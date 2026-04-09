Ποιες αλλεργίες επιδεινώνονται όταν βρέχει – Τι να κάνετε

Όταν πέφτει βροχή σε αυτά τα αλλεργιογόνα, μπορεί να τα διαλύσει σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό οδηγεί σε ευκολότερη εξάπλωσή τους και σε επιδείνωση των συμπτωμάτων που προκαλούν.

Επιπλέον, αλλεργιογόνα όπως τα ακάρεα της σκόνης και η μούχλα αναπτύσσονται σε συνθήκες υγρασίας. Ο βροχερός καιρός μπορεί να αυξήσει τον αριθμό αυτών των αλλεργιογόνων τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Η βροχή οδηγεί “υποχρεώνει” επίσης πολλούς ανθρώπους να περνούν περισσότερες ώρες σε εσωτερικούς χώρους. Για άτομα με αλλεργίες σε εσωτερικούς χώρους, όπως αλλεργίες στη μούχλα, τη σκόνη και το τρίχωμα των κατοικίδιων, αυτό μπορεί να σημαίνει περισσότερο χρόνο έκθεσης σε αυτά τα αλλεργιογόνα. Έτσι επιδεινώνονται οι αλλεργίες, ειδικά εάν η βροχή οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας σκόνης ή μούχλας στον χώρο.

Μπορεί το νερό της βροχής να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις;

Το νερό της βροχής μπορεί να περιέχει τοξίνες και ρύπους, όπως σκόνη, καπνό, αμίαντο, μόλυβδο, χαλκό και άλλες χημικές ουσίες, καθώς και ιούς, βακτήρια, παράσιτα και μούχλα.

Το νερό της βροχής μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και ακόμη και σοβαρές ασθένειες. Το νερό της βροχής δεν θεωρείται ασφαλές για οικιακή χρήση, εκτός εάν έχει υποστεί επεξεργασία και δοκιμαστεί. Οι ειδικοί συνιστούν στα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά πριν από τη χρήση του βρόχινου νερού.

Ποιες αλλεργίες “φουντώνουν” όταν βρέχει

Αλλεργία στη γύρη : Η βροχή εμποδίζει τη γύρη να ταξιδέψει και μπορεί να είναι ανακούφιση για μερικούς ανθρώπους με αυτή την κοινή αλλεργία. Ωστόσο, μπορεί επίσης να αυξήσει την έκθεση στη γύρη όταν αυτή σπάσει σε μικρότερα σωματίδια. Ο αριθμός της γύρης μερικές φορές αυξάνεται σημαντικά αμέσως μετά τις βροχοπτώσεις.

Αλλεργία στη σκόνη : Τα ακάρεα της σκόνης ευδοκιμούν στην υγρασία και τη ζεστασιά. Η βροχή μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των ακάρεων σκόνης και μπορεί να επιδεινώσει τα σχετικά συμπτώματα.

Αλλεργία στην μούχλα : Όπως η σκόνη, έτσι και η μούχλα αναπτύσσεται όταν έχει υγρασία και ζεστασιά. Η βροχή μπορεί να αυξήσει την μούχλα τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Αλλεργία στο γρασίδι: Η δυνατή βροχή διαλύει τη γύρη του γρασιδιού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη ελεύθερη επιπλέουσα γύρη χόρτου στον αέρα και άρα σε επιδείνωση των συμπτωμάτων της εν λόγω αλλεργίας.

Συμπτώματα αλλεργίας σε βροχερή μέρα

Τα συμπτώματα των αλλεργιών σε μια βροχερή μέρα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη αλλεργία και το κάθε άτομο ξεχωριστά.

Μερικοί μπορεί να εμφανίσουν μείωση των συμπτωμάτων, όταν αρχίσει για πρώτη φορά η βροχή, αλλά στη συνέχεια δουν τα συμπτώματά τους να επιδεινώνονται μέσα στην ημέρα. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η κατακερματισμένη γύρη διασκορπίζεται στον αέρα.

Είναι σύνηθες οι αλλεργίες να περιλαμβάνουν:

συμφόρηση

φτέρνισμα

καταρροή

συριγμό

ξηρό βήχα

δυσκολία στην αναπνοή

κούραση

φαγούρα στα μάτια

κόκκινα μάτια

υγρά μάτια

πρησμένα μάτια

πονοκέφαλο

εμετό

κνίδωση και άλλα εξανθήματα

Αντιμετώπιση αλλεργιών στις βροχερές μέρες

Κρατήστε τα παράθυρα κλειστά κατά τη διάρκεια του βροχερού καιρού, ειδικά την εποχή των αλλεργιών

Πάρτε φάρμακα για την αλλεργία, όπως αντιισταμινικά τις βροχερές μέρες

Χρησιμοποιήστε ρινικά σπρέι φυσιολογικού ορού για την ανακούφιση των συμπτωμάτων

Δοκιμάστε ρινικά σπρέι κορτικοστεροειδών για να διαχειριστείτε τα συμπτώματα αλλεργίας

Χρησιμοποιήστε έναν αφυγραντήρα για να αφαιρέσετε την υπερβολική υγρασία από το σπίτι

Καθαρίζετε τακτικά το σπίτι σας για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης

Ελέγχετε τακτικά για τυχόν διαρροές σε οροφή, μπαλκονόπορτες, παράθυρα και τοίχους, για να αποτρέψετε την υπερβολική ποσότητα νερού που μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μούχλας και σκόνης

Πηγή: onmed.gr