συστατικών

Κόπωση

Υπογλυκαιμία σε ευάλωτα άτομα

Η νόσος του Crohn αυξάνει ήδη τον κίνδυνο για:

Ανεπάρκεια σιδήρου

Ανεπάρκεια βιταμίνης B12

Υποσιτισμό πρωτεϊνών

Οποιαδήποτε αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες πρέπει να επιβλέπεται ιατρικά, ειδικά κατά τη διάρκεια ενεργού φάσης της νόσου.

Είναι αυτό παρόμοιο με τη διαλειμματική νηστεία;

Ναι, αλλά όχι πανομοιότυπο.

Η παράλειψη του πρωινού δημιουργεί ένα μεγαλύτερο παράθυρο νηστείας, παρόμοιο με την πρόωρη κατανάλωση φαγητού με περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η ελεγχόμενη νηστεία μπορεί να:

βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη

μειώσει τη συστηματική φλεγμονή

επηρεάσει την ποικιλομορφία της εντερικής μικροχλωρίδας

Ωστόσο, τα στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα τη νόσο του Crohn παραμένουν προκαταρκτικά.

Αντικαθιστά αυτό τη φαρμακευτική αγωγή;

Όχι.

Η νόσος του Crohn απαιτεί ιατρική διαχείριση για:

Έλεγχο της φλεγμονής

Πρόληψη επιπλοκών

Μείωση του κινδύνου νοσηλείας

Ο χρονισμός των γευμάτων μπορεί να συμπληρώνει, αλλά όχι να αντικαθιστά, τις καλά τεκμηριωμένες θεραπείες. Οι ασθενείς δεν πρέπει ποτέ να διακόπτουν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Άλλες Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει τα άτομα με νόσο του Crohn να παραλείπουν το πρωινό;

Όχι χωρίς ιατρική συμβουλή. Ενώ η μελέτη υποδηλώνει πιθανά οφέλη από τα συμπτώματα, πρέπει να διατηρείται η διατροφική επάρκεια.

Θεραπεύει η νηστεία τη νόσο του Crohn;

Όχι. Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια αυτοάνοση πάθηση που απαιτεί ιατρική περίθαλψη.

Είναι ασφαλής η παράλειψη του πρωινού κατά τη διάρκεια μιας έξαρσης;

Εξαρτάται από την ατομική διατροφική κατάσταση και τη σοβαρότητα της νόσου. Συνιστάται ιατρική επίβλεψη.

Θα μπορούσε αυτή η προσέγγιση να λειτουργήσει και για την ελκώδη κολίτιδα;

Η μελέτη επικεντρώθηκε στη νόσο του Crohn. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστούν οι επιδράσεις σε άλλες μορφές ΦΝΕ.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η παράλειψη του πρωινού μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα της νόσου του Crohn χωρίς να αλλάξει το συνολικό διαιτητικό περιεχόμενο της ημέρας. Παρατείνοντας την περίοδο νηστείας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν μειωμένη φλεγμονώδη ενεργοποίηση και βελτιωμένο έλεγχο των συμπτωμάτων.

Ωστόσο, η νόσος του Crohn είναι πολύπλοκη και ιδιαίτερα εξατομικευμένη. Ενώ ο χρονισμός των γευμάτων μπορεί να γίνει μέρος μελλοντικών υποστηρικτικών στρατηγικών, θα πρέπει να προσεγγίζεται με προσοχή και υπό ιατρική επίβλεψη. Απαιτούνται μεγαλύτερες, μακροπρόθεσμες μελέτες πριν η παράλειψη του πρωινού μπορεί να προταθεί ως τυπική θεραπευτική προσέγγιση.

Προς το παρόν, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γαστρεντερολόγο τους πριν κάνουν σημαντικές αλλαγές στη διατροφή τους.

Πηγή: onmed.gr