Πέντε λόγοι που “κολλάνε” την πρόοδό σας στη γυμναστική

Γυμνάζεστε σταθερά, ακολουθείτε πρόγραμμα και έχετε αφήσει πίσω τη καθιστική ζωή. Κι όμως, αντί να νιώθετε πιο δυνατές και ικανές, κάθε προπόνηση μοιάζει το ίδιο εξαντλητική. Αν σας συμβαίνει αυτό, δεν είστε οι μόνες. Η συνέπεια στην άσκηση θα έπρεπε με τον καιρό να κάνει την κίνηση πιο εύκολη, όχι πιο δύσκολη. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, συνήθως από πίσω κρύβονται κάποιοι λιγότερο προφανείς παράγοντες που σαμποτάρουν την πρόοδο. Σε άρθρο του ο Guardian παρουσίασε τους πέντε λόγους που μπορεί να συντελούν σε αυτό – και εδώ η γυμνάστρια μας εξηγεί τι άλλο μπορεί να συμβαίνει

Έλλειψη κινητικότητας

Όταν το πρόγραμμα εστιάζει μόνο στη δύναμη ή την ένταση και όχι στην κινητικότητα, δημιουργούνται ανισορροπίες. Οι αρθρώσεις με περιορισμένο εύρος κίνησης αναγκάζουν το σώμα να «δουλεύει» πιο σκληρά, προκαλώντας καταπόνηση αντί για ομαλή κίνηση.

Τι να κάνετε:

Η κινητικότητα δεν είναι απλώς διατάσεις. Σημαίνει ελεγχόμενη κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις (μπροστά-πίσω, πλάγια, στροφές). Εντάξτε στο ζέσταμα και στην προπόνηση ασκήσεις που κινούν το σώμα πολυεπίπεδα.

Κακή ευθυγράμμιση σώματος

Όταν το σώμα αντισταθμίζει περιορισμούς, αλλάζει η στάση του. Ρηχή αναπνοή, υπερβολική καμπύλη στη μέση ή λανθασμένη θέση της λεκάνης μειώνουν τη σταθερότητα και την απόδοση.

Τι να κάνετε:

Πριν από ασκήσεις με βάρη, εστιάστε σε σωστή ευθυγράμμιση: εκπνεύστε πλήρως και «στοιβάξτε» τα πλευρά πάνω από τη λεκάνη. Δεν πρόκειται για σφίξιμο, αλλά για επαναφορά ισορροπίας.

Προστατευτική μυϊκή ένταση

Όταν το σώμα αισθάνεται αστάθεια, ενεργοποιεί την ένταση για προστασία – κυρίως στον αυχένα, τη μέση και τα ισχία. Αν αυτή η ένταση γίνει χρόνια, περιορίζει την κίνηση και αυξάνει την κόπωση.

Τι να κάνετε:

Οι διατάσεις από μόνες τους δεν αρκούν. Δώστε προτεραιότητα σε ασκήσεις κορμού με αργό έλεγχο και σωστή αναπνοή. Όταν το σώμα νιώσει στήριξη, χαλαρώνει.

Λανθασμένη αναπνοή

Ρηχή ή γρήγορη αναπνοή αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση και απορρυθμίζει το νευρικό σύστημα. Έτσι, οι ασκήσεις μοιάζουν πιο δύσκολες απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα.

Τι να κάνετε:

Δώστε έμφαση στη ρινική αναπνοή στο ζέσταμα και στις αργές, πλήρεις εκπνοές κατά την προσπάθεια. Αν η αναπνοή «ξεφεύγει», μειώστε την ένταση. Η σωστή αναπνοή υποστηρίζει και τη δύναμη και την αποκατάσταση.

Ανεπαρκής αποκατάσταση

Χωρίς επαρκή αποφόρτιση, το σώμα δεν προσαρμόζεται. Η συνεχής κόπωση, το πιάσιμο που δεν φεύγει και η αίσθηση ότι «δεν βελτιώνομαι ποτέ» είναι σημάδια ότι χρειάζεστε καλύτερη αποκατάσταση.

Τι να κάνετε:

Η αποκατάσταση είναι ενεργή διαδικασία. Ήπια κινητικότητα, ποιοτικός ύπνος, σωστή διατροφή και πρακτικές όπως ήπια yoga ή tai chi έστω μία φορά την εβδομάδα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Πηγή: marieclaire.gr