Πέντε πρωινές συνήθειες που σας βοηθούν να χάσετε κιλά χωρίς δίαιτα

Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα μικρά πράγματα που κάνετε κάθε πρωί μπορούν να διαμορφώσουν τον μεταβολισμό, την όρεξη και τη νοοτροπία σας για το υπόλοιπο της ημέρας.

Οι γιατροί και οι διαιτολόγοι συμφωνούν: ο τρόπος που ξεκινάτε το πρωί σας μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ σταθερής, υγιούς προόδου και συνεχούς απογοήτευσης.

Γιατί η ενυδάτωση πρέπει να είναι το πρώτο σας βήμα

Μία από τις απλούστερες και παραβλεπόμενες συνήθειες είναι η κατανάλωση νερού αμέσως μετά το ξύπνημα.

Μετά από ώρες ύπνου, το σώμα σας είναι ελαφρώς αφυδατωμένο. Αυτή η ήπια αφυδάτωση μπορεί να «μιμηθεί» το αίσθημα της πείνας, κάνοντάς σας να λαχταράτε φαγητό, που στην πραγματικότητα δεν χρειάζεστε. Ένα μεγάλο ποτήρι νερό βοηθά στην ενυδάτωση των κυττάρων σας, «ξυπνά» την πέψη σας και μπορεί να μειώσει τα περιττά σνακ αργότερα μέσα στην ημέρα. Σκεφτείτε το ως ενεργοποίηση του μεταβολισμού σας πριν βάλετε οτιδήποτε άλλο στο σύστημά σας.

Ο ρόλος του πρωινού γεύματος στον έλεγχο της όρεξης

Υπάρχει λόγος που οι διατροφολόγοι αποκαλούν το πρωινό «σημείο μηδέν» για την ενεργειακή ισορροπία.

Η κατανάλωση ενός ισορροπημένου γεύματος -πλούσιου σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιή λίπη- βοηθά στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα, αποτρέποντας την κατακόρυφη πτώση του σακχάρου στο αίμα, η οποία συχνά οδηγεί στην περιττή κατανάλωση αρτοσκευασμάτων ή ζαχαρούχων ποτών/καφέ.

Για παράδειγμα, τα αυγά με σπανάκι και ψωμί ολικής αλέσεως ή η βρόμη με ξηρούς καρπούς και μούρα, δημιουργούν κορεσμό διαρκείας. Από την άλλη πλευρά, η παράλειψη του πρωινού μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένους κατά τη διάρκεια της διαλειμματικής νηστείας, αλλά για πολλούς απλώς μετατοπίζει την πείνα σε μεταγενέστερες ώρες, οδηγώντας σε υπερκατανάλωση τροφής.

Πρωινό φως και το «ρολόι» του οργανισμού

Το να βγαίνετε έξω το πρωί προσφέρει κάτι περισσότερο από καθαρό αέρα: ευνοεί και τον λεγόμενο κιρκάδιο ρυθμό.

Η έκθεση στο φυσικό ηλιακό φως ενεργοποιεί την απελευθέρωση ορμονών που ρυθμίζουν τον ύπνο, την ενέργεια και την όρεξη. Τα άτομα που παίρνουν τακτικά πρωινό φως τείνουν να έχουν πιο συνεπή πρότυπα ύπνου και ο καλός ύπνος συνδέεται άμεσα με χαμηλότερο κίνδυνο αύξησης βάρους. Ακόμα και μια βόλτα 20 λεπτών σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να δώσει στον μεταβολισμό σας το σήμα ότι είναι μέρα και έτσι είναι έτοιμος να κάψει, όχι να αποθηκεύσει, ενέργεια.

Μπείτε σε κίνηση πριν σας τουμπάρει η καθημερινότητα

Η πρωινή άσκηση δεν αφορά μόνο την καύση θερμίδων. Αφορά τον καθορισμό ενός τόνου για όλη την ημέρα.

