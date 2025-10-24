MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

Ουρολοιμώξεις συνδέονται με κατανάλωση μολυσμένου κρέατος – Τι αναφέρει νέα μελέτη

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Μια νέα μελέτη στην Καλιφόρνια συνδέει τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος.

Όπως διαπιστώθηκε, σχεδόν μία στις πέντε ουρολοιμώξεις στη Νότια Καλιφόρνια μπορεί να προκαλείται από στελέχη E. coli που μεταδίδονται μέσω μολυσμένου κρέατος, έναν κρυφό τροφιμογενή κίνδυνο για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι ερευνητές συνέλεξαν πάνω από 5.700 στελέχη E. coli από ασθενείς με ουρολοιμώξεις και δείγματα κρέατος από τις ίδιες γειτονιές. Χρησιμοποίησαν μια νέα προσέγγιση γονιδιωματικής μοντελοποίησης για να εκτιμήσουν εάν κάθε βακτηριακό στέλεχος προέρχεται από ανθρώπους ή ζώα.

Όπως εντοπίστηκε, το 18% των ουρολοιμώξεων στους συμμετέχοντες συνδέθηκε με στελέχη E. coli ζωικής προέλευσης, γνωστά ως τροφιμογενείς ουρολοιμώξεις. Τα στελέχη υψηλότερου κινδύνου εντοπίζονταν συχνότερα σε κοτόπουλο και γαλοπούλα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «mBio», διαπίστωσε επίσης ότι οι κάτοικοι περιοχών με χαμηλά εισοδήματα διέτρεχαν 60% υψηλότερο κίνδυνο τροφιμογενούς ουρολοίμωξης σε σύγκριση με πιο εύπορες περιοχές. Ιδιαίτερα ευάλωτοι ήταν επίσης οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι άνδρες.

«Οι ουρολοιμώξεις θεωρούνταν για χρόνια προσωπικό ζήτημα υγείας, αλλά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι αποτελούν, επίσης, πρόβλημα ασφάλειας τροφίμων», σημειώνει ο Λανς Μπ. Πράις, ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο George Washington, και προσθέτει: «Αυτό ανοίγει νέους δρόμους πρόληψης, ειδικά για τις ευάλωτες κοινότητες που σηκώνουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος».

Αν και η μελέτη διεξήχθη στη Νότια Καλιφόρνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις ΗΠΑ. Οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διακριθεί η τροφιμογενής μετάδοση από άλλες πιθανές πηγές έκθεσης, να βελτιωθούν τα μοντέλα και να επεκταθούν τα ευρήματα σε άλλες περιοχές και τύπους λοιμώξεων. Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να βελτιώσει το μοντέλο πρόβλεψης της προέλευσης του ξενιστή και να το εφαρμόσουν σε λοιμώξεις του αίματος και άλλες σοβαρές ασθένειες που προκαλεί ο E.coli.

Για να προστατευθούν, οι καταναλωτές συνίσταται να εφαρμόζουν ασφαλείς πρακτικές χειρισμού τροφίμων, όπως αγορά καλά σφραγισμένου κρέατος, καλό μαγείρεμα όλων των ειδών κρέατος και καλό πλύσιμο χεριών και επιφανειών μετά τον χειρισμό ωμού κρέατος.