Μελέτες δείχνουν ότι όσοι ασκούνται νωρίτερα μέσα στην ημέρα είναι πιο συνεπείς μακροπρόθεσμα. Είτε πρόκειται για γιόγκα, γρήγορο περπάτημα είτε για προπόνηση ενδυνάμωσης, η πρωινή δραστηριότητα ενισχύει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, προωθεί την καύση λίπους και απελευθερώνει ενδορφίνες: όλα αυτά επηρεάζουν τις επιλογές φαγητού αργότερα μέσα στην ημέρα. Είναι λιγότερο πιθανό να καταφύγετε σε πρόχειρες τροφές που απλά σας κάνουν να νιώθετε καλύτερα.

Ενσυνείδητη σίτιση

Το πρωινό συχνά τρώγεται βιαστικά: στο αυτοκίνητο, στο γραφείο ή ενώ κάνετε scrolling στο κινητό.

Αυτή η κατάσταση βιαστικής σίτισης λειτουργεί ενάντια στον έλεγχο του βάρους. Η εξάσκηση στην ενσυνείδητη σίτιση το πρωί (πάρτε χρόνο, καλό μάσημα, προσέξτε πότε χορτάσατε) μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της πρόσληψης θερμίδων όχι μόνο σε αυτό το γεύμα αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ένα απλό εργαλείο συμπεριφοράς, αλλά με εκπληκτικά ισχυρά ερευνητικά στοιχεία πίσω από αυτό.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να τρώω πρωινό για να χάσω βάρος;

Όχι απαραίτητα. Κάποιοι τα καταφέρνουν καλά με διαλειμματική νηστεία, αλλά για πολλούς, ένα ισορροπημένο πρωινό βοηθά στον έλεγχο της επιθυμίας για φαγητό και υποστηρίζει τη σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα.

Είναι ο καφές το πρωί χρήσιμος ή επιβλαβής για την απώλεια βάρους;

Ο καφές μπορεί να ενισχύσει ελαφρώς τον μεταβολισμό, αλλά ο χρονισμός έχει σημασία. Η κατανάλωσή του μετά το νερό και ιδανικά παράλληλα ή μετά το πρωινό μπορεί να αποτρέψει το νευρικό στρες ή τις πτώσεις του σακχάρου στο αίμα.

Τι γίνεται αν δεν μπορώ να γυμναστώ το πρωί;

Η συνέπεια έχει μεγαλύτερη σημασία από τον χρόνο. Ωστόσο, το να μπείτε σε κίνηση νωρίς το πρωί όχι μόνο θα σας «δώσει ορμή», αλλά δεν θα πιεστείτε να «στριμώξετε» την άσκηση αργότερα, μέσα στο πιεστικό πρόγραμμα της ημέρας.

Πώς επηρεάζει το άγχος τις πρωινές ρουτίνες και το βάρος;

Το υψηλό πρωινό στρες αυξάνει την κορτιζόλη, μια ορμόνη που μπορεί να αυξήσει την αποθήκευση λίπους. Απλές πρακτικές, όπως ασκήσεις αναπνοής ή τήρηση γραπτού ημερολογίου, μπορούν να μειώσουν το άγχος και να βελτιώσουν τον έλεγχο του βάρους.

Μπορεί ο κακός ύπνος να σαμποτάρει όλες αυτές τις συνήθειες;

Ναι. Χωρίς επαρκή ξεκούραση, οι ορμόνες της όρεξης μεταβάλλονται, κάνοντάς σας να λαχταράτε περισσότερα τρόφιμα υψηλής θερμιδικής αξίας. Ο καλός ύπνος και οι πρωινές συνήθειες αλληλοενισχύονται.

Συμπέρασμα

Η πορεία προς την απώλεια βάρους δεν αφορά μόνο περιοριστικές δίαιτες: αφορά τον ρυθμό της ημέρας. Το πρωινό αποτελεί μια καθημερινή ευκαιρία για ενυδάτωση, θρεπτική σίτιση, κινητοποίηση του σώματος και προσανατολισμό σε πιο υγιεινές επιλογές.

Κάθε συνήθεια στηρίζει την επόμενη: το νερό περιορίζει την επιθυμία για φαγητό, το πρωινό εξισορροπεί την ενέργεια, το φως του ήλιου ρυθμίζει τον μεταβολισμό και η άσκηση σας κρατά συνεπείς.

Πηγή: onmed.gr